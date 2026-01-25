NHL: a Blackhawks elleni veresége után visszatért a győzelmi útra a Hurricanes
A Carolina Hurricanes 4–1-re megverte az Ottawa Senatorst, így újra ott van a Keleti konferencia első helyén.
JÉGKORONG,
NHL, ALAPSZAKASZ
New York Islanders–Buffalo Sabres 0–5
Nashville Predators–Utah Mammoth 2–5
Boston Bruins–Montreal Canadiens 4–3
Colombus Blue Jackets–Tampa Bay Lightning 8–5
Ottawa Senators–Carolina Hurricanes 1–4
Winnipeg Jets–Detroit Red Wings 1–5
St. Louis Blues–Los Angeles Kings 4–5 – szétlövéssel
Minnesota Wild–Florida Panthers 3–4 – h.u.
Edmonton Oilers–Washington 6–5 – h.u.
