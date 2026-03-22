Megküzdött a Honvéd a három pontért Karcagon

MIHÁLY NORBERT
2026.03.22. 15:50
null
Az élen álló Honvéd mind a három pontot elvitte Karcagról (Fotó: Vigh Attila/Karcagi SE)
A labdarúgó NB II 23. fordulójában a házigazda Karcag sokáig állta a sarat az éllovas Budapest Honvéd ellen, azonban a mérkőzés hajrájához közeledve Zuigéber Ákos lövése eldöntötte a három pont sorsát (0–1).

LABDARÚGÓ NB II
23. FORDULÓ
KARCAGI SC–BUDAPEST HONVÉD FC 0–1 (0–0)
Karcag, Liget úti sportcentrum, 1100 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (László István, Vrobvszki Pál)
KARCAG:  Gergely – Kovalovszki, Mona, Szekszárdi T., Sághy (Fekete O., 76.), László D. – Szűcs K., Sain (Györgye, 81.), Pap Zs. (Egri I., 81.) – Kaye, Kohut. Vezetőedző: Varga Attila 
HONVÉD: Tujvel – Szabó A., Csontos D., Ujváry (Somogyi, 88.), Csonka B. – Szamosi Á., Hangya, Zuigéber (Varga B., 88.), Pekár (Szabó T., 74.) – Medgyes Z. (Kovács E., 74.), Varga K. (Gyurcsó, 62.) Megbízott edző: Márton István
Gólszerző: Zuigéber (73.)
MESTERMÉRLEG
Varga Attila: – Ez a mai meccs a futball igazságtalansága volt. Nem akarom elhinni, hogy a kapusunknak csak egyet kellett védenie, miközben a másik oldalon Tomás Tujvelnak bravúrt bravúrra kellett halmoznia. Legalább egy pontot megérdemeltünk volna.
Márton István: – Azt kaptuk a mérkőzéstől, amit vártunk, nagyon nehéz és küzdelmes meccset játszottunk. A Karcag igazolta a jó hírét, hiszen szervezett, jó csapatot sikerült legyőznünk.

ÖSSZEFOGLALÓ
Előzetesen sem ígérkezett könnyű feladatnak az éllovas Budapest Honvéd karcagi vendégjátéka. A hazai csapat a forduló előtt a tabella első felében, a hetedik helyen állt, ráadásul saját pályáján kimondottan stabil teljesítményt nyújtva, hiszen korábban csak két ellenfél tudta legyőzni Varga Attila együttesét a Liget úti Sportcentrumban. A kispestiek helyzetét nehezítette, hogy a vezetőedző, Feczkó Tamás eltiltás miatt nem lehetett ott a kispadon. A hangulatra viszont nem lehetett panasz, telt ház és lelkes szurkolótáborok fogadták a csapatokat, kiváló atmoszféra kísérte az összecsapást.

A mérkőzés elején a hazaiak voltak aktívabbak, már a második percben helyzetbe kerültek, de Tujvel magabiztosan hárított. Később is inkább a karcagi próbálkozások jelentettek veszélyt, több fejes és lövés is csak centikkel kerülte el a Honvéd kapuját. A szünet előtt aztán elkezdett éledezni a vendégcsapat, egy pontrúgás után Szamosi látványos mozdulattal próbálkozott, de a kapus védeni tudott.

A második játékrészt határozottabban kezdte a budapesti egylet, Medgyes egy remek egyéni megoldás után tette középre a labdát, de Zuigeber hajszállal lemaradt róla. Nem sokkal később egy szabadrúgást követően ismét a piros-feketék veszélyeztettek, de a hazai kapus nagy bravúrral hárított. A Karcag sem adta fel, távoli lövésekkel és fejesekkel próbálta megtörni a védelmet, Tujvel azonban több alkalommal is bravúrral hárított. A döntő pillanat a 73. percben érkezett el, amikor egy megcsúsztatott labda Zuigeber Ákos elé került, aki higgadtan, a hosszú sarokba helyezett. A hajrában a hazaiak mindent megtettek az egyenlítésért, de a Honvéd szervezett és fegyelmezett védekezésével megőrizte az előnyét, 0–1.

 

PERCRŐL PERCRE

Medgyes Zoltán (elöl) akcióban (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)
 

 

Kohut Máté is sikertelenül próbálta bevenni a Honvéd kapuját. (Fotó: Vigh Attila/Karcagi SE)
 

 

