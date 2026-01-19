Visszatérhet Melbourne-be a Fradi ausztrál válogatott támadója

Nemzeti Sportrádió

Ausztrál sajtóértesülés szerint a Ferencváros válogatott szélsője, Daniel Arzani visszatérhet hazájába, ahol a Melbourne City játékos lehet – a Nemzeti Sport úgy tudja, igaz a hír.

Daniel Arzani kölcsönben csatlakozhat a Melbourne Cityhez, amelyet tinédzserként is erősített 2016 októbere és 2018 áprilisa között.

A Ferencváros tavaly nyáron szerezte meg a mindkét szélen, sőt középen is bevethető támadót a szintén melbourne-i Victorytól.

A 27 éves játékos öt tétmérkőzésen viselte a zöld-fehérek mezét, ezeken háromszor betalált, egyszer pedig gólpasszt jegyzett.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, kölcsön után végleg, Werder Bremen – Németország)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC) 
Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United  – Skócia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:  
Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőr), Franko Kovacevic (horvát, Celje – Szlovénia), Nardin Mulahusejnovic (bosnyák, Noa – Örményország)
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: Varga Zétény (soroksári kölcsön után Diósgyőri VTK)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália)

 

