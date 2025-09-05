Felkészülés: góllal mutatkozott be a ZTE új szerzeménye

A ZTE honlapjának beszámolója szerint főleg olyan játékosok kaptak szerepet, akik a bajnokságban kevesebbet játszottak.

A gól nélküli első félidő után Daniel Lima találatával jutott vezetéshez a ZTE a 66. percben: az új szerzemény labdát szerzett, majd a visszakapott labdát a jobb sarokba lőtte.

A 77. percben Krajcsovics Ábel tizenegyest harcolt ki, ám a büntetőt Skribek Alen a kapufára lőtte. A 88. percben a Videoton egyenlített, egy szabadrúgás után Bertók Dániel érkezett, és a kapuba lőtt.

A Kazincbarcika a másodosztály hatodik helyén álló Karcaggal játszott, és 2–1-es vereséget szenvedett. A vendégek mindkét gólját a Debrecentől kölcsönkapott Shedrach Kaye szerezte, a borsodiak részéről Makrai Gábor tizenegyesből volt eredményes.

A Nyíregyháza szintén zárt kapuk mögött játszott, és magabiztos győzelmet aratott a szatmárnémeti Olimpia ellen.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Zalaegerszegi TE–Videoton FC Fehérvár (II.) 1–1 (0–0)

Zalaegerszeg, zárt kapuk mögött

Összeállítások később

Gólszerző: D. Lima (66.), ill. Bertók (88.)

Kolorcity KBSC–Karcagi SC (II.) 1–2 (0–0)

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, zárt kapuk mögött. Vezette: Újhelyi Tamás

KBSC I. félidő: Gyollai – Polgár, Rasheed, Harojan, Sós – Szőke, Meszhi –Prosser, Kártik, Balázsi – Slogar. Vezetőedző: Kuttor Attila

KBSC II. félidő: Juhász B. – Baranyai, Rácz, Deutsch L., Kun – Trencsényi (Berecz, 64.), Boros, Schuszter, Ferencsik, Sós – Makrai. Vezetőedző: Kuttor Attila

Gólszerző: Makrai (61.–11-esből), ill. Kaye (52., 66.)

Sárga lap: Berecz (73.)

Nyíregyháza Spartacus–Olimpia Szatmárnémeti (román II.) 6–0 (4–0)

Nyíregyháza, zárt kapuk mögött

Nyíregyháza: Kovács D. - Májer, Evangelu, Katona L., Antonov – Manner, Katona B., Benczenleitner – Manner, Edomwonyi, Katona M. Csere: Kersák, Czimer-Nyitrai, Oláh, Babunszki, Jokics, Gilbert, Korrea.

Vezetőedző: Szabó István

Gólszerző: Evangelu (23.), Manner (30., 39.), Edomwonyi (45.), Gilbert (47.), Oláh (87.)