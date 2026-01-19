Visszatérhet Melbourne-be a Fradi ausztrál válogatott támadója

Daniel Arzani kölcsönben csatlakozhat a Melbourne Cityhez, amelyet tinédzserként is erősített 2016 októbere és 2018 áprilisa között.

🚨🌕| Daniel Arzani (27) is set to join Melbourne City, most likely on loan. 💙🤍⚡️



[@marcothejourno] pic.twitter.com/4ZquIS8C2z — AusFootHQ (@ALeagueHQ) January 19, 2026

A Ferencváros tavaly nyáron szerezte meg a mindkét szélen, sőt középen is bevethető támadót a szintén melbourne-i Victorytól.

A 27 éves játékos öt tétmérkőzésen viselte a zöld-fehérek mezét, ezeken háromszor betalált, egyszer pedig gólpasszt jegyzett.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, kölcsön után végleg, Werder Bremen – Németország)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőr), Franko Kovacevic (horvát, Celje – Szlovénia), Nardin Mulahusejnovic (bosnyák, Noa – Örményország)

Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: Varga Zétény (soroksári kölcsön után Diósgyőri VTK)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália)