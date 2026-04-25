Gálázva jutott sorozatban tizedszer a négy közé az ETO a kézi BL-ben

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Győri Audi ETO KC–Odense HB (dán) 40–25 (17–8)

Győr, 4723 néző. Vezette: I. Covalciuc, A. Covalciuc (moldovaiak).

GYŐR: SZEMEREY – Hovden 3, HOUSHEER 7 (2), K. JÖRGENSEN 7, Lagerquist 1, De Paula 3, Fodor Cs. 1. Csere: Dulfer, Elver, Stanko 3, Hagman 2, VAN WETERING 5, BREISTÖL 6, Dahl 2. Edző: Per Johansson

ODENSE: Reinhardt – A. Hansen 1, Th. Rushfeldt Deila 1, VAN DER VLIET 4, Lysa Tchaptchet 2, HÖJLUND 4, Halilcevic 2. Csere: Ten Holte (kapus), Fauske 1, Valle Dahl 2 (1), Leuchter 3, Aardahl, Abdulla 2, Grundtvig 3. Edző: Jakob Vestergaard

Az eredmény alakulása. 8. perc: 3–3. 15.p.: 8–5. 23. p.: 11–6. 27. p.: 14–7. 33. p.: 18–11. 36. p.: 19–15. 45. p.: 27–17. 51. p.: 32–20. 56. p.: 36–23

Kiállítások: 2, ill. 8 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 1/1

Továbbjutott: a Győr, kettős győzelemmel, 76–53-as összesítéssel

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – A nyolcgólos előnyünk meghatározta a második találkozót, amelyen az első tizenöt-húsz perc volt a döntő, megakadályoztuk ellenfelünket a visszakapaszkodásban. Miután ezt teljesítettük, a mieink fantasztikus teljesítményt nyújtottak, de a tizenöt gólos különbség után is hozzá kell tennem, hogy az Odense jobb csapat annál, mint amit most láttunk tőle.

Jakob Vestergaard: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, amelyen összességében voltak ugyan jó periódusaink, de a hatvan perc alatt rengeteg hibát követtünk el, ami ezen a szinten elfogadhatatlan. A két mérkőzés alapján az ETO teljesen megérdemelten jutott be a négyes döntőbe.

ÖSSZEFOGLALÓ

Nyolcgólos előnyt harcolt ki a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének odensei odavágóján a címvédő győri női kézilabdacsapat. Per Johansson vezetőedző ugyanakkor mindenkit óva intett attól, hogy félvállról vegye a visszavágót. Már csak azért is, mert másfél évvel ezelőtt hét góllal nyert az Audi Arénában a dán együttes. Az ETO meccskeretéből kisebb sérülés miatt kimaradt Veronica Kristiansen, bekerült viszont a szülés után visszatért dán kapus, Sandra Toft

A bemutatáskor hatalmas ováció fogadta a vendégek norvég balátlövőjét, Thale Rushfeldt Deilát, aki nyártól Győrben folytatja pályafutását. Még ennél is boldogabb volt a publikum, amikor Bruna de Paula bombagóljával már a meccs első támadása ETO-találattal zárult.

A vendégek rögtön hét a hat ellen kezdtek támadásban, amit a stabilan védekező győriek szemfüles üres kapus gólokkal használtak ki Kristina Jörgensen és Dione Housheer révén. Előbbi kifejezetten aktívan kezdte a találkozót, a 13. percben már harmadszor talált be, két újabb győri gól után, 8–5-nél Jakob Vestergaard úgy érezte, ideje elbeszélgetni játékosaival. Közelebb azonban nem zárkózott az Odense, Szemerey Zsófi szépen védte Helene Fauske lövését, majd De Paula törte meg a percek óta tartó gólcsendet és növelte négyre csapata előnyét.

Johansson közben élt a hosszú kispad nyújtotta előnyökkel, forgatta csapatát, feltűnt Tjasa Stanko is, aki megtalálta bent Bo van Weteringet, a holland pedig nem hibázott, már 11–6-ra vezetett a Győr, amihez az első félidőben ötven százalékos hatékonysággal védő Szemerey is hozzájárult, skandálta is a közönség, hogy „Zsófi, Zsófi”. Vestergaard nem várta meg a félidő végét az újabb időkéréssel, csapata ugyanis tizenkét perc alatt mindössze egyszer talált be. A győri gyorsvonat azonban robogott tovább, De Paula megmutatta, miért tartják a világ talán legjobb egy az egy elleni játékosának, az Odense védői csak úgy nézték, miközben szlalomozott köztük a fürge brazil. Housheer biztosan lőtte be a heteseket is, a szünetre kilencgólos előnnyel fordulhattak a hazaiak. Összesítésben meg már tizenhéttel vezettek…

Odensei rohamokkal indult a második játékrész, Elma Halilcevicék hat perc alatt hétszer (!) találtak be. 19–15-nél Johansson időt is kért, mert a korábban látott stabil győri védekezés visszaesett. Ida-Marie Dahl és a kiválóan beszálló Kristine Breistöl is góllal nyugtatta meg a társakat, rövidesen már 22–16 állt az eredményjelzőn.