Nemzeti Sportrádió

Szerződést bontott rutinos játékosával a Nyíregyháza – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.07. 20:00
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Bojan Szankovics már nem a Nyíregyháza labdarúgója (Fotó: Czinege Melinda)
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Bojan Szankovics NB I Nyíregyháza
A Nyíregyháza labdarúgócsapata hivatalos felületein jelentette be, hogy felbontotta Bojan Szankovics szerződését.

Szerda este a Nyíregyháza labdarúgócsapata bejelentette, hogy távozik Bojan Szankovics, akivel közös megegyezéssel szerződést bontott a klub.

A 32 éves középpályás az előző idényben 13 bajnokin és egy Magyar Kupa-meccsen erősítette a Nyíregyházát, de ebben az idényben sérülések miatt egyetlen perc játéklehetőséget sem kapott.

A korábban az Újpestnél és Zalaegerszegen is szereplő montenegrói labdarúgó 290 bajnokin lépett pályára az NB I-ben.

 

Bojan Szankovics NB I Nyíregyháza
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