Az ETO 13 év alatt kétszer verte meg a Fradit – mind a kétszer Borbély Balázs irányításával

LABDARÚGÓ NB I

3. FORDULÓ (ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS)

ETO FC–FERENCVÁROSI TC

A FTC Real Madrid elleni felkészülési mérkőzése miatt a 3. fordulóból elhalasztott találkozót pótolják a csapatok.

A címvédő és a legutóbbi ezüstérmes 1937 óta íródó közös élvonalbeli történetében ez lesz a 140. bajnoki összecsapás, az örökmérleg nyelve erősen az FTC felé billen: 38 győri sikert, 35 döntetlent és 66 fővárosi győzelmet jelez.

2013 őszén volt két meccsük a Ligakupában, Győrben 4–1-re az ETO, majd a Puskás-stadionban 2–1-re a Ferencváros győzött, de abban a sorozatban általában egyik csapat sem a legerősebb összeállításában szerepelt. Az elmúlt néhány évben ezen kívül a Magyar Kupában is háromszor összekerültek, 2022-ben 4–1-re, tavaly februárban hosszabbításban 4–3-ra nyertek Győrben a vendég fővárosiak. Áprilisban, a kupa elődöntőjében 120 perc után 2–2-re végeztek, majd a tizenegyespárbajt 3–2-re a ferencvárosiak nyerték.

Az előző idényben így 4 találkozójuk volt, amelyből a második (3–1) és harmadik (1–0) a győriek, az első (2–0) és a kupában játszott, már említett negyedik a fővárosiak sikerével zárult. Az ETO-nak a két együttes előző 13 tétmeccsén (9 bajnoki, 3 MK és 1 LK) csak ez a 2 győzelme van, amelyeket még a Ferencvárost jelenleg irányító Borbély Balázs vezetésével ért el. A dunaszerdahelyi születésű szakvezető nyári viharos távozása óta edzői minőségében először tér vissza Győrbe.

A bajnokikat tekintve Győrben minimális különbséggel az FTC áll jobban, hiszen a mérleg 25 ETO-győzelem, 19 iksz, 26 FTC-siker. A gólkülönbség viszont 108–107 a Rába-partiak javára. A győrieknek áprilisban a csereként beállt Bánáti Kevin lövésével 13 éves szünet után – 1 ikszet és 4 vereséget követően – sikerült újra az NB I-ben hazai pályán megverniük a Fradit. Érdekesség, hogy mindkétszer 1–0 volt az eredmény. A 2013-as meccsük tette biztossá a győriek negyedik bajnoki címét, az idén tavaszi pedig bár matematikailag még nem jelentette automatikusan az ötödik elsőségüket, mivel hárompontos előnybe kerültek az FTC-vel szemben, hatalmas lépést tettek az aranyérem felé.

A harmadik helyen álló ETO az egyetlen csapat a mezőnyben, amely még veretlen az NB I-ben, ráadásul még egyetlen percet sem volt hátrányban ebben a pontvadászatban! Az eddigi eredményképlete egyszerű: a két hazai mérkőzését kapott gól nélkül, nullára megnyerte (Nyíregyháza 4–0, ZTE 3–0), idegenben mindháromszor döntetlenre végzett. Ha nyer, pontszámban utoléri a listavezető Puskás Akadémiát, de megelőzni nem tudja, mert a győzelmeinek száma kevesebb lesz.

A győri csapat NB I-es találkozót legutóbb március 7-én Zalaegerszegen vesztett (1–2), azóta 8-szor nyert, 5-ször ikszelt. Tavaly szeptember 28-án éppen a Ferencváros fosztotta meg veretlenségétől a Rába-partiakat azzal, hogy Jonathan Levi és Varga Barnabás egy-egy góljával nyert az ETO Stadionban. Most egy kicsit hamarabb, már a kilencedik hónap elején bekövetkezhet ugyanez.

A hetedik pozícióban lévő és még csak négy bajnokit lejátszó FTC ebben az idényben tétmeccseken csupán egyszer veszített: a bajnokság nyitó fordulójában, július 26-án Pakson (2–4). Azóta az NB I-ben 1 döntetlen, majd 2 győzelem, az Európa-liga-találkozókat is beszámítva tétmeccseken 5 diadal és 3 iksz a mérlege. Csütörtöki győri sikerével legalább a harmadik helyre léphet előre a tabellán, gólkülönbségétől függően még második is lehet.

Az ETO hazai pályán több mint kilenc hónapja nem kapott ki, legutóbb tavaly november 21-én a ZTE tudta elvinni tőle a három pontot (0–1). Onnantól kezdve házigazdaként 10-szer győzött és 2-szer végzett döntetlenre, ráadásul gólt is csak 3-szor kapott, legutóbb február 28-án az Újpesttől (2–1). Az a találat arról marad emlékezetes, hogy a lila-fehérek Fran Brodic révén a második félidei középkezdés után mindössze 10 másodperccel (!) találtak be a hibázó Megyeri Balázs kapujába. A Rába-partiak így hazai pályán – a hosszabbítások nélkül – 584 játékperce nem kaptak gólt, a 35 éves kapus pedig azóta bajnokin csak egyszer, egy héttel később, a már említett egerszegi találkozón őrizhette a győriek kapuját.

A Ferencváros idegenbeli mutatója 2 győzelem, 1 vereség, amellyel második a vendégtabellán. A tavaszt is hozzáadva 2026-ban házon kívüli bajnokikon 3 vereséget szedett össze, mindegyiket valamelyik vidéki városban – a már említett paksi és győri kudarc előtt február 14-én Zalaegerszegen (1–3).

ETO FC–FERENCVÁROSI TC – élőben az NSO-n!

Győr, ETO Stadion, 19.30. (Tv: M4 Sport)







