Lang Ádám: Mintha színpadra lépnénk a Ferencváros ellen

– Feltöltődött?

– Igen, a válogatott szünet miatt kaptunk négy nap pihenőt a szakmai stábtól, ez elég arra, hogy felfrissüljünk – mondta lapunknak Lang Ádám, a Debreceni VSC 33 éves, 70-szeres válogatott védője. – Semmi extra nem történt, a családdal töltöttem ezeket a napokat, hétfőn kellett edzésre jelentkezni.

– Még hat bajnoki van hátra az idényben, jelenleg a harmadik helyen állnak a tabellán – ahhoz képest, hogy az előző évadban csak az utolsó fordulóban maradtak bent az NB I-ben, ez óriási változás.

– Tavaly januárban, a téli szünetben érkeztem Debrecenbe, és érezni lehetett a feszültséget az öltözőben, ami természetes volt, hiszen a DVSC nem az elvárásoknak megfelelően szerepelt. Teher nyomta a játékosok vállát, mentálisan nem könnyű így pályára lépni hétről hétre. De miután eldőlt, hogy maradtunk az NB I-ben, felszabadultan kezdhettük ezt az idényt. Nagy változás történt, hiszen új szakmai stáb érkezett, sok új futballista aláírt, bizakodva vágtunk bele a munkába. Az elején senki sem gondolta, hogy most arról beszélgethetünk, érmet szerezhetünk az idény végén, de azt a tudatos munkát, amelyet a szakmai stáb elvárt, egyre inkább megértette a társaság, s visszaigazolást kaptunk, hogy ennek bizony van eredménye. Mint ahogyan annak is, hogy legyen mindig jó a hozzáállás, ne elégedjünk meg magunkkal akkor sem, ha győztes meccsen vagyunk túl.

– Min múlhat, hogy szereznek-e érmet az idény végén?

– A legfontosabb, hogy a saját kezünkben van a sorsunk. Bár az utóbbi öt bajnokin nem kaptunk ki, csak egyszer nyertünk, s nagyon sajnálom, hogy nem győztük le az MTK-t és a Nyíregyházát, hiszen mindkét meccset uraltuk, jól futballoztunk. A hátralévő hat bajnokin minden csapat tiszta lappal indul, kíváncsi vagyok, meddig jutunk.

A debreceni klub tájékoztatása szerint hétfőn már ötezer jegy elkelt a Ferencváros elleni vasárnapi bajnokira, és miután 3500 bérletese is van a klubnak, garantálható, hogy tízezernél is többen lesznek majd a Nagyerdei Stadion lelátóin. Sőt, megdőlhet az idénybeli rekord Debrecenben: tavaly augusztusban 12 646 néző előtt rendezték meg (1–2) a Nyíregyháza Spartacus elleni bajnokit. A telt ház (a biztonsági zónák kialakítása miatt) körülbelül tizenhétezer drukkert jelent. A DVSC a hátralévő három hazai bajnokijára (Ferencváros, ETO FC, Újpest FC) minibérletet kínál szurkolóinak, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy két jegy áráért három rangadót nézhetnek meg. Ez az akció a VIP-re, a kedvezményes jegyárkategóriákra (diák, nyugdíjas), illetve a vendégjegyekre nem érvényes. A bérletek 5900, 7000 és 11 500 forintba kerülnek. Fotó: Czinege Melinda Nézőcsúcs várható a Ferencváros ellen

– A következő lépést a cél felé a Ferencváros ellen tehetik meg. Mire számít a vasárnapi mérkőzésen?

– Hamisítatlan rangadó lesz! Mindkét csapat jó formában van és kiváló játékosokat vonultat fel, a kérdés az, hogy az adott napon ki milyen döntést hoz, hogyan jön ki a fordulópontokból. A malmunkra hajthatja a vizet, hogy a nagyobb nyomás nem rajtunk van, hiszen a Ferencvárosnál gyakorlatilag elvárás a bajnokság megnyerése. Nekünk nincs más feladatunk, mint jól felkészülni és élvezni azt a napot: a pályánk jó, várhatóan sokan lesznek majd a lelátón, mintha színpadra lépnénk. Azért dolgozunk, hogy ilyen meccsen szerepelhessünk, ezért áldozunk fel sok mindent a hétköznapjainkon.

– Ha bronzérmes lesz a DVSC-vel, hová tenné a képzeletbeli polcon? Hiszen mégiscsak szerzett három bajnoki aranyérmet, egyet-egyet az ETO-val, a kolozsvári CFR-vel és a ciprusi Omoniával.

– Előkelő helyre, ez nem is kérdéses. Egy-egy bajnokság nagyon hosszú, mindennek össze kell jönnie, hogy kiemelkedően szerepeljünk – ezt csak az érezheti és tudhatja, aki benne van a sportban. Én is kettőt pislogok és már szögre akaszthatom a stoplisomat, így az idő előrehaladtával egyre inkább megbecsülöm ezeket a helyzeteket, ezek a lehetőségek még motiváltabbá tesznek. Az ilyen sikerek jót tesznek a lelkünknek. Ez a versenysport lényege: feszegesd a határaid, szorítsd össze a fogad, és küzdj minden nap!

– Mit szól ahhoz, hogy két klubtársa, Bárány Donát és Szűcs Tamás is bemutatkozott a válogatottban a szlovénok ellen egy-nullára megnyert felkészülési mérkőzésen?

– A meghívó érkezése különleges érzés, energiát szabadít fel, nyilván ez rájuk is így hathatott. Néztem a meccset, nagyon jól szálltak be a második félidőre, erőt, lendületet vittek a csapat játékába. Mindkettő közvetlen srác, biztos voltam benne, hogy hamar beilleszkednek a válogatott közegbe. Bizonyították, joggal vannak ott – örültem nagyon!

– Jó egy éve tért haza nyolc és fél éves légióskodás után. Megfelelő döntést hozott?

– Úgy érzem, igen. Jó helyen vagyok, remek közösség tagja lehetek, Debrecenben otthon érzem magam. Jelentősek az elvárások, hiszen az elmúlt több mint húsz évben hét aranyérmet szerzett a klub, szeretem, ha van miért dolgozni. Bízom benne, hogy a következő idényben még nagyobb célokért küzdhetünk, hogy a klub olyan fényében tündökölhessen, mint korábban.

Vasárnap újabb csata jön az FTC ellen (Fotó: Czinege Melinda)

NB I, 28. FORDULÓ

Április 4., szombat

14.30: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

17.00: Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Április 5., vasárnap

14.30: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

17.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

19.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)