NB II: korábbi akadémistáját szerződtette a Honvéd

„Támadóval bővül az első csapatunk kerete, miután klubunk szerződtette korábbi akadémistánkat, Ihrig-Farkas Sebestyént. A 30 éves csatár három évet töltött a Magyar Futball Akadémián, fiatalon volt az olasz Parma játékosa, majd 2014 nyarától újabb másfél éven keresztül futballozott Kispesten. Ihrig-Farkas Sebestyén nálunk debütált az NB I-ben (2014 októberében, a DVSC ellen), majd a Kozármisleny, a Békéscsaba, a Budafok, a Vasas és legutóbb a BVSC játékosa volt” – olvasható a klub közleményében.

„Nagyon örülök, hogy vissza tudtam térni a Honvédhoz, hiszen itt nevelkedtem az akadémián, itt mutatkoztam be az első osztálytan, és amióta elmentem, mindig is bennem volt, hogy jó lenne egyszer visszatérni – idézte a honvedfc.hu Ihrig-Farkas Sebestyént. – Örülök, hogy itt lehetek, nagyon jó öltözőbe érkeztem, amit azért is szeretnék kiemelni, mert eddig kétszer voltam feljutó csapat tagja és a sikerek alapja a megfelelő öltöző, a jó hangulat. Nagy potenciált látok a keretben, természetesen időre van szükség, de pozitív érzéseim vannak, bízom abban, hogy szép idény áll előttünk. A felkészülést nem a csapattal végeztem, így még utol kell érni magam, nagyon köszönöm a Honvéd stábjának, Máriás Fanninak, Kolozs Barbarának és Szabados Krisztiánnak a munkát, sokat segítenek abban, hogy minél hamarabb jó formába kerüljek. A tehetséges fiatalok mellett vagyunk egy páran a keretben, akik megéltünk már ezt-azt, úgy érzem, hogy rengeteget fejlődtem az elmúlt nyolc évben, szeretném ezt a pályán bizonyítani és kamatoztatni a tapasztalataimat.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAPEST HONVÉDNÁL

Érkezett: Csilus Tamás (Kazincbarcika), Ene Kornél (román-magyar, Szombathelyi Haladás), Medgyes Zoltán (Gyirmót FC Győr), Branko Pauljevics (szerb-magyar, Újpest FC), Sigér Ákos (Nyíregyháza Spartacus), Ihrig-Farkas Sebestyén (BVSC-Zugló)

Távozott: Adorján Krisztián (visszavonult), Bobál Gergely (FC Ajka), Bocskay Bertalan (Kecskeméti TE), Eördögh András (Opus Tigáz Tatabánya), Futács Márkó (visszavonult), Haragos Viktor (Aqvital FC Csákvár), Kaczvinszki Dominik (Újpest FC), Kálnoki-Kis Dávid (Budafoki MTE), Kovács Nikolász (FC Ajka), Ivan Lovric (horvát-magyar, visszavonult), Makszim Puhtyejev (ukrán, STK Samorín – Szlovákia)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BVSC-ZUGLÓNÁL

Érkezett: Batai Tamás (Debreceni VSC – kölcsönbe), Bencze Márk (Tiszakécskei LC), Erdélyi Benedek (Debreceni VSC – kölcsönbe), Megyeri I Gábor (Kazincbarcika), Nemes Marcell (BFC Siófok), David Nwachukwu (nigériai, Debreceni VSC – ismét kölcsönbe), Pekár László (Kazincbarcika), Székely Krisztián (román-magyar, Kazincbarcika), Alexandru Ureche (román, FK Csíkszereda – Románia), Zamostny Balázs (Tiszakécskei LC)

Távozott: Csenterics Adrián (MTK Budapest – kölcsönből vissza), Csősz Richárd (?), Deutsch Bence (Opus Tigáz Tatabánya), Horváth Roland (Komárom VSE), Ihrig-Farkas Sebestyén (Vasas FC – kölcsönből vissza, onnan ?), Kovács Benedek (Credobus Mosonmagyaróvár), Lénárt Gábor (Debreceni VSC II), Nikola Mitrovics (szerb-magyar, ?), Mucsányi Márk (Újpest FC – kölcsönből vissza?), Nagy József (visszavonult), Poór Patrik (Szentlőrinc), Rabatin Richárd (Pécsi MFC), Szemerédi Norbert (visszavonult), Tóth Milán (Eger SE)