Szerződést bontott rutinos játékosával a Nyíregyháza – hivatalos

Szerda este a Nyíregyháza labdarúgócsapata bejelentette, hogy távozik Bojan Szankovics, akivel közös megegyezéssel szerződést bontott a klub.

A 32 éves középpályás az előző idényben 13 bajnokin és egy Magyar Kupa-meccsen erősítette a Nyíregyházát, de ebben az idényben sérülések miatt egyetlen perc játéklehetőséget sem kapott.

A korábban az Újpestnél és Zalaegerszegen is szereplő montenegrói labdarúgó 290 bajnokin lépett pályára az NB I-ben.