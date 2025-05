Révész Attila a Kisvárda jelenlegi játékoskeretéről: nagyon sokan nem fognak maradni

„Ez az utóbbi néhány meccs azért volt fontos – a Békéscsaba, a Szeged és most a Honvéd elleni –, hogy tiszta képet kapjunk a keretünkről. Nagyon sokan nem fognak maradni, ez alapján ezt tudom mondani” – fogalmazott Révész Attila, a Kisvárda vezetőedzője a Honvédtól elszenvedett 3–0-s vereség után. A klub sportigazgatójaként egyben azt is elmondta, hogy ettől a héttől kezdődnek a tárgyalások a játékosokkal, de az kétségtelen, hogy az NB I-re erősíteniük kell a keretüket, mert az már ősszel látszott, hogy sokan képességbeli problémákkal küzdenek.

Videónkban arról is beszél, hogy csapata motiválatlan volt az utolsó előtti fordulóban lejátszott meccsen, míg a Honvéd hozzáállását dicséri. S szó esik arról is, hogy eleget tudnak-e majd tenni az MLSZ elvárásainak, hogy átlagban öt magyar játékos legyen a pályán a Kisvárdában.

