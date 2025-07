Csütörtöki sportműsor: férfi pólócsapatunk vb-döntőt vív; NB I-es együttesek a nemzetközi kupában

Csütörtökön férfi vízilabda-válogatottunk a spanyolokkal csap össze a vizes világbajnokság döntőjében, de további helyosztókat is rendeznek Szingapúrban. A labdarúgó Konferencialigában pályára lép az ETO FC, a Paks, a Puskás Akadémia és a Kassa, de lesznek selejtezőmeccsek az Európa-ligában is. Emellett folytatódik a Tour de France, az öttusa Európa-bajnokság, a vívó-világbajnokság, a darts World Matchplay, az egyetemi világjátékok és az EYOF, de lesz még tenisz is (magyar résztvevővel) a kiemelt csütörtöki sportprogramban.

JÚLIUS 24., CSÜTÖRTÖK FUTBALLPROGRAM KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉSEK

16.00: Atletic Club d'Escaldes (andorrai)–Dinamo Tirana (albán)

16.00: Asztana (kazah)–Zimbru Chisinau (moldovai)

17.30: Paide Linnameeskond (észt)–AIK (svéd)

18.00: Aktobe (kazah)–Sparta Praha (cseh)

18.00: FC Ararat-Armenia (örmény)–Universitatea Cluj (romániai)

18.00: Araz-Nahicsevan (azeri)–Arisz Szaloniki (görög)

18.00: Arda Kardzsali (bolgár)–HJK (finn)

18.00: Hibernians (máltai)–Spartak Trnava (szlovák)

18.00: Ilves (finn)–AZ Alkmaar (holland)

18.00: Rosenborg (norvég)–FK Banga (litván)

18.00: St. Joseph's (gibraltári)–Shamrock Rovers (ír)

18.00: FK Zalgiris (litván)–Linfield (északír)

18.00: Kauno Zalgiris (litván)–Valur (izlandi)

18.00: Arisz Limassol (ciprusi)–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: Pjunik Jereván (örmény)–ETO FC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!

19.00: Cserno More (bolgár)–Istanbul Basaksehir (török)

19.00: Hammarby (svéd)–Charleroi (belga)

19.00: Novi Pazar (szerb)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)

19.00: Olekszandrija (ukrán)–Partizan Beograd (szerb)

19.00: Omonia Nicosia (ciprusi)–Torpedo Kutaiszi (grúz)

19.00: Petrocub (moldovai)–Sabah FK (azeri)

19.00: Riga (lett)–FC Dila Gori (grúz)

19.00: Viking FK (norvég)–Koper (szlovén)

19.00: Polisszja Zsitomir (ukrán)–FC Santa Coloma (andorrai)

19.30: Vaduz (liechtensteini)–Dungannon Swifts (északír)

20.00: Paksi FC–Maribor (szlovén) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: FC Kassa (szlovákiai)–Nyeman Grodno (fehérorosz)

20.00: AEK Athén (görög)–Hapoel Beer-Seva (izraeli)

20.00: Radnicski Nis (szerb)–KÍ (feröeri)

20.00: Varazdin (horvát)–Santa Clara (portugál)

20.00: Torpedo-BelAZ (fehérorosz)–Maccabi Haifa (izraeli)

20.30: Austria Wien (osztrák)–Szpaeri (grúz)

20.30: Szutjeszka Niksics (montenegrói)–Betar Jeruzsálem (izraeli)

20.30: Vardar (északmacedón)–Lausanne-Sport (svájci)

20.30: Vllaznia (albán)–Víkingur Reykjavík (izlandi)

20.45: Dinamo Minszk (fehérorosz)–Egnatia (albán)

20.45: Dundee United (skót)–UNA Strassen (luxemburgi)

20.45: HB (feröeri)–Bröndby (dán)

20.45: St. Patrick's Athletic (ír)–Nomme Kalju (észt)

21.00: Decsics (montenegrói)–Rapid Wien (osztrák)

21.00: Larne (északír)–FC Prishtina (koszovói)

21.00: Raków Czestochowa (lengyel)–Zilina (szlovák)

21.00: FK Sarajevo (bosnyák)–Universitatea Craiova (román) EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉSEK

19.00: Ostrava (cseh)–Legia Warszawa (lengyel)

19.00: Sheriff Tiraspol (moldovai)–Utrecht (holland)

19.30: Levszki Szófia (bolgár)–Braga (portugál)

19.30: Midtjylland (dán)–Hibernian (skót)

20.00: Anderlecht (belga)–Häcken (svéd)

20.00: Besiktas (török)–Sahtar Doneck (ukrán)

20.00: Celje (szlovén)–AEK Larnaca (ciprusi)

20.30: Lugano (svájci)–CFR Cluj (romániai) VIZES VILÁGBAJNOKSÁG, SZINGAPÚR VÍZILABDA

FÉRFIAK

A 7. HELYÉRT

10.00: Olaszország–Egyesült Államok

AZ 5. HELYÉRT

14.00: Montenegró–Horvátország

A 3. HELYÉRT

11.35: Görögország–Szerbia (Tv: M4 Sport)

DÖNTŐ

15.35: Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! MŰÚSZÁS

4.00: csapat akrobatikus kűr, selejtező (Magyarország)

13.30: női páros szabadprogram, döntő (Tv: M4 Sport) ÓRIÁSTORONYUGRÁS

5.00: női 20 méter, 1–4. forduló

8.00: férfi 27 méter, 1–4. forduló TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK BILIÁRD

VILÁGBAJNOKSÁG, DZSIDDA

12.00: 4. nap, 1. rész (Tv: Sport2)

18.30: 4. nap, 2. rész (Tv: Sport2) DARTS

PDC WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL

21.00: negyeddöntő (Tv: Sport1)

Gian van Veen (holland)–James Wade (angol)

Stephen Bunting (angol)–Jonny Clayton (walesi) EGYETEMI SPORT

Nyári egyetemi világjátékok, Rajna-Ruhr-régió (Tv: Eurosport1, 19.55-től)

Benne: asztalitenisz, atlétika, cselgáncs, íjászat, strandröplabda, torna, vízilabda GOLF

PGA TOUR

22.00: 3M Open, 1. nap (Tv: Eurosport2) KERÉKPÁR

TOUR DE FRANCE

13.00: 18. szakasz, Vif–Col de la Loze, 171.5 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1) LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1108 (Tv: Sport1) LOVASSPORT

Fogathajtó világkupa-forduló, Szilvásvárad

9.00: díjhajtás MULTISPORT

Nyári európai ifjúsági olimpiai fesztivál (EYOF), Szkopje, Kumanovo, Eszék ÖTTUSA

Európa-bajnokság, Madrid

9.30: férfi elődöntő TENISZ

ATP és WTA 500-as torna, Washington

17.00: egyes, 2 és 3. forduló; páros, negyeddöntő

ATP 250-es torna, Kitzbühel

11.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

ATP 250-es torna, Umag

16.30: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

WTA 250-es torna, Prága

11.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

ATP 125-ös torna, Zug

11.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

WTA 125-ös torna, Palermo

17.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

Benne 17.30 után: Udvardy Panna–Renáta Jamrichová (szlovák) VÍVÁS

Világbajnokság, Tbiliszi

Női tőr, férfi kard

7.00: selejtező A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A vonalban Valkai Ágnes és Kiss Gergely

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Kiverte a biztosítékot a Barca kiszemeltje

9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Szöllősi György jelentkezik Tusványosról

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: A magyar labdarúgó-bajnokság első osztályának 2024–2025-ös idénye, 2. rész

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

14.00: 40x20 kézilabda-magazin

14.35: Dupla tízes. Nemzeti sportkrónika

14.35: Svédcsavar

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Közvetítés a Magyarország–Spanyolország férfi vízilabda-világbajnoki döntőről, kommentátor: Regős László Pál

17.20: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Erdei Márk

17.30: Visszatekintés az F1-es Magyar Nagydíjakra: 2015. A magyar érdekeltségű Konferencialiga-mérkőzések felvezetése Wukovics Lászlóval

18.00: Közvetítés a Pjunik Jereván–ETO FC Konferencialiga-selejtezőről, kommentátor: Edvi László, szakértő: Wukovics László. Közvetítés az Arisz Limassol–Puskás Akadémia Konferencialiga-selejtezőről, kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Wukovics László

20.00: Közvetítés a Paks–Maribor Konferencialiga-selejtezőről, kommentátor: Olasz Gergő, szakértő: Bene Ferenc

22.00: Interjúk a magyar érdekeltségű Konferencialiga-mérkőzések után. Válogatás a tusványosi Buzánszky Sportterasz beszélgetéseiből. A magyar női kézilabda friss sikerei

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával