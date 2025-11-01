NB I: Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC

♦ Ezt a mérkőzést a kiírás szerint a Pancho Arénában kellett volna megrendezni, de a felcsútiak kérésére júliusban felcserélték a csapatok a pályaválasztói jogot, ezért most a Kazincbarcika albérletében, Mezőkövesden játszanak.

♦ Tétmeccsen egyedül az 1. fordulóban mérkőztek meg egymással, Felcsúton úgy nyertek 2–1-re a házigazdák, hogy Lamin Colley duplája után Sós Bence a 92. percben szépített. Ez volt az abszolút újonc borsodi csapat első gólja az NB I-ben.

♦ A Kazincbarcika legutóbb a 10. perctől emberelőnyben játszva 1–0-ra nyert Nyíregyházán. Ez már a 3. győzelme volt a bajnokságban, de idegenben az első NB I-es sikere a klub történetében. Kuttor Attila együttese több győzelmének köszönhetően – egy meccsel kevesebbet játszva is – feljött a 9. helyre – ilyen előkelő pozícióban még egyszer sem volt a bajnokság során.

♦ A Puskás Akadémia az előző hétvégén már a 6. perctől emberhátrányban volt az MTK ellen, ennek ellenére 54 percen át vezetett, végül mégis be kellett érnie a döntetlennel (1–1). Hornyák Zsolt együttese ezzel már 3 forduló óta veretlen (1 diadal, 2 iksz), és az előző 6 bajnokiján 5-ször 3-nál kevesebb gól esett.

♦ A Barcika pályaválasztóként legutóbb az újoncok csatájában 1–0-ra alulmaradt a Kisvárdával szemben, így az otthoni mérlege 2 győzelem és 2 vereség, amivel 8. a hazai táblázaton.

♦ A felcsútiak eddig közepesen teljesítettek idegenben, a mérlegük 2–1–2, és egyik meccsükön sem alakult ki egy gólnál nagyobb különbség.