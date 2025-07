Nehezebb idény vár a Szentlőrincre az előzőnél – NB II-es felvezetés, 12. rész

Álomszerű idényt tudhat maga mögött újoncként a SZENTLŐRINC. A csapatnak Waltner Róbert irányításával az előző idényben egy percig sem voltak kiesési gondjai, sőt, végig a felsőházban szerepelt és kiegyensúlyozott teljesítményének köszönhetően 47 pontot szerezve az ötödik helyen zárt.

Az újonc csapatok esetében azonban szokás azt mondani, hogy feljutás után a magasabb osztályban a második idény a legnehezebb, legalábbis jóval nehezebb, mint az első – a szentlőrinciek esetében is várhatóan igaz lesz ez. A gárda alapembereit zömmel sikerült megtartania a vezetőségnek (többek között a 11 találatot szerző házi gólkirályt, Tóth-Gábor Kristófot), de új igazolásként egyelőre csak a Gyirmót FC Győrtől érkező támadót, Adamcsek Mátét jelentették be. Nagy fegyvertény, hogy a klub kölcsön után végleg megszerezte a játékmester Nagy Richárdot a Pakstól, azonban a távozók helyére még szükséges lesz új labdarúgókat igazolniuk ahhoz, hogy a következő idényben legalább a középmezőny tagjai legyenek. A távozók közül elsősorban Szekszárdi Milán, Hajdú Roland és Rab Boldizsár pótlását kell megoldani.

A baranyaiak továbbá most éltek azzal a lehetőséggel, hogy a Baranya vármegyei I. osztályban tartalékcsapatot indíthatnak – a Sellyével együttműködve, Sellye néven hívták életre a projektet Pichler Gábor szakmai irányítása, felügyelete mellett, s ez a csapat hidat képez a továbbiakban az U19 és az NB II-es együttes között.

VEZETŐEDZŐ

Ahogy fentebb már említettük, WALTNER RÓBERT tavaly nyáron érkezett a baranyaiakhoz és szinte új csapatot kellett építenie, ami remekül sikerült, így nem meglepő, hogy szerződést hosszabbítottak vele. A megállapodás után a klub honlapján elmondta, hogy remekül érzi magát az együttesnél, mivel hagyják dolgozni, és bár voltak megkeresései máshonnan, örömmel maradt. A 47 esztendős tréner korábban dolgozott már Kaposváron, Siófokon, Zalaegerszegen és Pakson – tehát az élvonalban és a másodosztályban is –, de az biztos, hogy nagy feladat lesz a Szentlőrincből ismét stabil együttest faragnia a következő kiírásban.

KULCSJÁTÉKOS

A legnagyobb erősítést az jelenti a Szentlőrinc számára, hogy NAGY RICHÁRD játékjogát végleg megszerezte a klub a Pakstól. A váci nevelésű futballista tavaly nyáron érkezett a baranyaiakhoz, ahol – a korábbi gyengébb siófoki és szegedi kölcsönidőszak után – megújult és ismét megtalálta a legjobb formáját. Mind a 30 NB II-es bajnokin kezdőként szerepelt az előző idényben, négy gólt szerzett és több gólpasszt is kiosztott társainak. A Nemzeti Sport osztályzatai alapján ráadásul a 13. forduló legjobb játékosa lett, a Budafok ellen 3–2-re megnyert mérkőzésen két gólpasszt adott és a harmadik szentlőrinci találatot eredményező akcióban is kulcspasszal volt benne. Nagy Richárd a 2025–2026-os idényben is nagyon fontos láncszeme lehet az együttesnek.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZENTLŐRINCNÉL

Érkezett: Adamcsek Máté (Gyirmót FC Győr), Kostyák Rajmund (profi szerződést kapott), Nagy Richárd (Paks – kölcsön után végleg), Palóka Dávid (Paks II – ismét kölcsönbe), Sámson Ábris (UTA Arad – Románia, kölcsön után végleg), Szolgai Máté (szlovák-magyar, DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg)

Távozott: Csörgő Raul (PMFC – kölcsönbe, legutóbb Karcag, kölcsönben), Hajdú Roland (Budafok), Heles Jaroslav (ukrán-magyar, Kisvárda – kölcsönből vissza), Héninger Bendegúz (Veszprém – ismét kölcsönbe), Keresztes Bence (Mezőkövesd – kölcsön után végleg), Lakatos Márk (Ajka), Nagy Máté (Paks – kölcsönből vissza), Novák Zsombor (?), Papp Csongor (ZTE – kölcsönből vissza), Rab Boldizsár (Vasas – kölcsönből vissza), Sebestyén Bálint (?, legutóbb Majosi SE – kölcsönben), Szekszárdi Milán (Paks – kölcsönből vissza), Szekszárdi Tamás (Karcag), Tarcson Ákos (Kaposvári Rákóczi FC – kölcsönbe), Vingler László (ETO – kölcsönből vissza)

A Szentlőrinc sorsolása az első öt fordulóban

1. forduló, július 27., 19.00: Budafoki MTE–Szentlőrinc

2. forduló, augusztus 3., 17.30: Szentlőrinc–HR-Rent Kozármisleny

3. forduló, augusztus 10., 17.30: Szentlőrinc–Budapest Honvéd

4. forduló, augusztus 17., 17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Szentlőrinc

5. forduló, augusztus 24., 17.30: Szentlőrinc–FC Ajka

AZ 1. FORDULÓ MENETRENDJE AZ NB II 2025–2026-OS IDÉNYÉBEN

Július 27., vasárnap

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Karcagi SC

19.00: Budafoki MTE–Szentlőrinc

19.00: BVSC-Zugló–FC Ajka

19.00: Vasas FC–Aqvital FC Csákvár

19.00: Szeged-Csanád GA–Kecskeméti TE

19.00: Soroksár SC–Békéscsaba 1912 Előre

19.00: HR-Rent Kozármisleny–Tiszakécskei LC

Július 28., hétfő

20.00: Videoton FC Fehérvár–Budapest Honvéd FC (Tv: M4 Sport)