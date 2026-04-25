Gálázva jutott sorozatban tizedszer a négy közé az ETO a kézi BL-ben

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Győri Audi ETO KC–Odense HB (dán) 40–25 (17–8)
Győr, 4723 néző. Vezette: I. Covalciuc, A. Covalciuc (moldovaiak).
GYŐR: SZEMEREY – Hovden 3, HOUSHEER 7 (2), K. JÖRGENSEN 7, Lagerquist 1, De Paula 3, Fodor Cs. 1. Csere: Dulfer, Elver, Stanko 3, Hagman 2, VAN WETERING 5, BREISTÖL 6, Dahl 2. Edző: Per Johansson
ODENSE: Reinhardt – A. Hansen 1, Th. Rushfeldt Deila 1, VAN DER VLIET 4, Lysa Tchaptchet 2, HÖJLUND 4, Halilcevic 2. Csere: Ten Holte (kapus), Fauske 1, Valle Dahl 2 (1), Leuchter 3, Aardahl, Abdulla 2, Grundtvig 3. Edző: Jakob Vestergaard
Az eredmény alakulása. 8. perc: 3–3. 15.p.: 8–5. 23. p.: 11–6. 27. p.: 14–7. 33. p.: 18–11. 36. p.: 19–15. 45. p.: 27–17. 51. p.: 32–20. 56. p.: 36–23
Kiállítások: 2, ill. 8 perc
Hétméteresek: 3/2, ill. 1/1
Továbbjutott: a Győr, kettős győzelemmel, 76–53-as összesítéssel
MESTERMÉRLEG
Per Johansson: – A nyolcgólos előnyünk meghatározta a második találkozót, amelyen az első tizenöt-húsz perc volt a döntő, megakadályoztuk ellenfelünket a visszakapaszkodásban. Miután ezt teljesítettük, a mieink fantasztikus teljesítményt nyújtottak, de a tizenöt gólos különbség után is hozzá kell tennem, hogy az Odense jobb csapat annál, mint amit most láttunk tőle.
Jakob Vestergaard: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, amelyen összességében voltak ugyan jó periódusaink, de a hatvan perc alatt rengeteg hibát követtünk el, ami ezen a szinten elfogadhatatlan. A két mérkőzés alapján az ETO teljesen megérdemelten jutott be a négyes döntőbe.
ÖSSZEFOGLALÓ
Nyolcgólos előnyt harcolt ki a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének odensei odavágóján a címvédő győri női kézilabdacsapat. Per Johansson vezetőedző ugyanakkor mindenkit óva intett attól, hogy félvállról vegye a visszavágót. Már csak azért is, mert másfél évvel ezelőtt hét góllal nyert az Audi Arénában a dán együttes. Az ETO meccskeretéből kisebb sérülés miatt kimaradt Veronica Kristiansen, bekerült viszont a szülés után visszatért dán kapus, Sandra Toft
A bemutatáskor hatalmas ováció fogadta a vendégek norvég balátlövőjét, Thale Rushfeldt Deilát, aki nyártól Győrben folytatja pályafutását. Még ennél is boldogabb volt a publikum, amikor Bruna de Paula bombagóljával már a meccs első támadása ETO-találattal zárult.
A vendégek rögtön hét a hat ellen kezdtek támadásban, amit a stabilan védekező győriek szemfüles üres kapus gólokkal használtak ki Kristina Jörgensen és Dione Housheer révén. Előbbi kifejezetten aktívan kezdte a találkozót, a 13. percben már harmadszor talált be, két újabb győri gól után, 8–5-nél Jakob Vestergaard úgy érezte, ideje elbeszélgetni játékosaival. Közelebb azonban nem zárkózott az Odense, Szemerey Zsófi szépen védte Helene Fauske lövését, majd De Paula törte meg a percek óta tartó gólcsendet és növelte négyre csapata előnyét.
Johansson közben élt a hosszú kispad nyújtotta előnyökkel, forgatta csapatát, feltűnt Tjasa Stanko is, aki megtalálta bent Bo van Weteringet, a holland pedig nem hibázott, már 11–6-ra vezetett a Győr, amihez az első félidőben ötven százalékos hatékonysággal védő Szemerey is hozzájárult, skandálta is a közönség, hogy „Zsófi, Zsófi”. Vestergaard nem várta meg a félidő végét az újabb időkéréssel, csapata ugyanis tizenkét perc alatt mindössze egyszer talált be. A győri gyorsvonat azonban robogott tovább, De Paula megmutatta, miért tartják a világ talán legjobb egy az egy elleni játékosának, az Odense védői csak úgy nézték, miközben szlalomozott köztük a fürge brazil. Housheer biztosan lőtte be a heteseket is, a szünetre kilencgólos előnnyel fordulhattak a hazaiak. Összesítésben meg már tizenhéttel vezettek…
Odensei rohamokkal indult a második játékrész, Elma Halilcevicék hat perc alatt hétszer (!) találtak be. 19–15-nél Johansson időt is kért, mert a korábban látott stabil győri védekezés visszaesett. Ida-Marie Dahl és a kiválóan beszálló Kristine Breistöl is góllal nyugtatta meg a társakat, rövidesen már 22–16 állt az eredményjelzőn.
Vestergaard már a 42. percben kihasználta a harmadik időkérését, az ETO ugyanis visszatalált első félidei önmagához és újra nyílt az olló a felek között. Housheerék nem vettek vissza, a holland jobbátlövő egy percen belül kétszer is beköszönt honfitársának, Yara ten Holténak. Stanko egész pályás találata után pedig a hazai közönség elszámolhatott tízig.
Emilie Hovden értékesített ziccerével megszületett a 30. győri gól is. Breistöl elemi erejű löketeivel szemben továbbra sem találták a vendégek a megfelelő ellenszert. A hajrára sem vett vissza lendületéből az ETO, az 53. percben Fodor Csenge üres kapus góljával már 14-gyel vezettek a kisalföldiek. Összesítésben meg ugye átlépte a húszat a két csapat közötti különbség…
Jörgensen megünnepelhette századik BL-gólját győri mezben, Szemerey tovább parádézott a kapuban, a közönség pedig másfél perccel a lefújás előtt már felállva tapsolt kedvenceinek, az utolsó másodpercben Ida Marie Dahl tette fel az i-re a pontot, 40–25-re nyert a címvédő. És sorozatban tizedszer utazhat Budapestre, a sorozat négyes döntőjébe.
– Biztos játékkal arattak tizenöt gólos győzelmet. Minek köszönhető a jelentős különbség?
– Kilenc lövéséből hetet értékesített, megszerezte századik győri gólját a Bajnokok Ligájában. A saját teljesítményével mennyire elégedett?
–Fontos találkozók várnak még önökre, jövő szombaton például a Ferencvárossal találkoznak a Magyar Kupa elődöntőjében. Fent lehet tartani ezt a magas szintű játékot?