25 év után szerepel újra a másodosztályban a jelentősen átalakuló Vidi – NB II-es felvezetés, 15. rész

2025. május 24-én, a Debrecen háromgólos győzelmet aratott a székesfehérvári Sóstói Stadionban, így eldőlt, hogy a Videoton FC Fehérvár 25 év után ismét a másodosztályban fog szerepelni.

A nyár folyamán jelentős változások történtek a fejéri megyeszékhelyen. A kiesés után sokáig olyan híreket is lehetett hallani, hogy a piros-kékek még az NB II-es indulást sem tudják majd vállalni, de végül az önkormányzat segítő kezet nyújtott a csapatnak. A Magyar Labdarúgó Szövetség a másodosztály nevezési határidejét június 16-ra módosította, a tulajdonosváltás pedig június 13-án lett végleges, így végül a fehérváriak nevezni tudtak az NB II-re.

Az új szezon új nevet is hozott a klub számára. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere július elején jelentette be, hogy sikerült megállapodni arról, hogy a Videoton is újra a csapat nevében szerepelhessen.

A Vidi kerete jelentősen átalakult a nyáron. Első körben az NB II-es szabályozásokat figyelembe véve az összes légiós távozott, majd több hazai kulcsember is elhagyta a klubot. A kapus Dala Martin a Puskás Akadémiához igazolt, Katona Mátyás Nyíregyházára tette át székhelyét. Huszti András Zalaegerszegre, Szabó Bálint Paksra tért vissza. A távozók mellett természetesen az érkezők száma is magas volt. A fehérváriak próbáltak rutinos labdarúgókat is megszerezni, de fiatalok is szép számmal érkeztek. A rutint képviselheti majd az Ajkáról érkező Bobál Gergely, a Debrecenből érkező Kocsis Gergő vagy éppen a Paksot elhagyó Varga Roland. A fiatalok játékosok többsége kölcsönből érkezett. Kocsis Bencét a Paks, Svékus Olivért az Újpest, Vajda Rolandot és Kocsis Dominikot a Puskás Akadémia várja majd vissza a szezont végeztével. Először játszik majd Magyarországon Tiefenbach Dániel, aki Ausztriában nevelkedett és ezidáig csak ott játszott felnőtt mérkőzéseket. Az is erősítést jelenthet a fehérváriak számára, hogy olyan jelentős tapasztalattal rendelkező játékosok maradtak a klub kötelékében, mint Nagy Gergely, Spandler Csaba, Simut Mario vagy éppen Bedi Bence.

VEZETŐEDZŐ

Pető Tamás irányításával a szezon elején még a Konferencialigában is pályára léptek a fehérváriak, azonban a szakember nem tudta végig a kispadon tölteni a szezont. 2025 áprilisában Tímár Krisztián még bent maradó helyen vette át a csapat vezetését, azonban az élvonalbeli tagságot végül nem sikerült megőriznie a piros-kékeknek. Tímár a nyár folyamán távozott, a Vidi pedig június végén jelentette be, hogy BOÉR GÁBOR lesz a csapat új vezetőedzője. A 42 éves, UEFA Pro Licences szakember az elmúlt szezonban a Békéscsabai Labdarúgó Akadémia szakmai vezetője volt. Pályafutása során a Békéscsaba, a Győr, a ZTE, a Budafok és a szlovén NK Nafta Lendva vezetőedzője is volt. 2023-ban aztán ismét Zalaegerszegen nevezték ki, ahol Mol Magyar Kupa győztes lett a csapattal, igaz a sorozatban csupán a döntőben ült az egerszegiek kispadján.

KULCSEMBER

A 29 éves SPANDLER CSABA Móron született Fehérváron nevelkedett, majd 15 évesen a Puskás Akadémiára tette át székhelyét. Felcsúton több mint 10 évet töltött, majd 2023-ban igazolt ismét Fehérvárra. Spandler lábaiban összesen 220 NB I-es meccs van, rutinja nagy segítség lehet abban, hogy a Fehérváriak stabilan az élmezőny tagjai legyenek a másodosztályban. A védelem stabilitása azért is lehet a fontos, hiszen tavaly a legkevesebb gólt (30) az a Kazincbarcika kapta, amely végül második helyen feljutott az élvonalba.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VIDEOTON FC FEHÉRVÁRNÁL

Érkezett: Bobál Gergely (Ajka), Dékei Márk (Újpest – kölcsönbe), Kálnoki-Kis Zsombor (NK Nafta – Szlovénia), Kemenes Botond (Veszprém – kölcsön után végleg), Kocsis Bence (Paks, legutóbb BVSC, kölcsönben), Kocsis Dominik (Puskás Akadémia, legutóbb Tiszakécske, kölcsönben), Kocsis Gergő (DVSC), Kojnok Zsolt (Mezőkövesd), Kovács Krisztián (Paks), Murka Benedek (Csákvár), Menyhárt Zsombor (Csákvár), Ominger Gergő (Puskás Akadémia – ismét kölcsönbe), Papp Milán (Kecskemét – kölcsönbe, legutóbb Gyirmót, kölcsönben), Rostás Szilárd (Békéscsaba II), Svékus Olivér (Újpest – kölcsönbe), Szimeon Petrov (bolgár, Slask Wroclaw – Lengyelország, kölcsön után végleg), Tiefenbach Dániel (Bregenz – Ausztria), Vajda Roland (Puskás Akadémia – kölcsönbe), Varga Roland (Paks)

Távozott: Dala Martin (Puskás Akadémia), Holender Filip (magyar-szerb, Vasas – kölcsönből vissza, onnan ?), Huszti András (ZTE – kölcsönből vissza), Kalmár Zsolt (?), Katona Mátyás (Nyíregyháza), Alekszandre Kalandadze (grúz, Dinamo Tbiliszi – Grúzia, kölcsönből vissza, onnan Wisla Plock – Lengyelország), Lirim Kastrati (koszovói-albán, ?), Kovács Mátyás (MTK – kölcsönből vissza), Bohdan Melnik (ukrán, Kisvárda), Ivan Milicevic (bosnyák-horvát, Horsens – Dánia), Pető Milán (Paks), Ivan Saponjics (szerb, DVTK), Kristian Sekularac (svájci-angol, ?), Nicolás Stefanelli (argentin, Defensa y Justicia – Argentína), Szabó Bálint (Paks – kölcsönből vissza, onnan FK Csíkszereda – Románia)

A Vasas sorsolása az első öt fordulóban

1. forduló, július 28., 20.00: Videoton FC Fehérvár–Budapest Honvéd FC (Tv: M4 Sport)

2. forduló, augusztus 3., 19.00: FC Ajka–Videoton FC Fehérvár

3. forduló, augusztus 10., 17.30: Videoton FC Fehérvár–Aqvital FC Csákvár

4. forduló, augusztus 17., 19.00: Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár

5. forduló, augusztus 24., 19.00: Videoton FC Fehérvár–Békéscsaba 1912 Előre

AZ 1. FORDULÓ MENETRENDJE AZ NB II 2025–2026-OS IDÉNYÉBEN

Július 27., vasárnap

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Karcagi SC

19.00: Budafoki MTE–Szentlőrinc

19.00: BVSC-Zugló–FC Ajka

19.00: Vasas FC–Aqvital FC Csákvár

19.00: Szeged-Csanád GA–Kecskeméti TE

19.00: Soroksár SC–Békéscsaba 1912 Előre

19.00: HR-Rent Kozármisleny–Tiszakécskei LC

Július 28., hétfő

20.00: Videoton FC Fehérvár–Budapest Honvéd FC (Tv: M4 Sport)