Szemerey Zsófi hazatért, és három trófeát nyerne az ETO-val

Nyugalmasabban telt a nyári időszak a győri női kézilabdacsapatnál, mint egy évvel korábban. Egyrészt akkor a játékosok jelentős része a párizsi olimpián szerepelt, ahogyan Per Johansson svéd vezetőedző is, aki a holland női válogatottat irányította. Másrészt 2024 nyarán jelentős változások történtek a keretben, például befejezte pályafutását a legendás norvég irányító, Stine Oftedal. Ehhez képest idén a magyar bajnoki serleget visszahódító, a Bajnokok Ligájában hetedszerre csúcsra érő győriek állományában kisebb változás történt, és a keret régi és új tagjai sem augusztus végén mutatkoztak be egymásnak, hanem egy hónappal korábban.

Ketten távoztak, négy győri év után elhagyta a klubot a dél-koreai jobbátlövő, Rju Un Hi, míg a fiatal kapus, Győri Alexa Dunaújvárosban folytatja pályafutását. Négy új játékos érkezett a bajnokcsapathoz: sikerült szerződtetni a BL döntőjében legyőzött dán Odense egyik legjobbját, a dán irányító Helena Elvert, a rutinos svéd jobbszélsőt, Nathalie Hagmant, az előző Európa-bajnokság álomcsapatába beválasztott szlovén Tjasa Stankót és a Győrben nevelkedő kapust, Szemerey Zsófit.

„Amikor beléptem a csarnokba, úgy éreztem, hazajöttem, de még mindig álmodom kicsit – mondta a péntek délutáni nyílt edzés előtt a magyar válogatott kézilabdázó, aki legutóbb 2011. december 16-án lépett pályára ETO-mezben. – Még nem teljesen realizálódott bennem, hogy Győrben telnek a napjaim, de nagyon örülök, hogy lehetőséget kaptam a visszatérésre, és remélem, élek vele. Minden itt nevelkedő játékosnak az a célja, hogy egyszer visszakerüljön, ahogyan azzal is tisztában vannak, hogy az utánpótlásból felkerülve egyből játszani és nem kispadozni körülbelül lehetetlen, meg kell ugrani más szinteket különböző csapatokban. Hála Istennek, nekem most megadatott a visszatérés.”

A kapus az elmúlt idényt Metzben töltötte, francia bajnok és kupagyőztes lett, a BL-ben viszont nem sikerült az áttörés, az elődöntőt és a bronzmérkőzést is elveszítette a csapat.

„Minden téren óriási megpróbáltatást jelentett a külföldi évem, de egyáltalán nem bántam meg, mert sokat adott, annak ellenére is, hogy nem játszottam annyit, amennyit vártam. Így is több pozitívumot tudok felhozni, lelkileg sokat erősödtem, másfajta játékosokkal edzhettem, más kultúrába kóstolhattam bele, másik nyelvet is kipróbálhattam.”

Szemerey szerződtetését január végén jelentette be az ETO, a kapus nem gondolkodott sokat az ajánlat elfogadásán.

„Szerintem hülye az a játékos, aki nemet mond egy ilyen lehetőségre. Mindannyian tisztában vagyunk, hogy a Győri ETO milyen múlttal rendelkezik, itt minden adva van ahhoz, hogy az összes mérkőzésen nyerj és mindegyik címet megszerezd, remélem, ez a következő idényben sikerül. Be kell illeszkednem, de könnyű dolgom lesz, jó a csapat és a morál, már az első napokban lement a stressz rólunk, újakról. Minél többet szeretnék játszani és támogatni a kapuból a csapatot.”

A győriek a jövő héten Felcsúton edzőtáboroznak, amelyet a Vasas elleni felkészülési mérkőzés zár le, míg augusztus második felében a strasbourgi Európa-kupán vesz részt a kisalföldi csapat. Amelyből az idény során ketten is hiányozni fognak, a dán kapus Sandra Toft mellett ugyanis Győri-Lukács Viktória is anyai örömök elé néz, az Európa-bajnoki bronzérmes válogatott jobbszélső ikerlányokkal várandós. Így viszont fontos szerep várhat Szemereyre és Hagmanra.

Az ETO a bajnokságot a szombathelyiek ellen kezdi meg szeptember elején, míg a BL-ben a német Borussia Dortmund vendége lesz az első csoportmérkőzésen.