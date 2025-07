Boér Gábor: Sikerült egy olyan keretet kialakítani, amit három hete nem hittem, de aláírtam volna

„Szinte a nulláról sikerült most egy olyan keretet kialakítani, amit ha három hete valaki mond, nem biztos, hogy elhittem volna, de mindenképpen aláírtam volna” – engedett bepillantást a közelmúlt eseményeibe Boér Gábor. A Videoton FCF vezetőedzője az NSO Tv-nek a keret kialakításán túl többek közt arról is beszélt, hogy mit szólt a fehérvári kieséshez, hogyan történt a klub részéről a megkeresés, mit gondol Gyurcsó Ádámról, aki a Vidi helyett a Honvédot választotta, milyen szerepet szán a kedden bejelentett Varga Rolandnak, és persze arról is, hogy milyen céllal vág neki a Videoton az NB II-es bajnokságnak.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VIDEOTON FC FEHÉRVÁRNÁL

Érkezett: Bobál Gergely (Ajka), Kálnoki-Kis Zsombor (NK Nafta – Szlovénia), Kemenes Botond (Veszprém – kölcsön után végleg), Kocsis Bence (Paks), Kocsis Dominik (Puskás Akadémia, legutóbb kölcsönben Tiszakécske), Kojnok Zsolt (Mezőkövesd), Kovács Krisztián (Paks), Murka Benedek (Csákvár), Menyhárt Zsombor (Csákvár), Ominger Gergő (Puskás Akadémia – ismét kölcsönbe), Papp Milán (Kecskemét – kölcsönbe, legutóbb Gyirmót, kölcsönben), Szimeon Petrov (bolgár, Slask Wroclaw – Lengyelország, kölcsön után végleg), Tiefenbach Dániel (Bregenz – Ausztria), Vajda Roland (Puskás Akadémia – kölcsönbe), Varga Roland (Paks)

Távozott: Dala Martin (Puskás Akadémia), Holender Filip (magyar-szerb, Vasas FC – kölcsönből vissza, onnan ?), Huszti András (ZTE FC – kölcsönből vissza), Kalmár Zsolt (?), Katona Mátyás (Nyíregyháza), Alekszandre Kalandadze (grúz, Dinamo Tbiliszi – Grúzia, kölcsönből vissza, majd Wisla Plock – Lengyelország), Lirim Kastrati (koszovói-albán, ?), Kovács Mátyás (MTK – kölcsönből vissza), Bohdan Melnik (ukrán, Kisvárda), Ivan Milicevic (bosnyák-horvát, Horsens – Dánia), Pető Milán (Paksi FC), Ivan Saponjics (szerb, DVTK), Kristian Sekularac (svájci-angol, ?), Nicolás Stefanelli (argentin, ?), Szabó Bálint (Paksi FC – kölcsönből vissza, onnan FK Csíkszereda – Románia)