NB I: Paksi FC–Puskás Akadémia



LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

Paksi FC–Puskás Akadémia – élőben az NSO-n!

Paks, Fehérvári úti stadion, 20 óra. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Bogár Gergő

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

ÉRDEKESSÉGEK

♦ A tavasszal harmadikként záró tolnaiak és a második felcsútiak 31-szer csaptak össze eddig a legfelső osztályban. Az örökmérleget tekintve minimális különbséggel a zöld-fehérek állnak jobban: 14 paksi győzelem, 4 döntetlen, 13 Puskás Akadémia-diadal. A gólátlag rendkívül magas, 3.6/mérkőzés, a legutóbbi 5 találkozójukon is mindig legalább 3 gól született.

♦ Az előző idényben 4-4 pontot gyűjtöttek egymás ellen, legutóbb, áprilisban Pakson úgy végeztek 2–2-re, hogy a vendégek Joel Fameyeh 92. perces góljával egyenlítettek, így hatéves szünet után született újra döntetlen ebben a párharcban.

♦ A Puskás AFC vezetőedzőjével, Hornyák Zsolttal kétszer is előfordult, hogy csapata fél tucat gólt kapott Bognár György Paksától: 2020 novemberében a tolnai városban (2–6), majd 2021 augusztusában a Pancho Arénában (1–6). Tavaly áprilisban eljött a visszavágás ideje: Felcsúton ugyanis 5–0-ra győzött Hornyák együttese – a Puskás Akadémiának ez az eddigi rekordsikere a tolnaiakkal szemben.

♦ Pakson 15-ször mérkőztek, a mérleg 10–2–3 a hazaiak szemszögéből. A 2024-es két atomvárosi találkozót úgy nyerték meg 2–1-re a vendéglátók, hogy Windecker József mindkét meccsen betalált, az utóbbin kétszer is. A máig utolsó vendégsiker 2023 májusában jött össze az akadémistáknak, akik az azóta távozó Jakub Plsek és Marius Corbu góljával nyertek 2–0-ra.

♦ A Paks veretlenül (4 győzelem, 3 iksz) és a legtöbb szerzett góllal (19) vezeti az NB I-et, egy-egy döntetlenjét eddig rendre kék-két nyertes meccs követte. Ha továbbra is ebben az ütemben jönnek az eredményei, akkor most újra egy győzelemnek kell következnie.

♦ A Puskás Akadémia csupán egy pontot kapart össze az előző 3 fordulóban, azt is Nagy Zsolt tizenegyesével érte el Diósgyőrben (1–1). Hasonló szériára legutóbb másfél éve, 2024 február-márciusában volt példa a felcsúti klub történetében.

♦ Bognár György együttese a 15 pontjából mindössze 5-öt szerzett hazai pályán (1 győzelem, 2 döntetlen). Az ETO ellen a 85., majd a ZTE ellen a 93. percben mentett pontot, és egyedül a Barcika ellen nem kapott gólt (3–0).

♦ A felcsúti csapat hullámzóan szerepel vendégként: az újonc Kisvárdától elszenvedett 2–1-es vereségét a bajnok FTC elleni bravúrgyőzelem (2–1), majd a már említett diósgyőri döntetlen követte.



