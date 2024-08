NB II: Feczkó Tamás lemondott a Kisvárda éléről – hivatalos

A piros-fehérek a Vasas otthonában kaptak ki az 1. fordulóban, majd az elmúlt hétvégén a Budafoki MTE is elvitte a három pontot a Várkerti Stadionból.

„Bárhol voltam eddig, a csapat és a klub érdekeit tartottam a legfontosabbnak, így most is – indokolta lemondását Feczkó Tamás. – Azért szép sportág a labdarúgás, mert mindenki máshogy látja a játékhelyzeteket és a futballistákat, de ez teljesen természetes. Hogy a legeredményesebben tudjunk dolgozni, ezért nagyon sokat és sokszor érveltünk egymás között Révész Attila sportigazgatóval a nézeteinkről. Emberileg nagyon jól kijövünk egymással Attilával, hiszen közel húsz éve ismerjük egymást, de szakmailag túl sok kompromisszumot kellett kötnünk, amelyek hol jól sültek el, hol nem. Köszönöm neki a bizalmat, száz százalékig biztos vagyok benne, hogy a bajnoki év végén a kitűzött célt eléri a csapat, és ezt meg is érdemli a klub minden alkalmazottja, mert mindenki ezért dolgozik.”

A 46 éves szakember 2023 novemberében vette át az akkor még élvonalbeli szabolcsi együttest, amelyet nem tudott megmenteni a kieséstől. Feczkó összesen 23 első-, illetve másodosztályú bajnokin ült a Kisvárda kispadján, s hét győzelem mellett három döntetlen és 13 vereség a mérlege.

A klub közlése szerint az új vezetőedző megtalálásáig Révész Attila sportigazgató irányítja a szakmai stáb munkáját.