ZTE: 19 éves moldovai tehetséget is beajánlottak a piaci hajrában – NS-infó





Moldovából származó értesüléseink szerint a ZTE FC-nek beajánlották a Zimbru Chisinau 19 éves szélső támadóját, Stefan Bitcát, aki az előző idényben 23 bajnokin hét gólt szerzett a Zimbruban.

Úgy tudjuk, a klubok között meg is kezdődtek az egyeztetések a napokban az U21-es moldovai válogatott játékos ügyében, de egyelőre kérdéses, sikerült-e megegyeznie a feleknek, hiszen az NB I-ben szerdán lezárult az átigazolási időszak. Így csak akkor érkezhet Zalaegerszegre Bitca, ha szerda éjfélig megállapodtak a klubok és alá is írták a szerződéseket.