Zsótérral lett teljes a Vidi kerete, az Ajka és a Kozármisleny is aktív volt a piaci hajrában – NB II-es átigazolási körkép

A PIACI HAJRÁBAN TÖRTÉNT – AZ UTOLSÓ NAPOK ÖSSZEFOGLALÓJA

Szerdán lezárult a hazai átigazolási időszak. Az utolsó napok egyik legaktívabb piaci szereplője az NB II-ben a Videoton volt, amely három támadóval, Németh Dániellel, Árva Bencével, végül Zsótér Donáttal erősítette meg keretét, miközben négyen távoztak is: Lakatos Kristóf, Lakatos Dávid, Kocsis Dominik és Vajda Roland – utóbbi kettő Kozármislenybe került, sőt, a baranyaiak rajtuk kívül szerződtették a rutinos csatárt, Zamostny Balázst is. Az Ajka is aktív volt a piaci hajrában, a klub a szélső Szabó Mátét a Kazincbarcikától, a jobbhátvéd Bacsa Benjamint a DVTK-tól szerezte meg (előbbit kölcsönbe, utóbbit végleg), illetve hazahozta a norvég Tromsö II-től a 19 éves csatárt, Bogdán Hunort. A Vasas elengedte a balhátvéd Deutsch Lászlót a Kazincbarcikához. A Kecskemét kölcsönkapta a csatár Beke Pétert a Nyíregyháza Spartacustól, míg a Budafok a kisvárdai támadóval, Gyurkó Mátéval bővítette keretét.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC AJKÁNÁL

Érkezett: Bacsa Benjámin (DVTK), Bogdán Hunor (Tromsö II – Norvégia), Cipf Dominik (Tiszakécske, legutóbb Kozármisleny, kölcsönbe), Csörnyei Zsombor (Nyíregyháza II – kölcsönbe), Debreceni Zalán (Paks – kölcsönbe, legutóbb Kozármisleny, kölcsönbe), Gregor Zalán (Paks, legutóbb Csákvár, kölcsönben), Herjeczki Kristóf (Kazincbarcika), Horváth Péter (Veszprém – kölcsönből vissza), Katona István (Kazincbarcika – kölcsönbe), Király Mátyás (Kazincbarcika), Kirchner Krisztián (Kozármisleny), Lakatos Márk (Szentlőrinc), Lichy Kristóf József (DVTK II – kölcsönbe), Mészáros Barnabás (Puskás Akadémia), Németh Hunor Gábor (Illés Akadémia), Rideg Ábel Balázs (BVSC-Zugló), Rideg Bálint (Paks – kölcsönbe), Szabó Máté (Kazincbarcika – kölcsönbe), Tóth Ákos (Újpest II – kölcsönbe)

Távozott: Balogh Márton (visszavonult), Bobál Gergely (Videoton), Borsos Filip (Békéscsaba), Debreceni Zalán (Mezőkövesd, a Paks kölcsönjátékosaként), Frák Marcell Milán (Nagykanizsa), Major Gergő (PAFC II), Nikola Pantovics (szerb-magyar, Napredak Krusevac – Szerbia), Szvoboda Dániel (SV Hannersdorf – Ausztria), Szabó Benjámin (Vasas – kölcsönből vissza), Szarka Ákos (szlovák-magyar, Gyirmót FC Győr), Tajthy Tamás (St. Egyden – Ausztria), Zsolnai Richárd (Békéscsaba)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRÉNÉL

Érkezett: Balla Kevin (Kaposvár), Borsos Filip (Ajka), Daru Bence (PMFC), Ésik Ákos (Kisvárda – kölcsönbe), Kristóf Márk (DVTK – kölcsönbe), Kotula Máté (Kecskemét – kölcsönbe, legutóbb Szeged-Csanád GA, kölcsönben), Maronyay Zalán (Szeged-Csanád GA – kölcsönből vissza), Nagy Gergő (KFC Komarno – Komárom, Szlovákia), Óvári Balázs (Komáromi VSE – kölcsönből vissza), Schrenck Rajmund (Budaörs), Takács János (Szeged-Csanád GA), Zsolnai Richárd (Ajka)

Távozott: Czékus Ádám (Kisvárda – kölcsönből vissza, onnan Kecskemét), Fazekas Lóránt (Karcag), Gyenti Kristóf (DVSC – kölcsönből vissza), Kovács Kolos (Kecskemét – kölcsönből vissza), Ferencsik Bálint (DVTK – kölcsönből vissza, onnan Kazincbarcika), Kohut Máté (DVSC – kölcsönből vissza), Pintér Norbert (Gyula), Rácz Balázs (Bp. Honvéd – kölcsönből vissza), Sinka Dániel (Budaörs), Uram János (Vasas – kölcsönből vissza)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAFOKI MTE-NÉL

Érkezett: Bukta Csaba (Vasas – kölcsönbe), Gyurkó Máté (Kisvárda – kölcsönbe), Hajdú Roland (Szentlőrinc), Hársfalvi András (Gyirmót FC Győr), Herczeg Botond (MTK – kölcsönbe, legutóbb Szeged-Csanád GA, kölcsönben), Jagodics Márk (Tatabánya), Lajcsik Vencel (DVTK – kölcsönbe), Gyurkó Máté (Kisvárda, kölcsönbe), Lapu Andor (Paks – kölcsönbe), Posztobányi Patrik (Puskás Akadémia, legutóbb Mezőkövesd, kölcsönbe), Rózsa Sándor (Mátészalka), Selyem Bálint (ETO Akadémia – kölcsönbe), Stumpf Gábor (MTK – kölcsönbe), Varga Gy. Balázs (Újpest – kölcsönbe, legutóbb Szeged-Csanád GA, kölcsönben)

Távozott: Dúzs Gellért (Bp. Honvéd – kölcsönből vissza), Elek Bence (III. Kerületi TVE), Horváth Olivér (Dorog), Kalmár Olivér (Szeged-Csanád GA), Lorentz Márton (Csákvár), Oláh Bálint (Kisvárda), Merényi Ádám (MTK – kölcsönből vissza, onnan Kecskemét), Sztojka Dominik (Vasas – kölcsönből vissza), Szűcs Patrik (MTK – kölcsönből vissza), Zuigeber Ákos (MTK – kölcsönből vissza, onnan Bp. Honvéd)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAPEST HONVÉDNÁL

Érkezett: Dúzs Gellért (Budafok – kölcsönből vissza), Gyurcsó Ádám (Anorthoszisz – Ciprus), Kállai Kevin (DVTK), Kocsis Gergely (Kozármisleny – kölcsönből vissza), Pinte Patrik (Nyíregyháza – kölcsön után végleg), Zuigeber Ákos (MTK, legutóbb Budafok, kölcsönben), Varga Bence (Csákvár)

Távozott: Átrok Zalán (MTK), Ene Kornél (román-magyar, ACS Stiinta Poli Timisoara – Románia), Bévárdi Zsombor (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan MTK), Farkas Balázs (ETO FC – kölcsönből vissza, onnan BVSC), Holman Dávid (Szeged-Csanád GA), Keresztes Noel (NK Nafta 1903 – Szlovénia), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia – kölcsön után végleg), Kocsis Gergely (Putnok – kölcsönbe), Krajcsovics Ábel (ZTE – ismét kölcsönbe), Nyitrai Bence (Balatonlelle), Pintér Máté (Dunaújváros), Szamosi Ádám (DVTK – kölcsönből vissza), Vernes Richárd (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BVSC-ZUGLÓNÁL

Érkezők: Igor Bliznyuk (ukrán, Kisvárda II – kölcsönbe), Böndi Ádám (Kaposvár), Csernik Kornél (Tatabánya), Dénes Adrián (Újpest – kölcsönbe), Farkas Balázs Kesző (ETO FC, legutóbb Bp. Honvéd), Horváth Szabolcs (Vasas – kölcsönbe), Kovács Dominik (Újpest – ismét kölcsönbe), Palincsár Martin (Szeged-Csanád GA), Petroff Zsombor (profi szerződést kapott), Tamás Olivér (Nyíregyháza – kölcsönbe)

Távozók: Ábrahám Márton Ákos (FC Dabas), Batai Tamás (DVSC – kölcsönből vissza), Bükszegi Marcell (BKV Előre), Erdélyi Benedek (DVSC – kölcsönből vissza), Gál Csanád Donát (BKV Előre), Hidi Patrik (Karcag), Kocsis Bence (Paks – kölcsönből vissza, onnan Videoton), Májer Gergő (Érd), David Nwachukwu (nigériai, DVSC – kölcsönből vissza), Rideg Ábel Balázs (FC Ajka), Szilágyi Zsombor (BKV Előre), Tóth Ákos (Újpest – kölcsönből vissza), Zamostny Balázs (Kozármisleny)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ AQVITAL FC CSÁKVÁRNÁL

Érkezett: Bányai Péter (Mezőkövesd – kölcsönbe), Fejős Áron (PMFC), Helembai Márk (Gyirmót FC Győr), Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia – kölcsönbe), Lorentz Márton (Budafok), Magyar Zsolt (Veszprém), Perczel András (Puskás Akadémia – ismét kölcsönbe), Radics Márton (Puskás Akadémia), Somfalvi Bence (PAFC - kölcsönbe), Tifán-Péter Bence (Bicske), Umathum Ádám (Puskás Akadémia – ismét kölcsönbe)

Távozott: Dusinszki Szabolcs (román-magyar, Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan FK Csíkszereda – Románia, kölcsönbe), Gazdag Vajk (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan Kozármisleny), Gregor Zalán (Paks – kölcsönből vissza, onnan Ajka), Grünfelder Attila (Bicske – kölcsönbe), Kulcsár Dávid (visszavonult), Major Marcell (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan Kazincbarcika – kölcsönbe), Menyhárt Zsombor (Videoton), Murka Benedek (Videoton), Nagy Zoárd (Puskás Akadémia), Artem Nahirnij (ukrán-magyar, Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan Kozármisleny), Pál Barna (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Varga Bence (Bp. Honvéd), Zelizi Patrik (Tatabánya)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KARCAGI SC-NÉL

Érkezett: Berkeczi Csongor (román-magyar, Targu Secuiesc/Kézdivásárhely – Románia), Bodor Zoltán (Siófok), Daniel Shadrach Kaye (nigériai, DVSC – kölcsönbe), Fábián Bence (DVSC – ismét kölcsönbe), Fazekas Lóránt (Békéscsaba), Hidi Patrik (BVSC), Kovalovszki Máté (Nagykanizsa), László Dávid (Nagykanizsa), Pap Zsolt (Kisvárda), Sain Balázs (DVSC – kölcsönbe), Szakács Levente (DVSC – ismét kölcsönbe), Szekszárdi Tamás (Szentlőrinc), Tarcsi Róbert (szlovák-magyar, Nyíregyháza – kölcsönbe), Vida Máté (Vasas)

Távozott: Ádám Ferenc (?), Bernáth Ákos (Füzesabony), Caba Gabriel (román-magyar, Unirea Tasnád – Románia), Csörgő Raul (Szentlőrinc – kölcsönből vissza, onnan PMFC, kölcsönbe), Dan-Marius Constantinescu (román-magyar, Gyulai Termál FC), Maruscsák Jan (ukrán-magyar, ?), Szabó Kornél (Tiszafüred), Talpalló Norbert (Putnok), Tolnai Zsombor (Tiszafüred – kölcsönbe), Varga Balázs (Tiszaújváros), Varga Zsolt (Kisújszállás)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL

Érkezett: Beke Péter (Nyíregyháza – kölcsönbe), Bolgár Botond (Ferencváros – kölcsönbe), Bolyki Andor (SV Babelsberg – Németország), Czékus Ádám (Békéscsaba), Debreceni András (Paks – kölcsönbe), Derekas Zoltán (Tatabánya – kölcsönből vissza), Eördögh András (Tatabánya), Farkas Balázs (Monor), Győrfi Milán (Paks – kölcsönbe), Haris Attila (Szeged-Csanád GA) Kovács Kolos (Békéscsaba – kölcsönből vissza), Merényi Ádám (MTK – legutóbb Budafok, kölcsönben), Ruisz Barnabás (ETO FC), Szojma András (Puskás Akadémia), Szűcs Szilárd (Puskás Akadémia)

Távozott: Botka Endre (Ferencváros – kölcsönből vissza), Driton Camaj (montenegrói, Asztana – Kazahsztán), Czenky Ábel (Dabas), Janicsák Olivér (Dabas), Michael López (argentin, Danubio FC – Uruguay), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Katona Bálint (Ferencváros – kölcsönből vissza, onnan Nyíregyháza), Katona Levente (Nyíregyháza), Kersák Roland (Nyíregyháza), Kotula Máté (Békéscsaba – kölcsönbe, legutóbb Szeged-Csanád GA, kölcsönben), Mihajlo Meszhi (ukrán, Kazincbarcika), Májer Milán (Nyíregyháza), Tófol Montiel (spanyol, FC Lahti – Finnország), Nagy Krisztián (Kisvárda), Papp Milán (Videoton – kölcsönbe, legutóbb Gyirmót, kölcsönben), Pászka Lóránd (Ferencváros – kölcsönből vissza), Polyák Kristóf (PMFC), Vágó Levente (Szeged-Csanád GA), Zeke Márió (Paks), Zsótér Donát (Videoton FC Fehérvár)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A HR-RENT KOZÁRMISLENYNÉL

Érkezett: Babinszky Bence (Kaposvár), Bakó Sámuel (MTK – kölcsönbe), Bodrogi Bence (ZTE II), Bíró Márk (Siegendorf – Ausztria), Dobos Áron (Soroksár), Dóra Donát (Hódmezővásárhely), Gazdag Vajk (PAFC – legutóbb Csákvár, kölcsönben), Harsányi Dániel (Tatabánya), Jelena Richárd (Tatabánya), Juhász Péter (Vasas II, majd távozott – PTE-PEAC, kölcsönbe), Kátai-Urbán Marcell (Bonyhád), Kocsis Dominik (Videoton), Lengyel Noel (PMFC – kölcsönből vissza), Máté Csaba (Paks II), Artem Nahirnij (ukrán-magyar, Puskás Akadémia), Pesti Zoltán (Paks – kölcsönbe), Pupp Zétény (Paks II – kölcsönbe), Sebestyén Márk (Bp. Honvéd II), Szalka Dominik (Mosonmagyaróvár), Vajda Roland (Puskás Akadémia – kölcsönbe, legutóbb Videoton, kölcsönben), Zamostny Balázs (BVSC)

Távozott: Átrok Zalán (Bp. Honvéd – kölcsönből vissza, onnan MTK), Bedő Domonkos (Villány), Cipf Dominik (Tiszakécske – kölcsönből vissza, onnan Ajka), Debreceni Zalán (Paks – kölcsönből vissza, onnan Mezőkövesd, kölcsönbe), Dobos Áron (Dunaújváros), Horváth Péter (?), Ikonomu Konsztantinosz (görög-magyar, Pécs, kölcsön után végleg), Kirchner Krisztián (Ajka), Kiss Balázs (?), Kocsis Gergely (Putnok – kölcsönbe), Alekszandr Koszovcsuk (ukrán-magyar, Harta SE), Lacza Alex (szlovák-magyar, ETO FC – kölcsönből vissza), Lépő Kristóf (Paks – kölcsönből vissza), Major Sámuel (AFC ASA Targu Mures – Románia), Nagy Erik (Nagykanizsa), Rácz László (PMFC – kölcsönből vissza, onnan Kazincbarcika), Schuszter Ronald (Kazincbarcika)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A MEZŐKÖVESD ZSÓRYNÁL

Érkezett: Csatári Gergő (DVTK), Csörgő Viktor (Gyirmót FC Győr), Debreceni Zalán (Paks – kölcsönbe, legutóbb Ajka, kölcsönben), Dojcsák Bence (DVTK – kölcsönbe), Jova Bálint (ESMTK – kölcsönből vissza), Keresztes Bence (Szentlőrinc – kölcsön után végleg), Nagy Roland (Putnok – kölcsönből vissza), Pintér Ádám (Kazincbarcika), Saja Milán (Siófok), Szalai József (Paks – kölcsönbe), Ternován Patrik (Kazincbarcika), Vidnyánszky Mátyás (DVSC – ismét kölcsönbe)

Távozott: Bányai Péter (Csákvár – kölcsönbe), Farkas Dániel (szerb-magyar, FK Tisa Adorjan – Szerbia), Horváth Kevin (Nyíregyháza – kölcsönből vissza, onnan Soroksár), Illés Bálint (Diósgyőri VTK II), Ináncsi Milán (Füzesabony – ismét kölcsönbe), Jova Bálint (Putnok , legutóbb ESMTK, kölcsönben), Juhász Bence (Újpest), Kojnok Zsolt (Videoton), Krausz Raul-Zoran (román-magyar, ?), Nagy Roland (Putnok – kölcsön után végleg), Oláh Benjámin (Nyíregyháza – kölcsönből vissza), Posztobányi Patrik (Puskás Akadémia, kölcsönből vissza, onnan Budafok), Szalai József (Paks), Szendrei Ákos (Paks – kölcsönből vissza)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SOROKSÁR SC-NÉL

Érkezett: Horváth Kevin (Nyíregyháza, legutóbb Mezőkövesd, kölcsönben), Könczey Márk (Szeged-Csanád GA), Őri Levente (FTC – kölcsönbe), Tóth Gábor (KFC Komarno – Komárom, Szlovákia)

Távozott: Dhonata Tavares (brazil, FTC – kölcsönből vissza), Dobos Áron (Kozármisleny), Dragóner Filip (Nagykanizsa), Halmai Ádám (FTC – kölcsönből vissza, onnan Szeged-Csanád GA), Májer Botond (Csepel), Manner Balázs (FTC – kölcsönből vissza, onnan Nyíregyháza), Mergl Szabolcs (FTC – kölcsönből vissza), Say Shadirac (ghánai, FTC – kölcsönből vissza, onnan AC Oulu – Finnország, kölcsönbe), Somfalvi Bence (PAFC, onnan Csákvár – kölcsönbe), Vincze Ádám (Gyirmót FC Győr)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL

Érkezett: Fábiánkovits István (SC Sopron – kölcsönből vissza) , Halmai Ádám (Ferencváros, legutóbb Soroksár, kölcsönben), Holman Dávid (Bp. Honvéd), Kalmár Olivér (Budafok), Kubicsek Levente (Bp. Honvéd II), Kun Ákos (Szeged – kölcsönbe), Miskolczi Domonkos (Puskás Akadémia), Pruska Dániel (Haladás – kölcsönből vissza) Rabatin Richárd (PMFC), Asmir Suljic (bosnyák-magyar, Pundzsab FC – India), Sztankó László Márk (Gyula), Takács-Földes Olivér (Haladás – kölcsönből vissza), Vágó Levente (Kecskeméti TE)

Távozott: Biben Barnabás (?), Erdei Carlo (román-magyar, ?), Fábiánkovits István (Siegendorf – Ausztria), Haris Attila (Kecskeméti TE), Herczeg Botond (MTK – kölcsönből vissza, onnan Budafok, kölcsönbe), Kotula Máté (Kecskemét – kölcsönből vissza, onnan Békéscsaba, kölcsönbe), Könczey Márk (Soroksár), Maronyay Zalán (Békéscsaba – kölcsönből vissza), Palincsár Martin (BVSC), Pataki Zoltán (Tiszafüred), Pruska Dániel (Haladás – újabb 1 évre kölcsönbe), Takács János (Békéscsaba), Varga Gy. Balázs (Újpest – kölcsönből vissza, onnan Budafok, kölcsönbe)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZENTLŐRINCNÉL

Érkezett: Adamcsek Máté (Gyirmót FC Győr), Miroslav Babjak (ukrán-magyar, Kisvárda – kölcsönbe), Andreas Böcking (magyar-német, St. Johann – Ausztria), Czérna Erik (Kisvárda), Ignácz Bálint (Szekszárd), Kállai Zalán (DVTK), Kancsij Artúr (Kisvárda II), Kostyák Rajmund (profi szerződést kapott), Márta Levente (ESMTK), Nagy Richárd (Paks – kölcsön után végleg), Nyári Patrik (Paks – ismét kölcsönbe), Palóka Dávid (Paks II – ismét kölcsönbe), Alekszandar Rac (szerb-magyar, NK Tolmin – Szlovénia), Sámson Ábris (UTA Arad – Románia, kölcsön után végleg), Szolgai Máté (szlovák-magyar, DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Weisz Patrik (FC Hatvan)

Távozott: Csörgő Raul (PMFC – kölcsönbe, legutóbb Karcag, kölcsönben), Hajdú Roland (Budafok), Heles Jaroszlav (ukrán-magyar, Kisvárda – kölcsönből vissza, onnan Pécsi MFC – kölcsönbe), Héninger Bendegúz (Veszprém – kölcsön után végleg), Kállai Zalán (Nagykanizsa – kölcsönbe), Keresztes Bence (Mezőkövesd – kölcsön után végleg), Lakatos Márk (Ajka), Nagy Máté (Paks – kölcsönből vissza), Novák Zsombor (?), Papp Csongor (ZTE – kölcsönből vissza), Rab Boldizsár (Vasas – kölcsönből vissza), Sebestyén Bálint (Majos, onnan Dombóvár), Stifter Patrik (Kaposvár – kölcsönbe), Szekszárdi Milán (Paks – kölcsönből vissza), Szekszárdi Tamás (Karcag), Tamás László (visszavonult), Tarcson Ákos (Kaposvár – kölcsönbe), Vingler László (ETO – kölcsönből vissza)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A TISZAKÉCSKEI LC-NÉL

Érkezett: Bódi Ádám (Kazincbarcika), Gyenes Ádám (Bp. Honvéd II), Lucas (brazil-magyar, Kazincbarcika), Myke Bouard Ramos (Kazincbarcika), Terbe Botond (Nagykanizsa), Varga József (Kazincbarcika), Visinka Valentin (szerb-magyar, Topolya – Szerbia), Vukk Zsombor (Nyíregyháza – kölcsönbe)

Távozott: Bányai Péter (Mezőkövesd – kölcsönből vissza, onnan Csákvár, kölcsönbe), Cipf Dominik (Ajka, legutóbb Kozármisleny, kölcsönben), Engedi Márk (DVSC – kölcsönből vissza), Kocsis Dominik (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan Videoton), Marsa Levente (Hódmezővásárhely), Pintér Dániel (magyar-szerb, Pécsi MFC)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASASNÁL

Érkezett: Hej Viktor (ukrán-magyar, MTK), Horváth Rajmund (Gyirmót FC Győr), Németh Barnabás (Nyíregyháza – kölcsön után végleg), Pethő Bence (Kazincbarcika), Rab Boldizsár (Szentlőrinc – kölcsönből vissza), Sztojka Dominik (Budafok – kölcsönből vissza), Szabó Benjámin (Ajka – kölcsönből vissza), Uram János (Békéscsaba – kölcsönből vissza)

Távozók: Bánfalvi Gergő (Kazincbarcika – kölcsönbe), Berecz Zsombor (Kazincbarcika), Bodnár Gergő (ZTE), Bukta Csaba (Budafok – kölcsönbe), Deutsch László (Kazincbarcika), Holender Filip (magyar-szerb, fehérvári kölcsön után ?), Horváth Szabolcs (BVSC – kölcsönbe), Lehoczky Roland (MTK – kölcsönből vissza), Pintér Filip (Kisvárda – kölcsönbe), Rácz Barnabás (Gyirmót), Szánthó Regő (?), Szilágyi Szabolcs (FK Csíkszereda – Románia, kölcsön után végleg), Vida Máté (Karcag)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VIDEOTON FC FEHÉRVÁRNÁL

Érkezett: Árva Bence (III. Kerület – kölcsönbe), Bobál Gergely (Ajka), Dékei Márk (Újpest – kölcsönbe), Kálnoki-Kis Zsombor (NK Nafta – Szlovénia), Kemenes Botond (Veszprém – kölcsön után végleg), Kocsis Bence (Paks, legutóbb BVSC, kölcsönben), Kocsis Dominik (Puskás Akadémia, legutóbb Tiszakécske, kölcsönben), Kocsis Gergő (DVSC), Kojnok Zsolt (Mezőkövesd), Kovács Krisztián (Paks), Murka Benedek (Csákvár), Menyhárt Zsombor (Csákvár), Németh Dániel (ZTE –kölcsönbe), Ominger Gergő (Puskás Akadémia – ismét kölcsönbe), Papp Milán (Kecskemét – kölcsönbe, legutóbb Gyirmót, kölcsönben), Rostás Szilárd (Békéscsaba II), Svékus Olivér (Újpest – kölcsönbe), Szimeon Petrov (bolgár, Slask Wroclaw – Lengyelország), Tiefenbach Dániel (Bregenz – Ausztria), Tóth Milán (Eger), Varga Roland (Paks), Zsótér Donát (szabadon igazolhatóként, legutóbb Kecskeméti TE)

Távozott: Babos Bence (DVTK – kölcsönbe), Dala Martin (Puskás Akadémia), Dubecz János, Nagy Zoltán (mindkettő profi szerződést kapott), Holender Filip (magyar-szerb, Vasas – kölcsönből vissza, onnan ?), Huszti András (ZTE – kölcsönből vissza), Kalmár Zsolt (Gyirmót FC Győr), Katona Mátyás (Nyíregyháza), Alekszandre Kalandadze (grúz, Dinamo Tbiliszi – Grúzia, kölcsönből vissza, onnan Wisla Plock – Lengyelország), Lirim Kastrati (koszovói-albán, KF Vllaznia – Albánia), Kocsis Dominik (Kozármisleny), Kovács Mátyás (MTK – kölcsönből vissza), Bohdan Melnik (ukrán, Kisvárda), Ivan Milicevic (bosnyák-horvát, Horsens – Dánia), Pető Milán (Paks), Szimeon Petrov (francia-bolgár, Botev Plovdiv – Bulgária), Ivan Saponjics (szerb, DVTK), Kristian Sekularac (svájci-angol, ?), Nikola Serafimov (északmacedón, Levszki Szófia – Bulgária), Nicolás Stefanelli (argentin, Defensa y Justicia – Argentína), Szabó Bálint (Paks – kölcsönből vissza, onnan FK Csíkszereda – Románia), Vajda Roland (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan Kozármisleny – kölcsönbe)