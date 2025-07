Nagy változások Fehérváron, távozott Csákvárról az előző idény gólkirálya – NB II-es átigazolási körkép

AZ EDDIG TÖRTÉNTEK

Nagy változások történtek eddig a Fehérvár FC keretében, a csapattól – egy kivétellel – az összes légiós távozott, helyükre szép számmal érkeztek magyar labdarúgók; többek között Bobál Gergely. A másik NB I-es kiesőnél, a Kecskemétnél is megváltak a légiósoktól, és kicserélődött a keret nagy része – Bolyki Andor személyében Németországból is érkezett az együtteshez támadó. A Csákvár kénytelen volt elengedni az előző idény gólkirályát, Nagy Zoárdot a Puskás Akadémiához, míg Daru Bence személyében a Békéscsaba is korábbi másodosztályú gólkirállyal erősített. Az Ajka öt támadójától vált meg, a Honvéd elengedte a Szegedhez Holman Dávidot, eközben végleg megszerezte Zuigeber Ákost az MTK-tól. Az átigazolási időszakokban általában aktív Vasas eddig csak Pethő Bencét szerezte meg Kazincbarcikáról.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC AJKÁNÁL

Érkezett: Debreceni Zalán (Paks – kölcsönbe, kozármislenyi kölcsön után), Horváth Péter (VSC 2015 Veszprém – kölcsönből vissza), Gregor Zalán (Paksi FC, legutóbb Csákvár – kölcsönben)

Távozott: Balogh Márton (befejezi pályafutását), Bobál Gergely (FC Fehérvár), Borsos Filip (Békéscsaba 1912 Előre), Nikola Pantovics (?), Szabó Benjámin (Vasas – kölcsönből vissza), Szarka Ákos (Gyirmót FC Győr), Tajthy Tamás (visszavonul), Zsolnai Richárd (Békéscsaba)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRÉNÉL

Érkezett: Borsos Filip (Ajka), Daru Bence (PMFC), Ésik Ákos (Kisvárda – kölcsönbe), Kristóf Márk (DVTK – kölcsönbe), Maronyai Zalán (Szeged-Csanád GA – kölcsönből vissza), Óvári Balázs (Komáromi VSE – kölcsönből vissza), Takács János (Szeged-Csanád GA), Zsolnai Richárd (Ajka)

Távozott: Czékus Ádám (Kisvárda Master Good – kölcsönből vissza, majd Kecskeméti TE), Gyenti Kristóf (DVSC – kölcsönből vissza), Kovács Kolos (Kecskeméti TE – kölcsönből vissza), Ferencsik Bálint Donát (Diósgyőri VTK – kölcsönből vissza), Kohut Máté (DVSC – kölcsönből vissza), Rácz Balázs (Budapest Honvéd – kölcsönből vissza), Uram János (Vasas – kölcsönből vissza)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAFOKI MTE-NÉL

Érkezett: Hajdú Roland (Szentlőrinc), Hársfalvi András (Gyirmót FC Győr), Herczeg Botond (MTK Budapest – kölcsönbe), Jagodics Márk (OPUS Tigáz Tatabánya), Stumpf Gábor (MTK – kölcsönbe), Varga György Balázs (Újpest – kölcsönbe)

Távozott: Dúzs Gellért (Budapest Honvéd – kölcsönből vissza), Kalmár Olivér (Szeged-Csanád GA), Lorentz Márton (Aqvital FC Csákvár), Oláh Bálint (Kisvárda Master Good), Merényi Ádám (MTK Budapest – kölcsönből vissza, majd Kecskeméti TE), Sztojka Dominik (Vasas – kölcsönből vissza), Szűcs Patrik (MTK Budapest – kölcsönből vissza), Zuigeber Ákos (MTK Budapest – kölcsönből vissza, majd Budapest Honvéd)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAPEST HONVÉDNÁL

Érkezett: Dúzs Gellért (Budafoki MTE – kölcsönből vissza), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Kocsis Gergely (HR-Rent Kozármisleny – kölcsönből vissza), Zuigeber Ákos (MTK Budapest, budafoki kölcsön után), Varga Bence (Aqvital FC Csákvár)

Távozott: Átrok Zalán (MTK), Ene Kornél (?), Bévárdi Zsombor (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan MTK), Farkas Balázs (ETO FC Győr – kölcsönből vissza), Holman Dávid (Szeged-Csanád Grosics Akadémia), Krajcsovics Ábel (ZTE FC – újabb egy évre kölcsönbe), Nyitrai Bence (?), Pinte Patrik (Nyíregyháza Spartacus FC – kölcsönből vissza), Szamosi Ádám (Diósgyőri VTK – kölcsönből vissza), Vernes Richárd (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BVSC-ZUGLÓNÁL

Érkezők: Csernik Kornél (OPUS Tigáz Tatabánya)

Távozók: Batai Tamás (DVSC – kölcsönből vissza), Erdélyi Benedek (DVSC – kölcsönből vissza), Hidi Patrik (?), Kocsis Bence (Paksi FC – kölcsönből vissza), Kovács Dominik (Újpest FC – kölcsönből vissza), David Nwachukwu (DVSC – kölcsönből vissza)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ AQVITAL FC CSÁKVÁRNÁL

Érkezett: Lorentz Márton (Budafoki MTE), Magyar Zsolt (Veszprém), Radics Márton (Puskás Akadémia)

Távozott: Dusinszki Szabolcs (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Gazdag Vajk (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Gregor Zalán (Paksi FC – kölcsönből vissza, onnan Ajka), Menyhárt Zsombor (Fehérvár FC), Artem Nahirnij (ukrán-magyar, Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Nagy Zoárd (Puskás Akadémia), Pál Barna (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Perczel András (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Umathum Ádám (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Varga Bence (Budapest Honvéd)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FEHÉRVÁR FC-NÉL

Érkezett: Bobál Gergely (Ajka), Kocsis Dominik (Puskás Akadémia – kölcsönbe, legutóbb Tiszakécske, kölcsönben), Kojnok Zsolt (Mezőkövesd), Kovács Krisztián (Paks), Murka Benedek (Csákvár), Menyhárt Zsombor (Csákvár), Ominger Gergő (Puskás Akadémia – ismét kölcsönbe), Papp Milán (Kecskemét – kölcsönbe, legutóbb Gyirmót, kölcsönben), Simeon Petrov (bolgár, Slask Wroclaw – Lengyelország, kölcsön után végleg), Vajda Roland Ottó (Puskás Akadémia – kölcsönbe)

Távozott: Dala Martin (Puskás Akadémia), Holender Filip (magyar-szerb, Vasas FC – kölcsönből vissza), Huszti András (ZTE FC – kölcsönből vissza), Kalmár Zsolt (?), Alekszandre Kalandadze (grúz, Dinamo Tbiliszi – Grúzia, kölcsönből vissza), Lirim Kastrati (koszovói-albán, ?), Kemenes Botond (VSC 2015 Veszprém – kölcsönből vissza), Kovács Mátyás (MTK – kölcsönből vissza), Bohdan Melnik (ukrán, Kisvárda), Ivan Milicevic (bosnyák-horvát, Horsens – Dánia), Pető Milán (Paksi FC), Ivan Saponjics (szerb, DVTK), Kristian Sekularac (svájci-angol, ?), Nicolás Stefanelli (argentin, ?), Szabó Bálint (Paksi FC – kölcsönből vissza)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KARCAGI SE-NÉL

Érkezett: –

Távozott: Ádám Ferenc (?), Bernáth Ákos (?), Caba Gabriel (román-magyar, ?), Csörgő Raul (?), Fábián Bence (DVSC – kölcsönből vissza), Maruscsák Jan (ukrán-magyar, ?) Szakács Levente (DVSC – kölcsönből vissza), Varga Balázs (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI LC-NÉL

Érkezett: Bolyki Andor (SV Babelsberg – Németország), Czékus Ádám (Békéscsaba), Derekas Zoltán (Tatabánya – kölcsönből vissza), Eördögh András (Tatabánya), Farkas Balázs (Monor), Győrfi Milán (Paks – kölcsönbe), Kovács Kolos (Békéscsaba – kölcsönből vissza), Kotula Máté (Szeged-Csanád GA – kölcsönből vissza), Merényi Ádám (MTK Budapest, legutóbb Budafok, kölcsönben), Szojma András (Puskás Akadémia), Szűcs Szilárd (Puskás Akadémia)

Távozott: Botka Endre (Ferencváros – kölcsönből vissza), Driton Camaj (montenegrói, ?), Michael López (argentin, ?), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Katona Bálint (Ferencváros – kölcsönből vissza), Mihajlo Meszi (ukrán, Kolorcity Kazincbarcika SC), Májer Milán (Nyíregyháza), Tófol Montiel (spanyol, ?), Nagy Krisztián (Kisvárda), Papp Milán (Fehérvár – kölcsönbe, legutóbb Gyirmót, kölcsönben), Pászka Lóránd (Ferencváros – kölcsönből vissza), Zeke Márió (Paksi FC), Zsótér Donát (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A HR-RENT KOZÁRMISLENYNÉL

Érkezett: Bakó Sámuel (MTK – kölcsönbe), Dobos Áron (Soroksár), Harsányi Dániel (Tatabánya), Konsztantinosz Ikonomu (PMFC – kölcsönből vissza), Lengyel Noel (PMFC – kölcsönből vissza), Szalka Dominik (Mosonmagyaróvár)

Távozott: Átrok Zalán (Honvéd – kölcsönből vissza, onnan MTK), Cipf Dominik (Tiszakécske – kölcsönből vissza), Debreceni Zalán (Paks – kölcsönből vissza, onnan Ajka, kölcsönbe), Lacza Alex (ETO, kölcsönből vissza), Lépő Kristóf (Paks, kölcsönből vissza), Rácz László (PMFC – kölcsönből vissza, onnan Kazincbarcika), Schuszter Ronald (Kazincbarcika), Vajda Roland Ottó (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan Fehérvár FC)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A MEZŐKÖVESD ZSÓRYNÁL

Érkezett: Bányai Péter (Tiszakécske – kölcsönből vissza), Szalai József (Paks – kölcsönbe)

Távozott: Cibla Flórián (DVSC – kölcsönből vissza), Farkas Dániel (?), Horváth Kevin (Nyíregyháza – kölcsönből vissza), Juhász Bence (Újpest), Keresztes Bence (Szentlőrinc – kölcsönből vissza) Kojnok Zsolt (Fehérvár FC), Oláh Benjámin (Nyíregyháza – kölcsönből vissza), Posztobányi Patrik (Puskás Akadémia, kölcsönből vissza), Szalai József (Paks), Szendrei Ákos (Paks – kölcsönből vissza)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SOROKSÁR SC-NÉL

Érkezett: Tóth Gábor (KFC Komarno – Szlovákia)

Távozott: Dhonata Tavares (brazil, FTC – kölcsönből vissza), Dobos Áron (Kozármisleny), Dragóner Filip (?), Halmai Ádám (?), Manner Balázs (FTC – kölcsönből vissza), Mergl Szabolcs (FTC – kölcsönből vissza), Say Shadirac (ghánai, ?), Vincze Ádám (Gyirmót FC Győr)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL

Érkezett: Holman Dávid (Honvéd), Kalmár Olivér (Budafoki MTE), Asmir Suljic (bosnyák-magyar, Punjab – India), Sztankó László Márk (Gyulai Termál FC), Takács-Földes Olivér (Haladás – kölcsönből vissza)

Távozott: Biben Barnabás (?), Erdei Carlo (?), Herczeg Botond (MTK – kölcsönből vissza, onnan Budafok, kölcsönbe), Kotula Máté (Kecskemét – kölcsönből vissza), Könczey Márk (?), Palincsár Martin (?), Takács János (Békéscsaba), Varga György Balázs (Újpest – kölcsönből vissza, onnan Budafok, kölcsönbe)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZENTLŐRINCNÉL

Érkezett: Keresztes Bence (Mezőkövesd – kölcsönből vissza)

Távozott: Hajdú Roland (Budafoki MTE), Heles Jaroslav (ukrán-magyar, Kisvárda – kölcsönből vissza), Nagy Máté (Paks – kölcsönből vissza), Papp Csongor (ZTE – kölcsönből vissza), Rab Boldizsár (Vasas – kölcsönből vissza), Szekszárdi Milán (Paksi FC – kölcsönből vissza)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A TISZAKÉCSKEI LC-NÉL

Érkezett: Cipf Dominik (Kozármisleny – kölcsönből vissza)

Távozott: Bányai Péter (Mezőkövesd – kölcsönből vissza), Engedi Márk (DVSC – kölcsönből vissza), Kocsis Dominik (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan FC Fehérvár), Marsa Levente (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASASNÁL

Érkezett: Pethő Bence (Kolorcity Kazincbarcika SC), Rab Boldizsár (Szentlőrinc – kölcsönből vissza), Sztojka Dominik (Budafok – kölcsönből vissza), Szabó Benjámin (Ajka – kölcsönből vissza), Uram János (Békéscsaba – kölcsönből vissza)

Távozók: Lehoczky Roland (MTK – kölcsönből vissza), Németh Barnabás (Nyíregyháza Spartacus – kölcsönből vissza)