Női kézilabda BL: Győr–Metz

A női kézilabda Bajnokok Ligájában a csoportkör 6. fordulójában a Győr a Metzet fogadja – élőben az NSO-n!
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
6. FORDULÓ
A-CSOPORT
Győri Audi ETO KC–Metz HB (francia) (16–8) – élőben az NSO-n!
Legfrissebb hírek
