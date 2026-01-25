„Most már mindegyik meccs élet-halál kérdése” – Szlovénia ellen folytatjuk a férfi kézilabda Eb-n



Nehéz fél éven van túl Ónodi-Jánoskúti Máté, a magyar férfi kézilabda-válogatott jobbátlövője, aki tavaly nyáron igazolt a Ferencvárostól a francia bajnokságba, az USAM Nimes Gard együtteséhez. A klubváltás nem volt könnyű, a 23 éves játékos még most is keresi a formáját, de az Európa-bajnokságon mintha új lendületet kapott volna, stabilan védekezik, támadásban pedig bátor megmozdulásokat látni tőle, remekül váltja Ilic Zorant a poszton, eddig négy meccsen hat gólt szerzett és öt gólpasszt adott.

„Az volt a célom az Eb előtt, hogy lássák, meg lehet bennem bízni, fenn lehet hagyni a pályán védekezésben és támadásban is. Ezt a bizalmat érzem is az edzői stábtól, a csapattársaim pedig rengeteget segítenek – mondta Ónodi-Jánoskúti Máté a Nemzeti Sportnak. – Svájc ellen nem jött ki a lépés a csapatnak, engem is kiállítottak, ami nem tudom, mennyire volt jogos, de amit a bíró befúj, az piros lap. Tanulok ezekből a szituációkból. A pénteki meccsbe úgy mentünk bele, hogy van esélyünk behúzni a két pontot, aztán az első félidőben gyengén játszottunk, onnantól futottunk az eredmény után. Az utolsó negyedóra viszont nagyon jó volt, még a győzelmet is megszerezhettük volna, ez a csapat erejét mutatja. Az összkép alapján szereztünk egy pontot, de ha az elvárásainkat veszem alapul, veszítettünk egyet.”

Ugyanakkor úgy véli, semmi nincs veszve, de innentől már nem lehet hibázni. A magyar válogatottnak nincsenek világsztárjai, minden mérkőzésen csúszni-mászni kell 60 percig, amit a játékosok meg is tesznek becsülettel. Ugyanakkor Svájc ellen láttuk, mit eredményez, ha 30 percen keresztül nem jön össze semmi. A játékos szerint vannak ugyan nálunk erősebb csapatok, de ha úgy jönnek le a pályáról, hogy megtettek mindent a címeres mezért, bármely ellenféllel szemben lehet esélyük.

„Ha sikerül pontokat szereznünk minden meccsen, akkor még bármi lehet. Tanulnunk kell a Svájc elleni első félidőből, de meg kell nézni azt is, mi volt pozitív, mert végeredményben az visz előre. Erőt adhat, hogy ilyenekre is képesek vagyunk, így ez a helyzet még jó hatással is lehet a csapatszellemre – magyarázta Ónodi-Jánoskúti Máté. – Fizikailag kemény mérkőzéseket szoktunk játszani Szlovéniával, de most vannak sérültjei és eltiltott játékosai, ezért fiatalabb kerettel érkezett az Európa-bajnokságra. Belső posztokon gyors játékosai vannak, úgyhogy a végletekig kijelezett összecsapásra számítok.”

Hozzátette, ha úgy harcolunk végig, mint Svájc ellen a második félidőben, jó esélyünk van arra, hogy megszerezzük a két pontot. Szerinte most nincs ennél fontosabb, ezért nem foglalkoznak azzal, mi jöhet utána, hogyan alakulhat a sorsunk. Mert ha most elhasalunk Szlovénia ellen, akkor azzal el is szállnak a továbbjutási esélyeink.

LIGETVÁRI PATRIK: MOST MÁR MINDEGYIK MECCS ÉLET-HALÁL KÉRDÉSE

– Elemezték a Svájc elleni döntetlent?

– Inkább csak egymás között beszélgettünk, kerestük az okokat, miért blokkoltunk le az első félidőben – válaszolta Ligetvári Patrik, a magyar válogatott balátlövője. – Nem az volt a baj, hogy ne küzdöttünk volna, ne akartunk volna, de akármennyire is hajtottunk, semmi sem jött össze.

– A második félidőben hétgólos hátrányból álltak fel. Ebből azért lehet erőt meríteni?

– Nem sikerült megnyernünk a Svájc elleni mérkőzést, de nem is kaptunk ki. A második félidőre büszkék lehetünk, meg tudtuk akadályozni a támadásaikat, labdákat szereztünk, a végén szinte féltek kapura lőni. Így kellett volna kezdenünk a mérkőzést. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy bárkinek is ekkora előnyt adjunk.

– Mire kell kiemelten figyelni Szlovénia ellen?

– Nem szabad engedni, hogy annyi gólt lőjenek, mint az eddigi Eb-meccseiken. Igaz, sokat kaptak, de sokat is lőttek. Az irányító Domen Makuc nagyon jól egy egyezik, a jobbszélső Blaz Janc szerintem a világ egyik legjobbja a posztján, nagyon kellemetlen ellene védekezni. Érezzük a felelősséget, most már mindegyik meccs élet-halál kérdése. Nem azon gondolkozunk, hogy elbúcsúzhatunk, hanem azon, hogyan fogjuk megnyerni a következő mérkőzést.

ELLENFÉLNÉZŐ: SZLOVÉNIA Aleks Vlah, Klemen Ferlin, Miha Zarabec, Blaz Blagotinsek, Nejc Cehte, Mitja Janc, Jaka Malus, Tadej Kljun, Matic Groselj. Szlovénia több mint egy kezdőcsapatnyi sérültje nélkül is képes volt százszázalékosan teljesíteni a csoportkört, majd pénteken az éremesélyes Svédország dolgát is megnehezíteni. Uros Zorman szövetségi kapitány tökéletesen építette be játékrendszerébe az így lehetőséget kapó, sikeréhes fiatalokat. A 25 éves Domen Makuc végre a tehetségéhez méltón kézilabdázik a válogatottban is, a Barca irányítója a középdöntő első köre után 49 ponttal (33 gól, 16 gólpassz) a kanadai táblázat harmadik helyén áll a dán Mathi­as Gidsel és a portugál Francisco Costa mögött. Rajta kívül érdemes még odafigyelni két balkezes játékosra is, a jobbszélső Domen Novak és a jobbátlövő Blaz Janc egyaránt rutinos húzóember. Olimpia: 4. (2024), 6. (2016), 8. (2000), 11. (2004) – 4 részvétel

Vb: 3. (2017), 4. (2013), 8. (2015), 9. (2021), 10. (2007, 2023) – 11 részvétel

Eb: 2. (2004), 4. (2020), 5. (2000), 6. (2012, 2024), 8. (2006, 2018), 10. (1994, 2008) – 14 részvétel

Magyar mérleg ellene: 31 mérkőzés, 16 győzelem, 1 döntetlen, 14 vereség, 820–816-os gólkülönbség

Legutóbb egymás ellen: 2024. július 13., felkészülési mérkőzés, Győr. Magyarország–Szlovénia 29–25. Legjobb magyar dobók: Bánhidi 5, Rosta M. 5, Imre B. 4

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ

II. CSOPORT (MALMÖ)

15.30: Szlovénia–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

18.00: Izland–Svédország (Tv: M4 Sport+)

20.30: Svájc–Horvátország (Tv: M4 Sport+)

AZ ÁLLÁS 1. Svédország 2 2 – – 68–56 +12 4 2. Horvátország 2 1 – 1 55–62 –7 2 3. Szlovénia 2 1 – 1 69–70 –1 2 4. Izland 2 1 – 1 53–53 0 2 5. MAGYARORSZÁG 2 – 1 1 52–53 –1 1 6. Svájc 2 – 1 1 64–67 –3 1

A MAGYAR VÁLOGATOTT 20 FŐS KERETE

Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen – Németország), PALASICS Kristóf (MT Melsungen – Németország), ANDÓ Arián (Mol Tatabánya KC)

Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel – Németország), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged), RODRÍGUEZ Pedro (Mol Tatabánya KC)

Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard – Franciaország)

Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), HANUSZ Egon (Cesson Rennes Métropole Handball – Franciaország), LUKÁCS Péter (Elverum – Norvégia), PERGEL Andrej (La Rioja – Spanyolország)

Beállók: PAPP Tamás (Mol Tatabánya KC), ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), SIPOS Adrián (MT Melsungen – Németország)

Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (One Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország)

Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya KC)