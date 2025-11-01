Nemzeti Sportrádió

NB I: Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC

Vágólapra másolva!
2025.11.01. 13:03
null
Fotó: Czinege Melinda
Címkék
NB I Kolorcity Kazincbarcika SC Puskás Akadémia FC labdarúgó NB I KBSC Kazincbarcika NB I 12. forduló magyar foci PAFC magyar labdarúgás
A labdarúgó NB I 12. fordulójában a Kazincbarcika Mezőkövesden fogadja a Puskás Akadémiát. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–PUSKÁS AKADÉMIA FC – élőben az NSO-n!
Mezőkövesd, Városi Stadion, 13.15 (TV: M4 Sport). Vezeti: Káprály Mihály

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Labdarúgó NB I
3 órája

Sós Bence: Nem lenne baj, ha ezúttal is stabilan védekeznénk

Előző öt bajnokijából hármat megnyert a Kazincbarcika, Sós Bence bízik benne, hogy a lendület a folytatásban is megmarad. 

♦ Ezt a mérkőzést a kiírás szerint a Pancho Arénában kellett volna megrendezni, de a felcsútiak kérésére júliusban felcserélték a csapatok a pályaválasztói jogot, ezért most a Kazincbarcika albérletében, Mezőkövesden játszanak. 

♦ Tétmeccsen egyedül az 1. fordulóban mérkőztek meg egymással, Felcsúton úgy nyertek 2–1-re a házigazdák, hogy Lamin Colley duplája után Sós Bence a 92. percben szépített. Ez volt az abszolút újonc borsodi csapat első gólja az NB I-ben. 

♦ Kazincbarcika legutóbb a 10. perctől emberelőnyben játszva 1–0-ra nyert Nyíregyházán. Ez már a 3. győzelme volt a bajnokságban, de idegenben az első NB I-es sikere a klub történetében. Kuttor Attila együttese több győzelmének köszönhetően – egy meccsel kevesebbet játszva is – feljött a 9. helyre – ilyen előkelő pozícióban még egyszer sem volt a bajnokság során.

♦ A Puskás Akadémia az előző hétvégén már a 6. perctől emberhátrányban volt az MTK ellen, ennek ellenére 54 percen át vezetett, végül mégis be kellett érnie a döntetlennel (1–1). Hornyák Zsolt együttese ezzel már 3 forduló óta veretlen (1 diadal, 2 iksz), és az előző 6 bajnokiján 5-ször 3-nál kevesebb gól esett.

♦ A Barcika pályaválasztóként legutóbb az újoncok csatájában 1–0-ra alulmaradt a Kisvárdával szemben, így az otthoni mérlege 2 győzelem és 2 vereség, amivel 8. a hazai táblázaton.

♦ A felcsútiak eddig közepesen teljesítettek idegenben, a mérlegük 2–1–2, és egyik meccsükön sem alakult ki egy gólnál nagyobb különbség. 

NB I Kolorcity Kazincbarcika SC Puskás Akadémia FC labdarúgó NB I KBSC Kazincbarcika NB I 12. forduló magyar foci PAFC magyar labdarúgás
Legfrissebb hírek

Windecker József: Egyértelmű, hogy győzni szeretnénk Győrben is

Labdarúgó NB I
2 órája

Sós Bence: Nem lenne baj, ha ezúttal is stabilan védekeznénk

Labdarúgó NB I
3 órája

Hamar emberhátrányba került Kisvárdán a Nyíregyháza, mégsem kapott ki

Labdarúgó NB I
16 órája

Három év után áll újra kiesésre a Diósgyőrben vendégeskedő Újpest

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:24

Kőhalmi Gábor: Mindenkit el kellett volna tiltani – vagy senkit...

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:27

Révész Attila tovább tárgyal: Én is Bódog Tamást akartam a padra…

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:24

Lukács Dániel: Tessék, itt vagyok, ezért dolgoztam!

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:57

Lisztes Krisztiánnal sokat nyerhet a Ferencváros

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:05
Ezek is érdekelhetik