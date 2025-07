Távozó gólvágója nélkül nehéz szezon várhat a Kozármislenyre – NB II-es felvezetés, 13. rész

Az előző másodosztályú idény egyik meglepetéscsapata volt a HR-RENT KOZÁRMISLENY, amely a bajnokság negyedik helyén végzett 47 szerzett ponttal. A baranyaiaknak ezúttal egy pillanatig sem kellett aggódniuk a kiesés miatt, ráadásul sokáig úgy tűnt, hogy csodát tehetnek. A mislenyiek féltávnál még a Kazincbarcikát – amelyet egyébként oda-vissza legyőztek – megelőzve a tabella első helyén álltak. A feljutó helyekről aztán az első tavaszi fordulókban gyorsan lecsúsztak a kék-fehérek, akik ezután stabilan tartották pozíciójukat a negyedik helyen. A csapat egyik nagy erőssége Kirchner Krisztián volt, aki ezúttal „csak” második lett a góllövőlistán, de 17 szerzett gólja azt jelentette, hogy a támadó két másodosztályú szezon alatt összesen 35 találatot jegyzett.

Az már biztos, hogy a mislenyi támadógépezetet komoly érvágás érte a nyár folyamán, hiszen Kirchner távozott a csapattól. Az egyesület tájékoztatása szerint a támadóért olyan ajánlatok érkeztek, amelyekkel nem lehetett felvenni a versenyt. Bár hallani lehetett az élvonalbeli Kazincbarcika érdeklődéséről is, a gólvágó némi meglepetésre végül a bennmaradást csak az utolsó fordulóban kiharcoló Ajkához igazolt. Rajta kívül távozott még Schuszter Ronald is, aki Kirchnerrel ellentétben Kazincbarcikán kötött ki. Jellemző a baranyai klub keretére, hogy a kölcsönjátékosok száma rendre magas. Az előző szezonban pályára lépők közül kölcsönszerződésük leteltével heten is visszatértek anyaegyesületükhöz.

Az új játékosok száma is elég jelentős, hiszen a nyár folyamán már több mint tízen érkeztek a Kozármislenyhez. Kirchner pótlását első sorban Babinszky Bence oldhatja meg, aki az előző idényt az NB III-as Kaposvárnál töltötte, ott 15 találatig jutott. Az ismertebb érkezők sorát erősíti még Jelena Richárd, aki nem futott jó szezont a Tatabányával, de Kozármislenyben folytatja a korábban nagy tehetségnek kikiáltott Dobos Áron is, aki a Soroksár csapatát hagyta ott.

VEZETŐEDZŐ

PINEZITS MÁTÉ Sopronban kezdte edzői pályafutását, majd az MTK-nál töltött el öt évet. A szakvezető ezután a fővároson belül váltott és a Honvédhoz került, ahol az U19-es csapat irányítása után a 2023–2024-es idény kezdetén az NB II-ben szereplő felnőttcsapatot is irányította, igaz, kevés sikerrel, majd október végén távoznia kellett. Pinezits 2024 nyarán került Kozármislenyre, ahol már sokkal jobb eredményre volt képes, mint a fővárosi piros-feketéknél, hiszen mint írtuk is, a mislenyi csapat a negyedik helyen zárta a bajnoki szezont.

KULCSJÁTÉKOS

A 24 éves BABINSZKY BENCE az előző idényben 31 tétmérkőzésen 29 gólt szerzett az NB III-as Kaposvár színeiben. 25 bajnoki találatával a Délnyugati csoport gólkirálya lett, így egyértelműnek tűnhet, hogy a mislenyi vezetők és a szakmai stáb őt szemelte ki a távozó Kirchner helyére. Babinszky a Ferencváros és az MTK utánpótlásában nevelkedett, 2020-ban pedig 20 alkalommal már mislenyi színekben is pályára lépett, az elmúlt két szezonban Kaposváron összesen 45 találatig jutott.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A HR-RENT KOZÁRMISLENYNÉL

Érkezett: Babinszky Bence (Kaposvár), Bakó Sámuel (MTK – kölcsönbe), Bíró Márk (Siegendorf – Ausztria), Dobos Áron (Soroksár), Dóra Donát (Hódmezővásárhely), Harsányi Dániel (Tatabánya), Jelena Richárd (Tatabánya), Kátai-Urbán Marcell (Bonyhád), Konsztantinosz Ikonomu (görög-magyar, PMFC – kölcsönből vissza), Lengyel Noel (PMFC – kölcsönből vissza), Máté Csaba (Paks II), Artem Nahirnij (ukrán-magyar, Puskás Akadémia), Pupp Zétény (Paks II – kölcsönbe), Sebestyén Márk (Bp. Honvéd II), Somogyi Máté (Cigánd), Szalka Dominik (Mosonmagyaróvár)

Távozott: Átrok Zalán (Bp. Honvéd – kölcsönből vissza, onnan MTK), Cipf Dominik (Tiszakécske – kölcsönből vissza, onnan Ajka), Debreceni Zalán (Paks – kölcsönből vissza, onnan Ajka, kölcsönbe), Kirchner Krisztián (Ajka), Lacza Alex (szlovák-magyar, ETO FC – kölcsönből vissza), Lépő Kristóf (Paks – kölcsönből vissza), Rácz László (PMFC – kölcsönből vissza, onnan Kazincbarcika), Schuszter Ronald (Kazincbarcika), Vajda Roland (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan Videoton)

A Kozármisleny sorsolása az első öt fordulóban

1. forduló, július 27., 19.00: HR-Rent Kozármisleny–Tiszakécskei LC

2. forduló, augusztus 3., 17.30: Szentlőrinc–HR-Rent Kozármisleny

3. forduló, augusztus 10., 17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–HR-Rent Kozármisleny

4. forduló, augusztus 17., 19.00: HR-Rent Kozármisleny–Soroksár SC

5. forduló, augusztus 24., 19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–HR-Rent Kozármisleny

AZ 1. FORDULÓ MENETRENDJE AZ NB II 2025–2026-OS IDÉNYÉBEN

Július 27., vasárnap

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Karcagi SC

19.00: Budafoki MTE–Szentlőrinc

19.00: BVSC-Zugló–FC Ajka

19.00: Vasas FC–Aqvital FC Csákvár

19.00: Szeged-Csanád GA–Kecskeméti TE

19.00: Soroksár SC–Békéscsaba 1912 Előre

19.00: HR-Rent Kozármisleny–Tiszakécskei LC

Július 28., hétfő

20.00: Videoton FC Fehérvár–Budapest Honvéd FC (Tv: M4 Sport)