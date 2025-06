Jobe Bellingham tényleg ennyire jó? „Lampardra emlékeztet engem”

A Borussia Dortmund nyári szerzeménye, Jobe Bellingham a Mamelodi Sundowns elleni találkozón köszönt be a klubvilágbajnokságon. Azon a meccsen, amelyen először volt kezdő – bátyja, Jude annak idején ugyanezt véghez vitte.

Jobe-ot nagy valószínűséggel még rengetegszer mérik az idősebb Bellingham-testvérhez, de már nemcsak hozzá, hanem a Chelsea legendájához, Frank Lampardhoz is kezdik. Egészen pontosan az egykori Bajnokok Ligája-győztes John Obi Mikel tette meg ezt:

„Középpályásként könnyű csak passzolni és utána megállni. De nem, ő be akar futni a tizenhatosba. Ott akar lenni, amikor a labda kipattan. Emlékeztet valakire, akivel játszottam – Frank Lampardra. Ő is 20 körüli gólt szerzett minden idényben, mert jó időben volt jó helyen. Szerintem Jobe sokszor betalál majd Dortmundban. Amit szeretek benne, hogy nagyon direkt játékos. Ha nála van a labda, felnéz, előre passzol, előrefut. Fel akar érni a támadással a megfelelő pillanatban – és most pontosan ezt tette. A mellkassal való átvétel és a lövés... Ezt a gólt nem szerezte volna meg, ha nem passzol, majd nem fut előre” – mondta Mikel a DAZN-nak.

A Dortmund a dél-koreai Ulszan HD ellen biztosíthatja be továbbjutását a klub-vb utolsó csoportkörében.

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

F-CSOPORT

Mamelodi Sundowns (dél-afrikai)–Borussia Dortmund (német) 3–4 (Lucas Ribeiro 11., Rayners 62., Mothiba 90., ill. F. Nmecha 16., Guirassy 34., Jo. Bellingham 45., Muadu 59. – öngól)