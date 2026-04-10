NB I: Puskás Akadémia FC–ETO FC

LABDARÚGÓ NBI

29. FORDULÓ

PUSKÁS AKADÉMIA FC–ETO FC – élőben az NSO-n!

Felcsút, Pancho Aréna, 17.45 (TV: M4 Sport). Vezeti: Káprály

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

♦ A 10. találkozójuk jön az élvonalban, és eddig a győriek háromszor annyi győzelmet arattak, mint a felcsútiak, az örökmérleg ugyanis 2 Puskás Akadémia-diadal, 1 döntetlen, 6 ETO-siker. Csupán 2 olyan találkozójuk volt, amelyen mindkét csapat betalált, így a gólátlag is rendkívül alacsony, mindössze 2.2/mérkőzés.

♦ A győriek 4-es győzelmi sorozatban vannak ebben a párharcban, ráadásul úgy nyertek mindig legalább két góllal, hogy közben gólt sem kaptak a felcsútiaktól. A zöld-fehérek algériai támadója, Nadir Benbuali ebben a bajnokságban mind a két meccsen betalált egyszer a PAFC kapujába.

♦ A Pancho Arénában eddig 4 bajnokin csaptak össze, és még sohasem ikszeltek, ráadásul a felcsútiak is csak egyszer tudtak nyerni, még 2014 októberében 2–1-re. A győri győzelmek száma ezzel szemben három: 2014 májusában 1–0, 2024 decemberében Nadir Benbuali góljával, valamint Claudiu Bumba duplájával 3–0, tavaly szeptemberben pedig 2–0 volt az eredmény a vendég Rába-partiak javára.

♦ A Puskás Akadémia 3 forduló (1 iksz, 2 vereség) után tért vissza a győztes útra, ráadásul úgy tudott 2–1-re nyerni Diósgyőrben, hogy a 85. percig vesztésre állt. Ebben a kiírásban harmadszor tudott hátrányból fordítani.

♦ A legutóbbi 15 bajnokijából – 3 döntetlen mellett – csak egyet vesztett el a tabella élén álló ETO: négy körrel ezelőtt Zalaegerszegen maradt alul 2–1-re.

♦ A felcsútiak házigazdaként 9 ponttal gyűjtöttek kevesebbet, mint vendégként (15, illetve 24), a hazai tabellán 4–3–6-os mérleggel csak a 10. helyet foglalják el.

♦ Az ETO éppen pontjainak a felét zsebelte be vendégként (56-ból 28-at), 8–4–2-es mutatójával második a vendégtáblázaton.