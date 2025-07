Utánpótlás-válogatott szélsőt igazolt a Vasas

A klubhonlap bemutatója szerint Horváth Rajmund az Illés Akadémia korosztályos csapataiban nevelkedett, majd 2021 februárjában, a Haladás színeiben, éppen a Vasas ellen mutatkozott be a Merkantil Bank Ligában. Fiatal kora ellenére meghatározó tagja volt a Vas vármegyeieknek: összesen 97 alkalommal lépett pályára, 64-szer kezdőként, és 12 gólt szerzett.

Tavaly nyáron a Gyirmót FC Győr szerződtette, ahol csapata összes bajnokiját végigjátszotta és nagyszerűen teljesített: 28 mérkőzésen 8 gólt rúgott, ezzel holtversenyben az első helyen végzett a házi góllövőlistán.

„Nagyon örültem Nagy Miklós megkeresésének és annak is, hogy a Vasashoz kerültem, ez mindenképpen előrelépés a karrieremben. Ugyanaz a célom, mint a klubnak is: felkerülni és megragadni az első osztályban. Ehhez minél több góllal és gólpasszal igyekszem hozzájárulni. Ami az erősségeimet illeti: a cselezőkészségemet és az egy az egy elleni szituációkat mindenképpen ide sorolnám, de a kombinatív csapatjáték is közel áll hozzám. Remélem, sok alkalmam lesz ezt a pályán is bizonyítani” – nyilatkozta Horváth a klub hivatalos honlapján.

„Horváth Rajmund fiatal, tehetséges, dinamikusan egy-az -egyező, ballábas szélső támadó, aki bal oldalról, valamint tükörszélsőként jobbról befelé játszva is képes veszélyt jelenteni az ellenfelek kapujára és helyzetbe hozni a társait. Erősségei és sokoldalúsága révén további kreativitást hozhat a Vasas támadójátékába, emellett illeszkedik fiatalítási és a támadó felfogást előtérbe helyező futballszakmai elképzeléseinkhez, ezért kedvező feltételekkel, végleg megszereztük a játékjogát és 2028. június 30-ig szóló szerződést kötöttünk vele” – mondta Nagy Miklós sportigazgató.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASASNÁL

Érkezett: Horváth Rajmund (Gyirmót FC Győr), Németh Barnabás (Nyíregyháza – kölcsön után végleg), Pethő Bence (Kazincbarcika), Rab Boldizsár (Szentlőrinc – kölcsönből vissza), Sztojka Dominik (Budafok – kölcsönből vissza), Szabó Benjámin (Ajka – kölcsönből vissza), Uram János (Békéscsaba – kölcsönből vissza)

Távozók: Bánfalvi Gergő (Kazincbarcika – kölcsönbe), Berecz Zsombor (?), Bukta Csaba (Budafok – kölcsönbe), Holender Filip (magyar-szerb, fehérvári kölcsön után ?), Lehoczky Roland (MTK – kölcsönből vissza), Pintér Filip (Kisvárda – kölcsönbe), Szánthó Regő (?), Vida Máté (Karcag)