Erős Gábortól nem csodát várnak, de a Vasasnál a kötelező feladatot is nehéz lesz teljesíteni – NB II-es felvezetés, 14. rész

Ismét úgy vághat neki a következő idénynek a VASAS FC, hogy legutóbb csak egy hajszásszal maradt le a feljutásról. A fővárosi csapat az elmúlt hét évadból hatszor az NB II-ben szerepelt, és négyszer a harmadik helyen végzett, egyszer pedig negyedikként zárt – egy aranyérem mellett. A 2020–21-es szezonban a piros-kékek úgy csúsztak le az NB I-es részvételről, hogy csak kevesebb győzelmük miatt előzte meg őket a Gyirmót, majd tavaly két ponttal szerzett többet náluk az ETO, idén pedig a Kazincbarcikának lett eggyel több pontja. Pedig május végén ott volt a nagy sansz, a KBSC csak 1–1-et játszott Kisvárdán az utolsó fordulóban, azonban a Vasas hazai pályán csupán 2–2-re végzett a Honvéddal – ráadásul Otigba Kenneth fejében ott maradt a győztes gól a 96. percben.

A vasárnap rajtoló évadban alighanem még nehezebb dolga lesz az angyalföldi alakulatnak. A mögöttünk hagyott évadban „csak” a Kazincbarcikával, a Kozármislennyel és a Szentlőrinccel kellett megküzdeni a második helyért (a Kisvárda korán egyértelművé tette, hogy bajnok lesz), ezúttal viszont már számolni kell a Videotonnal, a Kecskeméttel, a Mezőkövesddel, a Szegeddel és a Honvéddal is. Természetesen nem biztos, hogy mind harcban lesznek a feljutásért, de akkor is számos rivális lesz, főleg, hogy szinte minden évben van egy meglepetéscsapat is, amelyik beleszól a „nagyok” dolgába.

Ezt a harcot már nem Pintér Attilával kell megvívnia a Vasasnak. A korábbi szövetségi kapitány szeptember elején ült le a kispadra Gera Zoltán távozása után, és 24 bajnokin 13 győzelmet, három döntetlent és nyolc vereséget szedett össze. Ez kevésnek bizonyult az elvárások teljesítéséhez, így érkezett a Kazincbarcikát csodák csodájára feljuttató Erős Gábor, aki az NB I helyett a másodosztályt és az angyalföldi kispadot választotta.

A szakvezető a vezetőséggel karöltve alaposan belenyúlt a keretbe, főleg a távozói oldalon. A klub elköszönt Berecz Zsombortól, Szánthó Regőtől, Vida Mátétól, kölcsönadta Bukta Csabát és Pintér Filipet is, és a fehérvári kölcsön után Holender Filip sem tért vissza. Emellett a hírek szerint Bodnár Gergő, Deutsch László, Jova Levente és Rácz Barnabás is kikerült az első csapat keretéből, akik esetében így csak idő kérdése, hogy mikor találják meg új állomáshelyüket. Eközben mindössze három futballista érkezett: a 21 éves kora ellenére már 125 NB II-es mérkőzéssel rendelkező szélső, Horváth Rajmund, az előző idényben Barcikán 11 bajnoki gólt szerző támadó, Pethő Bence és az NB I-ben már 168 találkozón pályára lépő védő, Hej Viktor – nem lenne meglepő, ha az átigazolási időszakban jönnének még új játékosok a Vasashoz.

VEZETŐEDZŐ

A június elején kinevezett ERŐS GÁBOR játékos-pályafutása vége után Kisvárdán kóstolt bele először az edzői munkába – kilenc évig erősítette a szabolcsiak szakmai stábját –, s amikor megbízott szakvezetőből vezetőedző lett, ezüstérmes helyen zárt a csapat az NB I-ben. 2023 nyarán került a Budafokhoz, majd tavaly nyáron átvette a Kazincbarcika irányítását, amellyel az NB II előző kiírásában a második helyen végzett, és nagy meglepetésre feljuttatta az együttest. A pro licences edzőképzést jelenlegi is végző 45 éves szakember tehát ért már el szép sikereket, de talán Angyalföldön vár rá a legnagyobb nyomás, s a kötelező feladat, vagyis a feljutás teljesítésébe pedig már több trénernek is beletört a bicskája.

KULCSJÁTÉKOS

A Transfermarkt szerint 400 ezer euróra taksált TÓTH MILÁN marad a Vasasban, s a góljaira ismét nagy szüksége lesz az együttesnek. A 23 esztendős csatár első angyalföldi idényében 18 találattal társgólkirály lett az NB II-ben, legutóbb pedig 14 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját a bajnokságban, ráadásul adott kilenc gólpasszt is. Igaz, a forrófejű játékosnak nem árt foglalkoznia azzal, hogyan koncentráljon még jobban a futballra, ugyanis az elmúlt évadban 13 sárga és egy piros lapot gyűjtött be, ami még egy védőtől is soknak számít, nemhogy egy támadótól… Természetesen ha jönnek az eredmények, csökkenhet a frusztráció is, és akkor az ő játéka is még jobbá válhat, ami kulcskérdés lehet a Vasas számára.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASASNÁL

Érkezett: Hej Viktor (ukrán-magyar, MTK), Horváth Rajmund (Gyirmót FC Győr), Németh Barnabás (Nyíregyháza – kölcsön után végleg), Pethő Bence (Kazincbarcika), Rab Boldizsár (Szentlőrinc – kölcsönből vissza), Sztojka Dominik (Budafok – kölcsönből vissza), Szabó Benjámin (Ajka – kölcsönből vissza), Uram János (Békéscsaba – kölcsönből vissza)

Távozók: Bánfalvi Gergő (Kazincbarcika – kölcsönbe), Berecz Zsombor (?), Bukta Csaba (Budafok – kölcsönbe), Holender Filip (magyar-szerb, fehérvári kölcsön után ?), Lehoczky Roland (MTK – kölcsönből vissza), Pintér Filip (Kisvárda – kölcsönbe), Szánthó Regő (?), Szilágyi Szabolcs (FK Csíkszereda – Románia, kölcsön után végleg), Vida Máté (Karcag)

A Vasas sorsolása az első öt fordulóban

1. forduló, július 27., 19.00: Vasas FC–Aqvital FC Csákvár

2. forduló, augusztus 4., 20.00: Kecskeméti TE–Vasas FC

3. forduló, augusztus 10., 19.00: Vasas FC–Békéscsaba 1912 Előre

4. forduló, augusztus 17., 17.30: Karcagi SC–Vasas FC

5. forduló, augusztus 24., 19.00: Vasas FC–Tiszakécskei LC

AZ 1. FORDULÓ MENETRENDJE AZ NB II 2025–2026-OS IDÉNYÉBEN

Július 27., vasárnap

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Karcagi SC

19.00: Budafoki MTE–Szentlőrinc

19.00: BVSC-Zugló–FC Ajka

19.00: Vasas FC–Aqvital FC Csákvár

19.00: Szeged-Csanád GA–Kecskeméti TE

19.00: Soroksár SC–Békéscsaba 1912 Előre

19.00: HR-Rent Kozármisleny–Tiszakécskei LC

Július 28., hétfő

20.00: Videoton FC Fehérvár–Budapest Honvéd FC (Tv: M4 Sport)