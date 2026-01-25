Nemzeti Sportrádió

NHL: a Blackhawks elleni veresége után visszatért a győzelmi útra a Hurricanes

CS. M.CS. M.
Vágólapra másolva!
2026.01.25. 08:44
null
Simán nyert a Carolina Hurricanes (Fotó: Getty Images)
Címkék
jégkorong NHL NHL-alapszakasz
A Carolina Hurricanes 4–1-re megverte az Ottawa Senatorst, így újra ott van a Keleti konferencia első helyén.

JÉGKORONG,
NHL, ALAPSZAKASZ
New York Islanders–Buffalo Sabres 0–5
Nashville Predators–Utah Mammoth 2–5
Boston Bruins–Montreal Canadiens 4–3
Colombus Blue Jackets–Tampa Bay Lightning 8–5
Ottawa Senators–Carolina Hurricanes 1–4
Winnipeg Jets–Detroit Red Wings 1–5
St. Louis Blues–Los Angeles Kings 4–5 – szétlövéssel   
Minnesota Wild–Florida Panthers 3–4 – h.u.
Edmonton Oilers–Washington 6–5 – h.u.


 

 

jégkorong NHL NHL-alapszakasz
Legfrissebb hírek

NHL: továbbra is mélyrepülésben a ligaelső Colorado – otthon kapott egy hetest

Amerikai sportok
23 órája

Hári János: Reméljük, sűrűbben váltunk majd az agresszívebb taktikára!

Jégkorong
Tegnap, 9:05

Jégkorong: Bauer Jázminnak valósággá vált az amerikai álom

Utánpótlássport
2026.01.23. 13:18

NHL: háromgólos Bruins-roham, Stamkos-mesterhármas és kapusbravúrok

Amerikai sportok
2026.01.23. 09:03

NHL: szétlövéssel kikapott a Colorado Lukas Dostal nagy éjszakáján

Amerikai sportok
2026.01.22. 07:40

Bő másfél hónap alatt másodszor verte meg az FTC a címvédő Salzburgot az osztrák hokiligában

Jégkorong
2026.01.21. 21:04

NHL: drámai hajrá Montrealban, jubileumi gól Tampában

Amerikai sportok
2026.01.21. 07:54

NHL: MacKinnon vezérletével ütötte ki a Capitalst a bajnokesélyes Avalanche

Amerikai sportok
2026.01.20. 08:42
Ezek is érdekelhetik