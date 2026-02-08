Büntetőt rontott és csak döntetlent játszott a Honvéd Budafokon

LABDARÚGÓ NB II

17. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–BUDAPEST HONVÉD 1–1 (0–1)

Budapest, Budafoki MTE sporttelep, 1200 néző. Vezette: Iványi Gábor (Szilágyi Norbert, Dobos Dominik).

Budafok: Hársfalvi – Selyem, Kálnoki-Kis D., Lapu, Debreceni Z. – Posztobányi (Jagodics M., 85.), Németh M. (Bukta, 75.) - Hajdú R. (Vasvári, 62.), Varga B. (Stumpf, 75.), Rehó – Kovács D. (Gyurkó, 62.). Vezetőedző: Nikházi Márk

Budapest Honvéd: Tujvel – Ujváry (Kállai K., 60.), Szabó A., Baki, Hangya – Szamosi Á., Pauljevics, Szabó T. – Varga K. (Nyers, 60.), Kántor K. (Pinte, 74.), Medgyes (Zuigeber, 74.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerzők: Ujváry (7.), Varga B. (50.)



ÖSSZEFOGLALÓ

A vendégek gyorsan vezetést szereztek, a folytatásban előbb kiegyenlített játékot láthattak a szurkolók, majd a budafokiak több veszélyes támadást is vezettek – ám a helyzetek kimaradtak. Szünet után egy remek szabadrúgáskombinációból egyenlített a Budafok. Aztán könnyen visszavehette volna a vezetést a Honvéd, de Medgyes tizenegyesét Hásrfalvi hárította. A kispestiek a második félidő nagy részében már fölényben futballoztak, Szabó Tibor felső kapufát is fejelt. A hajrát aztán nagyon megnyomta a vendégcsapat - de újabb gól már nem esett. A jó iramú meccsen a Honvéd helyzetei alapján közelebb állt a győzelemhez.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat. Meglátjuk, mire megy a kiesésre álló, a múlt héten Szentlőrincen 5–3-as vereséget szenvedő Budafoki MTE a tabella élén álló, az előző fordulóban a Videotont a Bozsik Arénában 2–1-re legyőző Budapest Honvéd ellen.

1. perc: Elkezdődött a mérkőzés!

Pirosak a fehérek ellen

A budafokiak tiszta pirosban, a vendégek tiszta fehérben játszanak.

6. perc: Rehóhoz került a labda, de kilenc méteres lövését védte a kapus

7. perc: GÓÓÓÓL! Vezet a Honvéd! Hangya bal oldali beadását a hosszún érkező Ujváry három méterről a jobb sarokba fejelte (0–1). A fiatal védőnek ez volt az első NB II-es találata!

21. perc: Egy kipattanó labdát a második hullámban érkező Posztobányi 22 méterről fölé lőtt

27. perc: Hajdú cselezgetett, majd középről, 19 méterről lőtt, de Tujvel elvetődve biztosan hárított

29. perc: Kovács Dávid ugrott ki egyedül, de 17 méteres lövését Tujvel bravúrral, lábbal védte

34. perc: Medgyes került helyzetbe, de közelről az oldalhálót találta telibe

Vége az első félidőnek. Kifejezetten jó iramú, viszonylag sok lehetőséget hozó első 45 percen vagyuk túl - a Honvéd egy korai góllal vezet 1-0-ra.

II. félidő

Megkezdődöt a második félidő - egyik csapatban sem volt csere.

49. perc: Pauljevics kapott sárga lapot miután lerántotta a megiramodó Rehót.

50. perc: GÓÓÓL! A megítélt szabadrúgást Németh Márió végezte el a bal oldalról. Nem ívelt be, hanem középre passzolt, labdáját Kovács Dávid a tizenhatosról visszatette Varga Balázsnak, aki 25 méterről óriási gólt lőtt a jobb felső sarokba - a labda a felső kapufát is érintette (1-1).

53. perc: Hangya bal oldali beadását Posztobányi látványosan, előrevetődve - de kézzel ütötte ki a tizenhatoson belül - jogos tizenegyes! Érdekes megmozdulás volt...

56. perc: A büntetőhöz Medgyes állt, de félmagasan, jobb sarokra tartó lövését Hársfalvi gyors vetődéssel kiütötte!

60. perc: Cserék a Honvádban, Kállai Kevin és és Nyers állt be Ujváry és Varga Kevin helyére

62. perc: Kettőscsere a Budafokban is, Kovács Dániel helyett Gyurkó és Hajdú helyett Vasvári

63. perc: Egy előreívelt labdát Szabó Tibor hét méterről a felső kapufára fejelt

66. perc: Gyurkó emelte túl magasra a lábát, a csereként beállt játékos sárga lapot kapott.Németh Márió reklamált, ő is kapott egy sárgát.

69. perc: Újabb sárga lap, a budafoki Posztobányi kapta

74. perc: Feczkó Tamás kettőt cserélt, Kántort Pinte, Medgyest Zuigeber váltotta

75. perc: Hazai cserék: Németh Máriót Bukta, a gólszerző Varga Balázst Stumpf váltotta

77. perc: Kállai Kevin iramodott meg a jobb szélen, de 15 méterről, egy védővel a nyakán a bal felső sarok mellé lőtt

85. perc: Budafoki csere, Posztobányi le, Jagodics be

86. perc: Jobb oldali szöglet után a kifejelt labdát Pinte 24 méterről a léc fölé vágta

90+2. perc: Zuigeber jobb oldali beadását a hosszún érkező Szamosi lőtte kapura 13 méterrő, de Kálnoki-Kis a gólvonal elöl szögletre vágta a labdát

Vége a mérkőzésnek, 1-1 a végeredmény, köszönjük olvasóink figyelmét!





