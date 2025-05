Révész Attila a Kisvárdánál betöltött kettős feladatköréről: mentálisan nagyon el szoktam fáradni

„Az elmúlt héten is több edzésről hiányoztam, mert már elsősorban a jövővel foglalkozom. Ezen a héten se lesz ez másképp, így a csapat felkészítését a Kazincbarcika elleni meccsre a kollégáknak kell megoldaniuk. A következő napokban több tárgyalásom is lesz – nyitott vagyok egyébként arra, hogy a jelenlegi játékosok maradjanak, csak ehhez néhányuknak ennél jobb teljesítményre lesz szükségük” – vázolta fel Révész Attila az NSO Tv-nek, hogyan néznek ki a mindennapjai, miután a Kisvárda egy NB II-es idényt követően visszajutott az NB I-be.

Videónkban arról is beszél, hogy miután a vezetőedzői feladatok mellett a klub sportigazgatójaként is dolgozik, ezért nem tudja magát kipihenni, s ha a Honvéd elleni vereség az idény közben jött volna, akkor nem is tudná, hogy szedné magát össze a következő napokra. Emellett azt is elmondja, mely pillanat volt a legfelemelőbb számára az NB II-es bajnoki címig vezető úton, s beszél arról is, hogyan próbálja motiválttá tenni a csapatot az utolsó hazai meccsre, amelyen az aranyérmeket is átveszik.