Feczkó Tamás nem távozott Kisvárdáról, nemzetközi partnerkapcsolatokért felelős vezető lett

A szakember a csakfoci.hu mellett a Nemzeti Sportnak is ecsetelte új munkakörét, sőt, most vállalásairól és a célokról is szót ejtett.

„Korábban azt beszéltük meg Révész Attila sportigazgatóval, hogy ha a felnőttcsapat kispadján esetleg váltás lesz, amely engem érint, akkor az utánpótlásba visszamegyek, és ott folytatom a munkát – mutatott rá a Nemzeti Sportnak Feczkó Tamás. – Végül ebben aztán annyi változás történt, hogy a Várda Labdarúgó Akadémián nemzetközi partnerkapcsolatokért felelős vezetőként folytattam; feladatom, hogy a külföldi akadémiákkal és a régiós egyesületekkel tartsam a kapcsolatot, sőt, velük jó együttműködést alakítsak ki, továbbá a pre-akadémiai képzés szakmai alapjait lefektessem. További célunk, hogy a környező körzetközpontokból és a külföldi akadémiákról minél több tehetséges fiatalt tudjunk a saját akadémiánkra csábítani – januárra kell, hogy készen legyen ez a program korosztályokra, s játékosokra lebontva.”

Feczkó Tamás edzői karrierje kezdetén hosszú éveket töltött az utánpótlásban, majd dolgozott az NB II-ben és az NB I-ben is a Balmazújváros, az MTK és a DVTK vezetőedzőjeként is. A nevéhez fűződik több fiatal, később a válogatottban is bemutatkozó játékos (például Kata Mihály, Schön Szabolcs, Szuhodovszki Soma, Varga Kevin, Rus Adrián) „mély vízbe” dobása, ezért felmerül a kérdés, hogy nem hiányzik-e neki máris a felnőttfutball légköre?

„Mivel utánpótlás-edzőként és akadémia-igazgatóként is dolgoztam korábban, jól érzem magam a gyerekek körében; nem véletlen, hogy sok játékos neveléséhez járultam hozzá. Ettől függetlenül be kell vallanom, hogy a felnőttfutball adrenalinjához nem lehet hasonlítani semmilyen utánpótlásban betöltött pozíciót – készen állok a feladatra, ha komoly megkeresést kapok!”

Lehet, hogy ez az óhaj nem is várat sokáig magára? A haon.hu szerint Feczkó Tamás neve felmerült Debrecenben, sőt, úgy tudjuk, hogy az NB II-ben vergődő, jelenleg kieső helyen álló Budapest Honvédnál is szóba került a szerződtetése.

„Úgy tudom, hogy Debrecenben az elmúlt években többször is felmerült a nevem. A Budapest Honvédról is hallottam, de érdemi megkeresés nem történt egyik klubtól sem.”