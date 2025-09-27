Női kézilabda NB I: nyeretlen maradt a Budaörs és a Dunaújváros is

A Budaörs és a Dunaújváros nem bírt egymással, így mindkét csapat nyeretlen maradt. A hazaiaknál a korábbi válogatott Szekerczés Luca kilenc gólt lőtt, a vendégek legeredményesebb játékosa a hétig jutó Rosa Kelly de Abreu volt.

Az Alba Fehérvár egy góllal verte a szombathelyieket, a Vasas pedig öt góllal verte a NEKA-t, Szilovics Fanni kilencszer volt eredményes.

NŐI KÉZILABDA NB I

3. forduló

ALBA FEHÉRVÁR KC–SZOMBATHELYI KKA 25–24 (11–13)

Székesfehérvár, 700 néző. V: Fekete, Hajdu.

FEHÉRVÁR: Aala – Szabó-Májer 1, PAVLOVIC 4, SZABÓ K. 7 (5), Moreno, LAZIC 5, TAKÓ 6. Csere: HADFI (kapus), Hajdú, Sulyok, Zentai 2. Edző: Szuzana Lazovics

SZOMBATHELY: N. DE ALMEIDA – Sallai 2, Smetková 1, PÁSZTOR 3, IVANCOK-SOLTIC 7 (4), PŐDÖR R. 4 (1), Szemes. Csere: Szimics (kapus), Szeberényi, Kiprijanovszka 3, Pődör B. 2, Varga N. 1, Dzsatevszka 1, Török F. Edző: Gyurka János

Az eredmény alakulása: 6. perc: 3–2. 12. p.: 6–3. 18. p.: 9–6. 24. p.: 10–9. 28. p.: 11–12. 34. p.: 12–14. 40. p.: 16–16. 46. p.: 19–17. 52. p.: 21–18. 58. p.: 22–21. Kiállítások: 14, ill. 8 perc. Hétméteresek: 7/5, ill. 5/5

MESTERMÉRLEG

Szuzana Lazovics: – Számítottunk rá, hogy ilyen szoros találkozó lesz, mert a Szombathely és az Alba is olyan csapat, amely a végsőkig küzd. Remekül kezdtük a meccset, az első negyed órában uraltuk a játékot, ezután viszont mintha hullámvölgybe kerültünk volna, ráadásul az ellenfél kapusa is többször remekelt. A második félidőben sikerült feljönnünk, büszke vagyok a csapatra, mert az előző szezonhoz képest látványosat fejlődtünk abban, hogy hogyan kezeljük az ilyen szoros helyzeteket.

Gyurka János: – Nem jól kezdtük a mérkőzést, egy kicsit beragadtunk, felzárkóztunk és átvettük a vezetést. Ez adott nekünk talán egy kicsit lelki előnyt, egészen a szünetig. Egyszerűen érthetetlen, ahogy elkezdtük a második félidőt, volt öt helyzetünk, amiből gólt kellett volna lőnünk. Nem tudtuk értékesíteni és azt gondolom, hogy ezért akadt meg a támadásunk. Ez fájó, mert bíztam abban, hogy lesz olyan játékosom, aki majd lendít a játékunkon és át tudja venni az irányítását ennek a mérkőzésnek, de inkább a hibák jellemezték a második félidőnket.



MOYRA-BUDAÖRS HB–DUNAÚJVÁROSI KOHÁSZ KA 28–28 (14–16)

Budaörs, 750 néző. V: Felhő, Öcsi.

BUDAÖRS: Mátéfi D. – Vártok T. 2, Schneider 1, Kovalcsik J. 2, Hudák, Uhrin 1, Szöllősi-Schatzl 4 (2). Csere: Zsigmond P. (kapus), MARINCSÁK 5, Kármán, Sztankovics K. 1, SZEKERCZÉS 9 (5), Bardi 3, Bede. Edző: Buday Dániel

KOHÁSZ: BARTULOVIC – Andróczki, Román 1, Popovic 3, Agócs 2, K. ROSA 7, Török Fanni 1. Csere: Wéninger (kapus), Lakatos P., Kellermann 4 (3), Gajdos 1, LUCHIES 5, Horváth A. 1, Terzics, Fehér L. 3, Paróczy. Edző: Zubai Gábor

Az eredmény alakulása. 9. perc: 5–7. 19. p.: 10–10. 29. p.: 13–15. 38. p.: 19–18. 47. p.: 23–23. Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 7/7, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Buday Dániel: – Ránk nézve hízelgő az eredmény, a végjátékban nagy lelkierőt tanúsított a csapat.

Zubai Gábor: – A játékosok fiatalok, és akkor lesznek igazán eredményesek, ha idegenben is tudunk pontokat szerezni.



VASAS SC–NEKA 36–31 (15–15)

Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok, 400 néző. V: Dáné, Marton Zs.

VASAS: VÁRTOK R. – Mihály P. 2, SÁPI 8, Kekezovics 2, SZILOVICS 9, TÓTH NIKOLETT 7, Oláh K. 1. Csere: Tóth Nikolett (kapus), Varjas 1, Arany 2, Nagy N. 1, Dombi K., Csire 3 (1). Edző: Konkoly Csaba

NEKA: Németh Zs. – Szőke N., Koronczai 4, Alaxai, Bozsodi 4, Utasi 6, BEREI 6 (3). Csere: Csapó Kincső (kapus), Török F. 4, Ferenczy D., Mihály H., Jelena, Panyi, SZABÓ A. 7. Edző: Bakó Botond

Az eredmény alakulása. 9. perc: 5–5. 12. p.: 9–5. 24. p.: 14–11. 33. p.: 17–17. 39. p.: 23–18. 45. p.: 26–23. 52. p.: 31–25. Kiállítások: 8, ill. 22 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Konkoly Csaba: – Nehéz mérkőzésre számítottunk és ez még annál is nehezebb lett. A védekezésünk hullámzó volt viszont nagyon jó kapus teljesítményünk volt. így ebből tudtunk lélektani előnyt szerezni. Az előny megtartásába sok hiba csúszott. de az egyéni teljesítményeknek köszönhetően nagyon jól építettük fel a támadójátékunkat.

Bakó Botond: – Azt gondolom. hogy egy jó mérkőzést játszottunk. volt tartása a csapatomnak és a mai napon kihoztuk a maximumot a mérkőzésből. A huszonkét perc emberhátrány nagyon sok energiát kivett a csapatból. sokat kellett harcolni. küzdeni. Sok jó teljesítményt láttam és megfelelő hozzáállást. ha ezt így folytatjuk meg is lesz az eredménye és jönni fognak a győzelmek is.