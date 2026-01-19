Visszatérhet Melbourne-be a Fradi ausztrál válogatott támadója
Daniel Arzani kölcsönben csatlakozhat a Melbourne Cityhez, amelyet tinédzserként is erősített 2016 októbere és 2018 áprilisa között.
A Ferencváros tavaly nyáron szerezte meg a mindkét szélen, sőt középen is bevethető támadót a szintén melbourne-i Victorytól.
A 27 éves játékos öt tétmérkőzésen viselte a zöld-fehérek mezét, ezeken háromszor betalált, egyszer pedig gólpasszt jegyzett.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, kölcsön után végleg, Werder Bremen – Németország)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatértek: Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC)
Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőr), Franko Kovacevic (horvát, Celje – Szlovénia), Nardin Mulahusejnovic (bosnyák, Noa – Örményország)
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: Varga Zétény (soroksári kölcsön után Diósgyőri VTK)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália)