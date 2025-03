NB II: fordított a Barcika és a Vasas, a Kövesd megverte a Honvédot, Soroksáron győzött a Kisvárda

LABDARÚGÓ NB II

21. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–KISVÁRDA MASTER GOOD 1–2 (0–2) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 300 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Horváth Zoltán, László István Sándor)

SOROKSÁR: Mergl – Nagy O., Króner, Tumma, Dhonata – Vass Á., Németh E. (Dobos Á., 65.) – Szabó Sz. (Bagi Á., 65.), Korozmán (Kundrák, 78.), Halmai (Köböl, 65.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

KISVÁRDA: Popovics – Lippai, Matic, Chlumecky – Cipetic, Bíró B., Soltész I. (Szőr, 72.), Soltész D. (Körmendi, 72.) – Puclin (Jovicic, 90+2.) – Mesanovic (Stefan, 90+2.), Matanovics (Gyurkó, 72.). Megbízott vezetőedző: Révész Attila

Gólszerző: Cipetic (0–1) a 11., Matanovics (0–2) a 44., Lovrencsics B. (1–2) a 72. percben

MESTERMÉRLEG

Lipcsei Péter: – Az első félidőben jobb volt a Kisvárda, meg is szerezte a vezetést. Azt tudtuk, hogy jó minőségű csapatról van szó, így külön öröm, hogy a második játékrész viszont nagyon pozitív volt részünkről. Még mindig nem értjük az okát, hogy az első félidőkben miért játszunk gyengén.

Révész Attila: – A tavaszi fordulók alatt talán ez volt a legnehezebben megszerzett három pontunk. Az első félidőben jól játszottunk, kétgólos előnyt szereztünk, a másodikban viszont a Soroksár nagy lelkesedéssel futballozott. Talán egy kicsit az első játékrész alapján úgy gondoltuk, ez a mérkőzés már megvan, sokkal kevesebb energiabefektetéssel mentünk, amely majdnem megbosszulta magát.

AQVITAL FC CSÁKVÁR–SZEGED-CSANÁD GA 1–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sporttelep, 300 néző. Vezette: Farkas Tibor (Vad Anita, Halmai Kristóf)

CSÁKVÁR: Zelizi – Szalai P., Pál B., Dencinger, Varga B. – Farkas A., Mészáros D. (Gazdag V., 78.), Dusinszki (Szakály D., 90.) – Szabó B. (Ominger B., 75.), Nagy Z., Haragos (Nahirnij, 90.). Vezetőedző: Tóth Balázs

SZEGED: Veszelinov – Könczey (Palincsár, 77.), Szilágyi Z., Tóth B., Kotula M. – Haris (Varga B., 81.), Márkvárt – Mohos (Herczeg, 67.), Erdei C., Kurdics (Vogyicska Balázs, 67.) – Borvető (Novák Cs., 81.). Vezetőedző: Alekszandar Jovics

Gólszerző: Borvető (0–1) a 11., Haragos (1–1) a 60. percben

Kiállítva: Farkas A. a 86. percben

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Jó meccset vívtunk a jól játszó Szeged ellen. Mindent elmond játékosaim teljesítményéről, hogy képesek voltak felállni hátrányból és egyenlíteni. A második félidőben végig uraltuk a játékot, helyzeteink voltak, szép gólt lőttünk, megérdemelten szereztünk pontot.

Alekszandar Jovics: – Igazán remek mérkőzést játszottunk, pedig sem az időjárás, sem a pálya nem fogadta kegyeibe a játékosokat. Az első félidőben kontrolláltuk a játékot, ám szünet után nagy nyomást helyezett ránk a Csákvár. Úgy gondolom, a döntetlen igazságos.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–BUDAFOKI MTE 2–0 (2–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kozármisleny, 400 néző. Vezette: Jakab Árpád (Sinkovicz Dániel, Dobos Dominik)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Schuszter (Kiss B., 90.), Rácz L., Gajág, Turi – Horváth D., Major S. – Cipf (Kócs-Washburn, 85.), Átrok (Lépő, 85.), Kirchner (Lacza, 90.) – Pesti (Horváth P., 66.). Vezetőedző: Pinezits Máté

BUDAFOK: Horváth A. – Fekete M., Kálnoki-Kis, Kalmár O., Oláh B. (Elek B., a szünetben) – Sztojka (Zuigeber, 71.), Kun B. (Németh M., 78.) – Szűcs P., Merényi (Szerető, 78.), Rétyi R. (Vasvári, a szünetben) – Kovács D. Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Kirchner (11-esből, 1–0) a 37., Turi (2–0) a 45. percben

MESTERMÉRLEG

Pinezits Máté: – Örülök, hogy amikor bajban voltunk, játékosaink megmutatták igazi arcukat. Tudtuk, hogy a gátnak egyszer át kell szakadnia.

Nikházi Márk: – Több meccset is megnyerhettünk volna az elmúlt időszakban, ha nem hagyunk ki annyi helyzetet.

FC AJKA–VASAS FC 2–3 (2–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Ajka, Városi Sportcentrum, 700 néző. Vezette: Katona Balázs (Szécsényi István, Topálszki Szabin)

AJKA: Szabados I. – Kovács N., Jagodics B., Kenderes, Garai Z. (Szabó B., 70.) – Tóth G., Csizmadia Z. (Tar, 70.) – Doncsecz, Kovács B. (Zsolnai R., 41.), Borsos F. (Kopácsi Á., a szünetben) – Szarka Á. (Bobál G., 81.). Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint

VASAS: Bánfalvi – Bodnár G. (Girsik, 39.), Baráth B., Iyinbor, Doktorics – Cseke (Berecz, 68.), Hidi M. S., Kapornai (Németh B., 54.) – Szánthó (Pávkovics, 39.), Tóth M., Rácz B. (Zimonyi, 54.). Vezetőedző: Pintér Attila

Gólszerző: Tóth M. (11-esből, 0–1) a 9., Szarka Á. (11-esből, 1–1), a 15., Doncsecz (2–1) a 24., Tóth M. (11-esből, 2–2) a 72., Zimonyi (2–3) a 82. percben

MESTERMÉRLEG

Gaál Bálint: – Az első félidőben érvényesült az akaratunk, mindent betartottak a játékosok abból, amit megbeszéltünk. Sőt, hetven percig az történt, amit szerettünk volna, sajnos nem mindig csak győzelem az élet, néha kikap az ember és ezekből tanulni kell.

Pintér Attila: – Nagyon jól kezdtünk, majd a cserékkel rendeztük a sorokat és az Ajkára erőltettük az akaratunkat, és ami fontos, a csapat mindegyik játékosa mindent megtett azért, hogy győztesen hagyja el a pályát.

GYIRMÓT FC GYŐR–SZENTLŐRINC 1–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion, 405 néző. Vezette: Szigetvári Márk (Máyer Gábor, Dobos Dávid)

GYIRMÓT: Kecskés – Csörgő V. (Kovács D., a szünetben), Papp M., Hajdú Á., Helembai – Madarász M. (Kelemen M., 35.), Katona M. – Gajdos (Kicsun, a szünetben), Ugrai (Hudák M., 63.), Adamcsek (Hudák D., 88.) – Piscsur. Vezetőedző: Tamási Zsolt

SZENTLŐRINC: Gyurján M. – Szivacski, Szekszárdi M., Poór P. (Tamás L., 90+2.), Kiss-Szemán – Rab, Vingler – Nyári P. (Papp Cs., 56.), Bőle (Hajdú R., a szünetben), Nagy R. (Szekszárdi T., 28.) – Novák Zs. (Tóth-Gábor, a szünetben). Asszisztensedző: Czinkon Szabolcs

Gólszerző: Nyári P. (0–1) a 8., Papp M. (1–1) a 73. percben

Kiállítva: Szivacski a 22., Tamási Zs. (a kispadról) a 77. percben

MESTERMÉRLEG

Tamási Zsolt: – Csalódást keltő eredmény született, pedig a csapatom mindent megtett a győzelemért. Nem szoktam kritizálni a játékvezetést, de szerintem döntő hibákat követett el a bíró.

Czinkon Szabolcs: – Jól kezdtünk, gólt szereztünk, ám a kiállítással új meccs kezdődött. Sajnos nem tudtuk kihúzni a végéig.

KOLORCITY KAZINCBARCIKA–OPUS TIGÁZ TATABÁNYA 3–1 (2–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 472 néző. Vezette: Molnár Attila (Tőkés Róbert, Nagy Viktor)

KAZINCBARCIKA: Fadgyas – Demeter (Lajcsik, 82.), Polgár, Debreceni Á., Baranyai – Herjeczki (Pintér Á., 66.), Varga J., Kártik (Szabó M., 82.), Bódi Á. – Pethő B. (Csatári, a szünetben), M. Ramos (Katona I., 75.). Vezetőedző: Erős Gábor

TATABÁNYA: Lóth – Harsányi D., Jagodics M., Deutsch B. – Csernik, Szegleti, Derekas, Katona K. – Eördögh, Kiprich D. (Lapu, 63.), Árvai (Óvári, 63.). Vezetőedző: Klausz László

Gólszerző: Csernik (11-esből, 0–1) a 6., Bódi Á. (11-esből, 1–1) a 36., Pethő B. (2–1) a 39., M. Ramos (3–1) az 59. percben

MESTERMÉRLEG

Erős Gábor: – Hálásak lehetünk Fadgyas Tamásnak, a második büntetőnél bemutatott bravúrja kulcsfontosságú volt. Botló Ádám kapusedzőnk megsérült a héten, ezért a csapat neki ajánlja a győzelmet, és minél hamarabbi felépülést kívánunk neki.

Klausz László: – Büszke vagyok a játékosokra. Nagyszerű csapat ellen futballoztunk, a kulcspillanatokban sajnos nem voltunk szerencsések.

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–BUDAPEST HONVÉD FC 2–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Mezőkövesd, Városi Stadion, 1000 néző. Vezette: Sipos Tamás (Ring Kevin, Szabó Dániel)

MEZŐKÖVESD: Juhász I. – Csirmaz, Keresztes B., Bora, Vajda S. – Posztobányi, Bertus (Bartusz, 79.) – Cibla (Zvekanov, 79.), Lőrinczy (Varjas Z., 84.), Szendrei Á. (Oláh B., 84.) – Szalai J. (Gresó, 67.). Vezetőedző: Csertői Aurél

HONVÉD: Tujvel – Ene (Kántor, a szünetben), Baki, Csonka B. – Pauljevics (Bévárdi, 62.), Szamosi (Somogyi, 62.), Hangya (Pekár I., 81.), Csontos D. – Keresztes N. (Farkas B., 81.), Pinte, Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Szendrei Á. (1–0) a 44., Szendrei Á. (2–0) a 47. percben

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Jól kezdtük a meccset, az első félidő egyértelműen a miénk volt. Megérdemelten vezettünk, több lehetőségünk is volt a gólunk előtt. A második játékrész is jól indult, az újabb találatunk után az ellenfél mindent egy lapra feltéve játszott. Voltak felíveléseik, lehetőségeik, de ezzel együtt is teljesen megérdemelten nyertünk.

Feczkó Tamás: – Az ország bármelyik részén játszunk, hazai pályán játszunk. A tavaszi szezon leggyengébb első félidejét produkáltuk, két gólt kellett kapnunk ahhoz, hogy magunkhoz térjünk. A Mezőkövesd megérdemelte a győzelmet, mert az első félidőben jól játszott. Kettő-null után voltak lehetőségeink, de amikor sikerült betaláltunk, lesről tettük. Nem értem, hogy miért vannak a játékvezetői előadások, elmondják, hogy mi számít tizenegyesnek, és a pályán mégsem az van, amit három nappal ezelőtt hallottunk. Érdekes, hogy az eddig 21 forduló alatt nem rúghattunk tizenegyest, hiába van a harmadik legtöbb boxon belüli labdaérintésünk. Ez biztos valami véletlen lehet.

BVSC-ZUGLÓ–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SE 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szőnyi út, 216 néző. Vezette: Gaál Ákos (Márkus Péter, Kulman Tamás)

BVSC: Erdélyi B. – Székely K. (Májer G., 90+1.), Babós, Hesz, Király Á. – Tóth K. (Mucsányi Miron, 73.), Hidi P. – Nwachukwu (Kelemen P., 84.), Kocsis B. (Benkő-Bíró, 73.), Pekár L. – Batai. Vezetőedző: Csábi József

BÉKÉSCSABA: Uram – Hodonicki, Kuzma, Viczián, Fazekas L., Mikló (Kővári, 67.) – Harsányi I. (Kohut, 79.), Ferencsik (Kovács K., a szünetben), Tóth M. (Gyenti, 79.), Kórodi (Rácz B., 67.) – Czékus. Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Tóth K. (1–0) a 46. percben

MESTERMÉRLEG

Csábi József: – A hitem végig megvolt a csapatban, ezt a várakozást a mai meccs vissza is adta. Kimondottan jó első félidőt követően a szünet után találtunk be. A gól után a Békéscsaba kockáztatott, nekünk pedig több lehetőségünk is volt a kontrák során. Úgy gondolom, teljesen megérdemelten nyertünk, méghozzá úgy, hogy két-három fiatal is a „fedélzeten” volt.

Csató Sándor: – Nem néztünk ki jól… Az első félidőben a hazaiaknak nagy helyzetei voltak, ezért a szünetben nagyobb koncentrációt kértünk, de rögtön gólt kaptunk, így futhattunk az eredmény után. Sajnos azonban nem tudtunk nagy helyzeteket kialakítani és döntetlenre menteni a meccset.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Kisvárda 21 13 3 5 42–30 +12 42 2. Kazincbarcika 21 11 7 3 39–17 +22 40 3. Vasas FC 21 11 3 7 33–25 +8 36 4. Szentlőrinc SE 21 9 7 5 27–19 +8 34 5. Kozármisleny 21 9 6 6 32–30 +2 33 6. Szeged-Csanád GA 21 7 9 5 23–19 +4 30 7. Csákvár 21 8 5 8 31–32 –1 29 8. Mezőkövesd 21 7 6 8 27–25 +2 27 9. BVSC-Zugló 21 6 9 6 16–18 –2 27 10. Gyirmót FC Győr 21 6 7 8 31–34 –3 25 11. FC Ajka 21 6 6 9 26–33 –7 24 12. Budafoki MTE 21 6 6 9 28–38 –10 24 13. Soroksár SC 21 6 5 10 28–33 –5 23 14. Békéscsaba 21 6 5 10 19–24 –5 23 15. Budapest Honvéd 21 6 4 11 27–33 –6 22 16. Tatabánya 21 6 2 13 21–40 –19 20