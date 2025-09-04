ZTE: 19 éves moldovai tehetséget is beajánlottak a piaci hajrában – NS-infó

Nemzeti Sportrádió

2025.09.04. 15:37
Információink szerint Stefan Bitcára a ZTE-nél is felfigyeltek (Fotó: instagram.com)
A Nemzeti Sport Moldovából származó értesülései szerint a ZTE FC-nél képbe került az FK Zimbru Chisinau 19 éves, U21-es válogatott támadója, Stefan Bitca.

 


 

Moldovából származó értesüléseink szerint a ZTE FC-nek beajánlották a Zimbru Chisinau 19 éves szélső támadóját, Stefan Bitcát, aki az előző idényben 23 bajnokin hét gólt szerzett a Zimbruban.

Úgy tudjuk, a klubok között meg is kezdődtek az egyeztetések a napokban az U21-es moldovai válogatott játékos ügyében, de egyelőre kérdéses, sikerült-e megegyeznie a feleknek, hiszen az NB I-ben szerdán lezárult az átigazolási időszak. Így csak akkor érkezhet Zalaegerszegre Bitca, ha szerda éjfélig megállapodtak a klubok és alá is írták a szerződéseket.

 

