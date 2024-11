A Szeged sem tudta megállítani a menetelő Vasast

LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

VASAS FC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–0 (1–0)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1263 néző. Vezette: Rúsz Márton (Máyer Gábor, Ring Kevin)

VASAS: Kiss Á. – Lehoczky, Otigba, Iyinbor, Doktorics – Cseke – Mamusits (Pintér F., 64.), Kapornai (Rácz B., 64.), Urblík J. (Szánthó, 90+1.) – Tóth M. (Hidi M. S., 76.), Radó. Vezetőedző: Pintér Attila

SZEGED: Takács J. – Könczey (Gera N., 64.), Szilágyi Z., Pejovics, Tóth B. – Mohos, Palincsár (Haris, 65.), Márkvárt, Kurdics (Papp Á., a szünetben) – Gajdos (Varga B., 65.) – Novák Cs. (Borvető, 80.). Megbízott vezetőedző: Simon Ádám

Gólszerző: Iyinbor (30.)

MESTERMÉRLEG

Pintér Attila: – Jól kezdtünk, több lehetőségünk volt, majd uraltuk a játékot az első félidőben. A szünet után kicsit magunkra húztuk a Szegedet, nem a saját játékunkat játszottuk. Ennek ellenére nem éreztem, hogy különösebben veszélyben lett volna a győzelmünk.

Simon Ádám: – Megpróbálok higgadtan nyilatkozni… A Vasas jó csapat, de megint rögzített helyzetből kaptuk a gólt. Sajnos ismét hátrányban kezdtünk el igazán focizni, de most nem sikerült pontot szereznünk, pedig a második félidő alapján azt hiszem, megérdemeltük volna.

Urblík Józsefék (piros-kékben) voltak a veszélyesebbek, és meg is nyerték a mérkőzést (Fotó: Török Attila)

ÖSSZEFOGLALÓ

Sorozatban négy győztes bajnoki mérkőzés után fogadta a Vasas a hektikus formát mutató, továbbra is megbízott vezetőedző, Simon Ádám által irányított Szegedet. A hazaiak nem estek neki ellenfelüknek, a 7. percben Tóth Milán mégsem állt messze a góltól, ám a kapu fölé lőtt. Továbbra is az angyalföldiek irányítottak, az újabb helyzetre viszont az első fél óra végéig kellett várni, amiből gól is született: Doktorics Áron szöglete után Iyinbor Patrick fejelt a vendégek kapujába. Ezt követően sem nyílt ki a Tisza-parti csapat, amely egy blokkolt lövésig jutott még az első félidőben, egyébként nem tudott veszélyes lenni a vendéglátó kapujára.

Márkvárt Dávid (jobbra) és a Szeged keveset mutatott ezen a mérkőzésen (Fotó: Török Attila)

A szünet után nem sokkal egy perc leforgása alatt többször is gólt szerezhetett volna a fővárosi gárda. Előbb Mamusits Patrik ziccerénél blokkolt Pejovics Danilo, majd a szöglet után Tóth Milán fejjel, Cseke Benjámin pedig lábbal találta el a lécet. A folytatásban sem tudott veszélyeztetni a Szeged, inkább a második hazai gól volt benne a mérkőzésben, de azért az angyalföldiek kontrái sem állították hatalmas feladat elé a vendégek védelmét. A tizenhatoson kívülről próbálkoztak néha a felek egy-egy lövéssel, ezek közül Haris Attila szabadrúgása alig kerülte el a bal felső sarkot.

A végjátékban már mindenhonnan a kapu elé ívelgette a labdát a Szeged, ám ez nem vezetett eredményre, zsinórban ötödik bajnokiját is megnyerte a Vasas, amely így jelenleg már harmadik a tabellán. 1–0

Végül a levegőben dőlt el a három pont sorsa, még ha nem is Urblík József (jobbra) fejese révén (Fotó: Török Attila)

