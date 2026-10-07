Szerződést bontott rutinos játékosával a Nyíregyháza – hivatalos
A Nyíregyháza labdarúgócsapata hivatalos felületein jelentette be, hogy felbontotta Bojan Szankovics szerződését.
Szerda este a Nyíregyháza labdarúgócsapata bejelentette, hogy távozik Bojan Szankovics, akivel közös megegyezéssel szerződést bontott a klub.
A 32 éves középpályás az előző idényben 13 bajnokin és egy Magyar Kupa-meccsen erősítette a Nyíregyházát, de ebben az idényben sérülések miatt egyetlen perc játéklehetőséget sem kapott.
A korábban az Újpestnél és Zalaegerszegen is szereplő montenegrói labdarúgó 290 bajnokin lépett pályára az NB I-ben.
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