Igaznak bizonyult a hír: Csirkovics a Jagielloniához szerződött

Igaznak bizonyultak a lengyel sajtóhírek: a Jagiellonia Bialystok hivatalos honlapján kedd délután bejelentette: egy évre, kölcsönbe szerződteti Alekszandar Csirkovicsot, a Ferencváros szélsőjét. A 24 éves játékos a legutóbbi évadot – szintén kölcsönben – a Lechia Gdansknál töltötte, amelynek színeiben 27 tétmérkőzésen hatszor talált az ellenfelek kapujába, és öt gólpasszt is kiosztott. A topolyai születésű labdarúgó a lengyel első osztályú bajnokságban 24-szer kapott játéklehetőséget, négy gólja mellett öt assziszt került a neve mellé – ebből kétszer éppen új klubja ellen talált be a márciusi összecsapáson.

Jagiellonia Białystok ma nowego zawodnika. Do Żółto-Czerwonych dołączył Aleksandar Ćirković, który spędzi w naszym zespole sezon 2026/2027 na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu z węgierskiego Ferencvárosi TC. Serb będzie występował w koszulce z numerem 32.



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„Remekül érzem magam. Régóta tárgyaltunk a Jagielloniával, és örülök, hogy sikerült megegyezésre jutnunk, jó helyen leszek Bialystokban. Rifet Kapic, aki évek óta Lengyelországban játszik, jó barátom, és sok jót mesélt a klubról. Örülök, hogy itt lehetek, remélem, sikerül megmutatnom, mire vagyok képes” – fogalmazott első nyilatkozatában az új csapatában 32-es mezszámmal szereplő Csirkovics, aki szerint azért is a megfelelő helyre került, mert meggyőződése szerint az ő futballja illeszkedik a gárda játékfelfogásához.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Matús Bero (szlovák, Bochum – Németország, szabadon igazolható), Veljko Birmancsevics (Sparta Praha – Csehország, legutóbb kölcsönben Getafe – Spanyolország), Nagy Ádám (Spezia Calcio – Olaszország), Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, US Boulogne – Franciaország)

Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország, ismét kölcsön)

Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Nagy Olivér (Soroksár), Szabó Szilárd (Kisvárda Master Good), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Bagi Ádám, Czinege Zsombor, Nagy Olivér

Kiszemeltek: –

Távozók: Ismaïl Aaneba (francia-marokkói, szabadon igazolható), Elton Acolatse (holland-ghánai, Al-Hazem – Szaúd-Arábia), Fortune Bassey (nigériai, szabadon igazolható), Ibrahim Cissé (francia-szenegáli, Al-Ittihad Kalba – Egyesült Arab Emírségek, szabadon igazolhatóként), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Stefan Gartenmann (svájci-dán, Sampdoria – Olaszország, szabadon igazolhatóként), Gróf Dávid (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Gruber Zsombor (RAAL La Louviere – Belgium), Gavriel Kanikovszki (izraeli, Maccabi Tel-Aviv – Izrael), Cebrail Makreckis (lett-német, Qarabag FK – Azerbajdzsán), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként), Júlio Romao (Júlio Rodrigues Romao, brazil, Ahmat Groznij – Oroszország), Shadirac Chyreme Say (ghánai, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Bagi Ádám (Soroksár – kooperációs kölcsön), Alekszandar Csirkovics (szerb, Jagiellonia Bialystok – Lengyelország), Kenan Kodro (OFI Kréta – Görögország), Szalai Gábor (CS Marítimo – Portugália)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Corbu Máriusz (román-magyar, Sturm Graz – Ausztria), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Hapoel Petah Tikva – Izrael), Lenny Joseph (haiti, Rangers FC – Skócia)