Pintér Attila vitatta a játékvezető ítéleteit; Révész Attila „hangzatos” nyilatkozatát is szóba hozta

Pintér Attila, a Vasas FC vezetőedzője a következőket mondta.

„Mindig azt hallom, hogy nem rúgtunk gólt, nem volt meg az esélyünk arra, hogy nyerjünk, pedig ország-világ láthatta, mi történt a Kisvárda, a Kazincbarcika vagy Tatabánya ellen. Mi nem mondtunk olyan hangaztos dolgokat, mint tette ezt Kisvárdán Révész Attila, s nem szeretnénk semmi mást, csak azt, hogy amiért megdolgozunk és ami jár, az nekünk is járjon, ne csak a másiknak. Meg kell néznem az esetet, de azt gondolom, hogy Otigba Kenneth első sárga lapja előtt volt egy fault, amiből nekünk kellett volna lőni szabadrúgást. Lehet, hogy ebből lőttünk volna egy gólt, és akkor nem kapunk sárgát. Hogy a második sárga lapja jogos volt-e? Mindenki döntse el maga, én is meg fogom nézni. Az első félidőben mindkét csapatnak voltak helyzetei, de mi szereztük meg a vezetést, aztán jött a kiállítás. De a legrosszabb, hogy még gólt is kaptunk. A félidőben azonban rendeztük a sorainkat, és kalapot emelek a játékosok előtt, mert kiemelkedőt nyújtottak a második félidőben, nem tudott velünk mit kezdeni az ellenfél. Hozzáteszem, talán az NB II legjobb csapatával találkoztunk.”

Végül reményét fejezte ki, hogy az influenza nem teríti le a csapatát, ugyanis néhány játékos betegséggel küszködött a hétfői mérkőzésen.

Pinezits Máté, a Kozármisleny vezetőedzője így értékelt.

„Hatvan percig úgy futballoztunk, hogy nem az volt a kérdés, mikor rúgunk gólt, hanem az, hogy mennyit. Ezt követően azonban a buta hibáinkkal kicsináltuk magunkat, a Vasas pedig behúzta a mérkőzést. Mondanám, hogy arra büszke vagyok, ahogy egy ilyen kaliberű csapat ellen idegenben játszottunk hatven percig, viszont azt nem engedhetjük meg, akárki is legyen az ellenfél, hogy harminc perc alatt megverjük magunkat.”

A sajtótájékoztatón bővebben is beszélt arról, hogy miért nem sikerült a 35. perctől tíz emberrel játszó Vasast felülmúlni. Úgy fogalmazott: „sokan elfelejtik, hogy mi még mindig a Kozármisleny vagyunk, és nem a Manchester City vagy az Arsenal.”