Moszkvában köthet ki a Ferencvárostól távozó Ramírez – sajtóhír

Korábban beszámoltunk róla, hogy a Ferencváros közös megegyezéssel szerződést bontott ecuadori szárnyvédőjével, Cristian Ramírezzel, aki 2015–2017, valamint 2023 és 2025 között erősítette a zöld-fehéreket, akikkel három-három bajnoki címet és Magyar Kupát nyert.

A Szport Ekszpressz hírportál a Legalbetre hivatkozva pénteken arról számolt be, hogy Ramírez iránt az orosz élvonalban szereplő Lokomotív Moszkva érdeklődik élénken, mi több, a felek között állítólag már meg is kezdődtek a tárgyalások. Mint írták: Ramírez képviselői most azt szeretnék elérni, hogy a Lokomotiv 600 ezer eurós fizetést ajánljon ügyfelüknek. A forrás úgy tudja, a felek már közel állnak a megállapodáshoz.

A 30 éves játékos piaci értékét a mértékadó Transfermarkt 2.5 millió euróra becsüli. Ramíreznek nem lenne ismeretlen az orosz bajnokság, 2007 és 2013 között ugyanis a Krasznodar játékosa volt.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne Victory – Ausztrália), Cadu (Carlos Eduardo Lopes Cruz, brazil, Viktoria Plzen – Csehország, szabadon igazolhatóként), Jonathan Levi (svéd, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Gavriel Kanikovszki (angol-izraeli, Maccabi Tel-Aviv – Izrael, szabadon igazolható), Nagy Barnabás (Nyíregyháza Spartacus), Callum O’Dowda (ír, Cardiff City – Wales/angol Championship), Ötvös Bence (Paksi FC), Toon Raemaekers (belga, KV Mechelen – Belgium)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország), Fortune Bassey (nigériai, DAC 1904 – Szlovákia), Botka Endre (Kecskeméti TE), Gruber Zsombor (MTK Budapest), Katona Bálint (Kecskeméti TE), Kenan Kodro (bosnyák, Gaziantep FK – Törökország), Pászka Lóránd (Kecskeméti TE), Edgar Szevikjan (örmény, Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Komáromi Bálint, Daniel Kuznyecov (ukrán-magyar), Ledniczky Zalán, Skotner Zoltán, Tóth Máté

Kiszemeltek: Juan Alvina Bezerra (brazil, FK Olekszandrija – Ukrajna), Gavriel Kanikovszki (angol-izraeli, Maccabi Tel-Aviv – Izrael, szabadon igazolható), Issouf Sissokho (mali, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Távozók: Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom), Eldar Civic (bosnyák, FK Baltyika – Oroszország), Halmai Ádám (soroksári kölcsön után Szeged-Csanád GA), Virgil Roy Misidjan (suriname-i-holland, NEC – Hollandia), Owusu Kwabena (ghánai, legutóbb kölcsönben MKE Ankaragücü – Törökország), Matheus Saldanha (Matheus Bonifácio Saldanha Marinho, brazil, Al-Vaszl – Egyesült Arab Emírségek), Cristian Ramírez (ecuadori, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Bolgár Botond (FTC II – Kecskeméti TE), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Varga Ádám (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Mohammed Abu Fani (izraeli, Maccabi Haifa – izraeli), Ismaël Aaneba (francia), Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország), Fortune Bassey (nigériai), Katona Bálint (Nyíregyháza Spartacus), Tosin Kehinde (angol-nigériai), Kenan Kodro (bosnyák), Pászka Lóránd (FK Csíkszereda – Románia), Raul Gustavo (brazil, New York City FC – amerikai), Adama Traoré (mali)