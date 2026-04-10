Férfi kézi BL: megvan, mikor játsszák a Veszprém negyeddöntőit

M. B.
2026.04.10. 17:20
Fotó: Szabó Miklós
One Veszprém HC Füchse Berlin férfi kézilabda Bajnokok Ligája
A férfi kézilabda Bajnokok Ligájában érdekelt One Veszprém a hivatalos Facebook-oldalán közölte, mikor rendezik a Füchse Berlin elleni negyeddöntő mérkőzéseit.

A bakonyi együttes április 30-án, csütörtökön 18.45-től fogadja a németeket, míg a visszavágót május 6-án, szerdán 18.45-kor rendezik a német fővárosban.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ
Odavágó
Április 30., csütörtök
18.45: One Veszprém HC–Füchse Berlin

Visszavágó
Május 6., szerda
18.45: Füchse Berlin–One Veszprém HC

 

