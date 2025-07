PSG–Bayern: nem árt az óvatosság itt sem, ott sem

A mérkőzés pikantériája, hogy a Real Madrid angol sztárja, Jude Bellingham ismét volt csapata ellen lép pályára, és először meccselhetne öccse, Jobe ellen – de ő nem lehet ott a Dortmundban, mert a Monterrey ellen megkapta a második sárga lapját, amiért automatikus egymeccses eltiltás lép életbe.

Niko Kovac erről is beszélt: „Jobe csalódott most a helyzet miatt, de még fiatal, a bátyja is az, biztos vagyok benne, lesz még lehetőségük egymás ellen játszani, akár már a következő idényben a Bajnokok Ligájában.”

A Real Madrid rekordnak számító, 19. mérkőzését játssza a FIFA-klubvilágbajnokságon (mint ismert, korábban általában csak az elődöntőben kellett csatlakoznia az egyetlen európai indulónak, kivéve az első, 2000-es tornát, amelyen csoportkört is rendeztek), és eddig még egyetlen mérkőzését sem veszítette el, 15 győzelem mellett három döntetlen a mérlege, a döntetlenek közül is kettő még 2000-ben volt a brazil Corinthians (2–2) és a mexikói Necaxa (1–1, tizenegyesekkel 3–4 a bronzmeccsen) ellen, a harmadik pedig az idei torna első meccsén az Al-Hilal (1–1) ellen. Azóta viszont hasít a királyi gárda, amelyben valószínűleg most már kezdőként kaphat szerepet a gyomorbetegségéből felépülő Kylian Mbappé.

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

NEGYEDDÖNTŐ

18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német), Atlanta (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

22.00: Real Madrid (spanyol)–Borussia Dortmund (német), New York (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!