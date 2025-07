Tusványos 2025: a Sportteraszon vette át a BL-döntős labdát a licit győztese

A labda a liciten végül 450 ezer forintért kelt el, az összeg meg is érkezett az Ökumenikus Segélyszervezet számlájára, és Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője a tusványosi sportsátorban adta át az értékes labdát a győztes I-Team Holding Zrt. elnökének, Gulyás Kovács Gergelynek.

„Több ok miatt vettünk részt az árverésben – mondta Gulyás Kovács Gergely. – Egyrészt imádjuk a sportot és a focit. Ennél is fontosabb, hogy a gyűjtéssel talán sikerül enyhíteni, ha nem is feledtetni a károsultak gondjait. És mivel szerelmese vagyok a BL-döntőt elveszítő Inter nagy milánói városi riválisának, a Milannak, talán ezzel is tudunk egy kis lendületet adni a hazai Milan-drukkereknek.”