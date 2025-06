Magyar Kupa-győztes csatárt is igazol a Dorogi FC

Korábban már írtunk róla, hogy az NB III-as Doroghoz szerződött a 36 éves Barczi Dávid és játékos-pályaedzőként a 36-szoros válogatott Koman Vladimir is. A következő közismert szerzemény pedig az Újpesttel 2018-ban Magyar Kupát nyert csatár, Tischler Patrik, aki az NB I-ben játszott az MTK-ban, a Puskás Akadémiában, a Videotonban, az Újpestben, a Honvédban, Kisvárdán és Debrecenben is, 248 NB I-es meccsen 62 gólt szerzett.

A 33 éves csatár (júliusban tölti be a 34. életévét) a 2024–2025-ös idényben az NB III-as Bicskében 24 meccsen tíz gólt szerzett. A dorogiak már megállapodtak vele, hogy az új idényt náluk kezdi, a héten be is kapcsolódik a nyári felkészülésbe, Bücs Zsolt vezetőedző csapatánál.

A héten arról is beszámoltunk, hogy a Dorogi FC együttműködési megállapodást kötött a Budapest Honvéddal és július 1-jétől Zsivótzky Gyula lesz a klub szakmai igazgatója. A játékoskerettel kapcsolatos változás még, hogy csatlakozott kerethez Érdről a 22 éves kapus, Tóth Gábor, a Kelen SC-től a középpályás Erdei András, Budaörsről pedig a védő Szamosi Tamás.