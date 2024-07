NB II: Csákvárra és Gyirmótra fiatal, Szentlőrincre rutinos játékos érkezett

Szekszárdi Tamás a futballal Pakson ismerkedett meg, majd ott kapta első profi szerződését is, és a felnőttek között is bemutatkozhatott. Ezt követően játszott Siófokon, Kozármislenyben, a Pénzügyőrben, Vácott, Nyíregyházán, Szolnokon, Kazincbarcikán, mígnem az előző, tavaszi idényt Pécsett töltötte – innen érkezett most Szentlőrincre, 137 NB II-es meccsel a háta mögött.

„Nagyon sok jót hallottam eddig a Szentlőrincről, a klubról, az öltözői hangulatról, a családias légkörről. Emellett sokat nyomott a latban a vezetőedző, Waltner Róbert személye, továbbá az is, hogy nagyon szimpatikusak voltak a vezetők által felvázolt célok – fogalmazott a 30 éves belső védő új klubja honlapjának. – Amolyan fekete lónak érzem a csapatunkat, talán nem nagyon számolnak majd velünk az ellenfelek, viszont képesnek érzem magunkat arra, hogy akár a középmezőnyig is eljussunk. Nagyon keményen készülünk, amióta itt vagyok, gyakorlatilag edzem és alszom, de nincs ezzel probléma, ezt csak így lehet csinálni. Bízom benne, hogy stabil, megbízható teljesítményt nyújtok majd a pályán. A legfontosabb az, hogy a csapat sikeres legyen a következő szezonban, ha ez így lesz, akkor az is biztos, hogy nekem is eredményes, jó idényem lesz, márpedig ez a célom!”

A Gyirmót 1+2 éves szerződést kötött Kiss Norberttel – közölte a klub honlapja. A 20 éves középpályás hét éven keresztül a Főnix-Gold FCC utánpótláscsapataiban nevelkedett, ahonnan 2019-ben került a Puskás Akadémiához. A felcsútiak NB III-as keretéhez tartozott, ott összesen 18 alkalommal jutott szóhoz, közben a 2022–2023-as bajnoki szezont Tiszakécskén töltötte, ahol 35 NB II-es mérkőzésen lépett pályára, melyeken két gólt szerzett.

A Csákvár pedig Haragos Viktor érkezéséről számolt be. A 22 esztendős támadó tíz éven keresztül Monoron nevelkedett, ahonnan 2023-ban – miután az NB III Közép-csoportjában 18 találattal gólkirályi címet szerzett – a Bp. Honvéd szerződtette. Kispesten ugyan nem sikerült gyökeret vernie az első csapatban, de a harmadosztályban szereplő Honvéd II-ben 18 meccsen 10 gólt szerzett.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZENTLŐRINCNÉL

Érkezett: Gyurján Márton (ZTE), Nagy Richárd (Paksi FC – kölcsönbe, legutóbb Szeged, kölcsönben), Rab Boldizsár (Vasas– kölcsönbe), Szabó Benjámin (Vasas – kölcsönbe), Szekszárdi Tamás (Pécsi MFC), Tóth-Gábor Kristóf (Pécsi MFC)

Távozott: Jaroszlav Heles (ukrán, Kisvárda – kölcsönből vissza), Pataki Bence (Nyíregyháza Spartacus – kölcsönből vissza)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A GYIRMÓT FC GYŐRNÉL

Érkezett: Cserkuti-Németh Olivér (Fehérvár II), Horváth Rajmund (Szombathelyi Haladás), Hudák Martin (Pécsi MFC), Katona Máté (Soroksár), Kiss Norbert (Puskás Akadémia II, legutóbb Tiszakécske, kölcsönben). Miknyóczki Ádám (MTK Budapest, legutóbb Pécsi MFC, kölcsönben), Olekszandr Piscsur (ukrán, Puskás Akadémia II), Ugrai Roland (Mezőkövesd Zsóry FC)

Távozott: Jova Bálint (?), Kovács Milán (Nyíregyháza Spartacus), Jevgenyij Kicsun (ukrán-magyar, Puskás Akadémia – kölcsönből vissza) Medgyes Zoltán (Bp. Honvéd), Polgár Kristóf (Kazincbarcika), Soltész Dominik (Kisvárda Master Good), Szatmári István (Békéscsaba 1912 Előre), Szőke Gergő (MTK Budapest – kölcsönből vissza), Takács Ronald (ukrán-magyar, ?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ AQVITAL FC CSÁKVÁRNÁL

Érkezett: Haragos Viktor (Budapest Honvéd), Szabó Bence (Credobus Mosonmagyaróvár), Umathum Ádám (Puskás Akadémia – kölcsönbe), Varga Bence (Siófok)

Távozott: Babós Levente (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan Újpest FC), Dusinszki Szabolcs (román-magyar, Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Fejős Áron (Pécsi MFC), László Noel (?), Artem Nahirnij (ukrán-magyar, Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Ominger Gergő (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Papucsek Barna (?), Perczel András (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Tamás Nándor (román-magyar, KFC Komárno – Szlovákia)

