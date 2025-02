A hajrában ütötte ki a Gyirmót a Soroksárt

LABDARÚGÓ NB II

16. FORDULÓ

GYIRMÓT FC GYŐR–SOROKSÁR SC 4–0 (1–0)

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion, 615 néző. Vezette: Molnár Attila (Punyi Gyula, Márkus Péter)

GYIRMÓT: Hársfalvi – Lányi, Hudák D., Papp M., Hajdú Á. – Hudák M. (Kiss N., 86.), Katona M., Madarász (Kovács D., 77.) – Horváth R. (Miknyóczki, 66.), Adamcsek (Kelemen M., 77.), Gajdos (Kicsun, 77.). Vezetőedző: Tamási Zsolt

SOROKSÁR: Holczer – Nagy O., Kékesi, Bolla G. (Lakatos Cs., 22.), Dobos – Köböl (Németh E., 66.), Manner, Vass Á. (Korozmán, 66.), Lovrencsics B. – Halmai, Kundrák (Dragóner F., 80.). Vezetőedző: Lipcsei Péter

Gólszerző: Horváth R. (32.), Miknyóczki (81.), Kovács D. (88., 90+3.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A két csapat július végi meccsét 2–1-re a gyirmótiak nyerték meg Ugrai és Piscsur góljával. Ők ezúttal nem játszottak a Soroksár ellen – előbbi eltiltás, utóbbi sérülés miatt. A tavaszi rajt előtt a két csapat között három pont volt a különbség; a Soroksár a 7., a Gyirmót a 11. helyen zárta az őszt. Tamási Zsolt csapata ráadásul rossz sorozatban volt a meccs előtt: a Honvéd elleni október 6-i győzelem óta nem tudott nyerni.

A mérkőzés első felében gyirmóti helyzetek mellett csak gyirmóti sárga lapokat lehetett feljegyezni. A 32. percben aztán egy soroksári védelmi hibát kihasznált Horváth Rajmund, megszerezve a vezetést a hazai csapat részére. A félidő hajrájában mindkét gyirmóti Hudáknak volt gólszerzési lehetősége: Dávid fejesét Holczer védte, Martin szabadrúgása pedig elszállt a kapu fölött.

A szünet utáni percekben a vendégek előtt adódtak lehetőségek, de a hazai védelem állta a sarat. A hazaiak többször is a saját térfelükre szorultak be a vendégek letámadása miatt. A Soroksár főként beívelésekkel tudott veszélyt okozni, Hársfalvinak azonban valójában csak kétszer kellett komolyabban játékba avatkoznia. A mérkőzést a gyirmóti cserék döntötték el: a 81. percben Kicsun adott gólpasszt Miknyóczkinak, majd a rendes játékidő vége előtt két perccel, majd azt követően is betalált Kovács Dominik (mindkét gólnál egy hazai cserejátékostól kapta a labdát).

Összességében megérdemelt a gyirmóti siker, ami egy hat mérkőzésből álló nyeretlenségi sorozatnak vetett véget. A hazai győzelem azt is jelenti, hogy a Gyirmót pontszámban utolérte a Soroksárt, jobb gólkülönbségével pedig meg is előzi a tabellán. 4–0

Lányi Bence és Halmai Ádám a Gyirmót–Soroksár mérkőzésen (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC)