Révész Attila: „Nem történt más, csak az, hogy a játékvezetői küldésünk egyenesbe került; semmiféle előnyről nem beszélhetünk”

Pintér Attila, a Vasas FC vezetőedzője a hétfői, Kozármisleny elleni győztes mérkőzés (3–1) utáni értékelésében arról is szót ejtett, hogy ők nem mondanak olyan hangzatos dolgokat, mint Révész Attila, a Kisvárda szakvezetője, azonban egyenlő elbírálást szeretnének.

„Mindig azt hallom, hogy nem rúgtunk gólt, nem volt meg az esélyünk arra, hogy nyerjünk, pedig ország-világ láthatta, mi történt a Kisvárda, a Kazincbarcika vagy Tatabánya ellen. Mi nem mondtunk olyan hangzatos dolgokat, mint tette ezt Kisvárdán Révész Attila, s nem szeretnénk semmi mást, csak azt, hogy amiért megdolgozunk és ami jár, az nekünk is járjon, ne csak a másiknak.

A megszólított, Révész Attila klubja honlapján így reagált az elhangzottakra:

„Edzőként nem minősítem, mert azt vallom, a saját dolgunkkal kell foglalkoznunk, az ellenfélben keresni a hibát, az a felelősség alól való kibúvást jelenti – fejtegette Révész Attila. – Vezetőként viszont nagyon jó kapcsolatot ápolok nagyon sok Vasas-szimpatizánssal és Nagy Miklós sportigazgatóval, akivel beszéltem is erről, és azt mondta, ez nem a klubjuk álláspontja. Nagyon tisztelem őket, nemes ellenfelek, ezért nem kívánok olyan megjegyzést tenni, ami véletlenül is rossz színben tünteti fel a Vasast. Amikor sportvezetőként az őszi szezon végén a mi mérkőzéseinkről beszéltem, akkor tényeket említettem, nem pedig vagdalkoztam. Arra hívtam fel a figyelmet, hogy a játékvezetői küldés nem minden esetben azonos, s akkor nem mondtam el, de most megteszem: az őszi szezon utolsó nyolc fordulójában a Vasasnak rendre az NB I-es kerethez tartozó, sőt azon belül öt esetben egyenesen FIFA-bíró vezette a mérkőzését, míg mi ugyanebben az időszakban mindössze egyszer kaptunk NB I-es játékvezetőt, kétszer pedig olyan sporit, aki gyakrabban vezet az NB III-ban, mint a másodosztályban. Mégis, a BVSC, a Gyirmót és a Szentlőrinc vezetői a Vasas elleni mérkőzéseik után számonkértek pontjukba kerülő tizenegyeseket, ezt viszont Pintér úr nem tette szóvá. Nem történt más, mint hogy azóta a mi játékvezetői küldésünk egyenesbe került, semmiféle előnyről nem beszélhetünk. Azóta a mi meccseinken is magasabban jegyzett játékvezetők jelennek meg, ezzel a játékvezetői bizottság elismerte a tévedését és javította a hibáit. Ez a részemről tökéletesen megfelel annak, amit a versenysemlegesség és a versenyegyenlőség megkíván. Hogy előnyt élveznénk-e azóta? Akkor valószínűleg nem ítéltek volna ellenünk egy félidő alatt két tizenegyest, mint Budafokon, amivel egyáltalán nem foglalkoztunk. Elnézést kérek a Vasas szimpatizánsaitól és vezetőitől, hogy a támadásra reagálva mindezeket megemlítettem, de ez tulajdonképpen a decemberi észrevételem magyarázatául szolgál, és úgy érzem, nem a játékvezetőknek tudható be a tavaszi jobb rajtunk, még ha a hétfő esti nyilatkozat ezt is sugallja…”