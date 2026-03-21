NB I: Nyíregyháza–Diósgyőr

LABDARÚGÓ NB I

27. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 0–0 – ÉLŐ

Nyíregyháza, Városi Stadion, 7093 néző. Vezeti: Csonka

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Az összes bajnoki mérkőzést tekintve a 66. keleti rangadó, köztük a 30. élvonalbeli ütközetük következik. Az NB I-es párharcuk eddig abszolút kiegyenlített: 9 döntetlen mellett mindkét csapat 10-szer tudott nyerni, ráadásul a gólkülönbségük 29–29. Tizenegy olyan élvonalbeli meccsük volt, amelyen legalább az egyik csapat nem talált be, így nem meglepő, hogy a gólátlag igen alacsony, mindössze 2.0/meccs. (Megjegyzés: az 1984 júniusában a pályán 7–2-es vendéggyőzelemmel véget érő diósgyőri mérkőzésük eredményét bundázás miatt az MLSZ törölte, majd 0–0-val igazolta, pontot viszont egyik csapat sem kapott, sőt, a következő bajnokságot –4 ponttal a másodosztályban kezdték. Ez a meccs a statisztikában nálunk is döntetlenként szerepel.)

♦ Az NB I-ben legutóbb 2009 októberében ikszeltek, azóta 5-ször nyert a DVTK, 3-szor a Nyíregyháza. 2025-ben két egygólos Szpari-sikert két diósgyőri diadal követett. Decemberben Miskolcon úgy nyert 2–0-ra a DVTK, hogy Katona Levente kiállítása miatt a 47. percről emberelőnyben játszhatott.

♦ Az élvonalban a nyírségi gárda pályaválasztása mellett jelentős a hazaiak fölénye, hiszen 7 győzelem és 5 iksz mellett a vendég diósgyőriek csupán 3 sikert tudnak felmutatni. Ezeket 2015 májusában (1–2), 2024 októberében (0–2), illetve tavaly augusztusban (1–4) érték el. Utóbbi a Diósgyőr 2023-as feljutása óta a csapat legfölényesebb idegenbeli sikere az élvonalban, a 2024-es találkozó pedig arról marad emlékezetes, hogy a DVTK lett az első vendégcsapat, amely mind a 3 pontot elvitte a Nyíregyháza új stadionjából.

♦ Bár a nyírségi együttes nyeretlen maradt az előző 2 fordulóban (1 döntetlen, 1 vereség), 4–3–1-es mérlegével és jobb gólkülönbségével még így is vezeti a tavaszi tabellát – igaz, az FTC egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.

♦ A kiesésre álló, 11. DVTK-nak eddig nem jött be az edzőváltás, hiszen Nebojsa Vignjevics érkezése óta még nem győztek a piros-fehérek. Sőt, az MTK elleni fővárosi 1–1 után legutóbb hazai pályán 4–0-ra kikaptak borsodi riválisuktól, az így is tetemes hátránnyal utolsó Kazincbarcikától. A diósgyőriek ilyen súlyos vereséget ezt megelőzően 2021 májusában, a Fehérvártól szenvedtek el az NB I-ben.

♦ A Barcikától elszenvedett vereséget követő napon távozott posztjáról Kovács Zoltán sportigazgató, akit Vincze Richárd követ. Ő eddig a klub akadémiájának volt a szakmai igazgatója, illetve tavaly tavasszal egy vesztes mérkőzésen átmenetileg az első csapatot is irányította. A váltás hatására a diósgyőri szervezett szurkolói csoportok jelezték, hogy visszatérnek a lelátóra, így telt házat, több mint 8000 nézőt várnak a nyíregyházi összecsapásra.

♦ A Szpari pontjainak alig több mint egyharmadát gyűjtötte be saját közönsége előtt, 29-ből 11-et, 2–5–6-os mérlegével pedig csupán a Barcikát előzi meg a hazai táblázaton.

♦ A DVTK vendégként eddig a legrosszabbul teljesített a mezőnyből, a mérlege 2–3–8, és házon kívül – egyedüli csapatként – mindig kapott gólt ebben a bajnokságban.

♦ A Nyíregyháza vezetőedzője, Bódog Tamás 2016 és 2018 között 46 mérkőzésen irányította a Diósgyőrt, ám a Szpari ellen egyszer sem dirigálta a miskolciakat, hiszen a nyírségi csapat akkoriban a másodosztályban szerepelt.

♦ A DVTK-ból hiányozni fog a tavasszal 3 gólt szerző csatár, Lamin Colley, aki a múlt heti kiállítása miatt egy meccsre szóló eltiltás kapott.

