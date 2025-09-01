Átigazolások: a Ferencváros és a Kazincbarcika is igazolt nigériai játékost

AZ ELMÚLT HÉT ÖSSZEFOGLALÓJA

A szeptember 3-i piaci záráshoz közeledve továbbra is aktív a játékospiacon a Ferencváros, amely a hétvégén szerződtette a Vojvodinától a nigériai Yusuf Bamidelét, ugyanakkor honfitársa, Tosin Kehinde távozott az FTC-től. A DVSC szerződtette a spanyol Erik Vázquez Granadost a Real Madridtól, aki először a DVSC II-höz csatlakozott, az ETO FC kölcsönvette az angol Boltontól Schön Szabolcsot, a ZTE bejelentette a brazil Daniel Lima szerződtetését. A Kazincbarcika nigériai védőt igazolt, Sodiq Rasheedot. A ZTE-től Dénes Vilmos Belgiumba tart, Németh Dániel kölcsönben Fehérváron folytatja, az MTK-tól Molnár Rajmund a lengyel Pogonba igazolt. A Nyíregyháza Beke Pétert, a Paks pedig Debreceni Ákost adta kölcsön Kecskemétre.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Álex Bermejo (Alejandro „Álex” Bermejo Escribano, spanyol, SC Farense – Portugália, szabadon igazolhatóként), Julien Dacosta (Julien Joachim Dacosta Mendy, francia, FC Sochaux-Montbéliard – Franciaország), Erik Vázquez Granados (Real Madrid U19 – Spanyolország, legutóbb kölcsönben Girona U19), Adrián Guerrero (Adrián Guerrero Aguilar, spanyol, CD Tenerife – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Vjacseszlav Kulbacsuk (ukrán, FC Dziugas Telsiai – Litvánia), Fran Manzanara (Francisco Jesús López de la Manzanara Delgado, spanyol, Racing Ferrol – Spanyolország), Josua Mejías (Josua Antonio Mejías García, venezuelai, Kallithea – Görögország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Dejan Djokic (svájci, FC Sion – Svájc), Djordje Gordics (szerb, Lommel – Belgium; legutóbb kölcsönben NK Radomlje – Szlovénia), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia), Pape Sissoko (mali, Reims – Franciaország), Varga Ádám (Ferencvárosi TC)

Kölcsönből visszatértek: Batai Tamás (BVSC-Zugló), Engedi Márk (Tiszakécskei LC), Erdélyi Benedek (BVSC-Zugló), Gyenti Kristóf (Békéscsaba 1912 Előre), Kohut Máté (Békéscsaba 1912 Előre), David Nwachukwu (nigériai, BVSC-Zugló). Kooperációs kölcsön után (Mezőkövesd Zsóry): Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Hornyák Csaba, Vidnyánszky Mátyás

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Bodnár Balázs, Regenyei Gergő, Szakál Dénes, Tercza Gergő

Kiszemeltek: –

Távozók: Henrik Rönlöff Castegren (svéd, IK Sirius – Svédország), Neven Djurasek (horvát, Zrinjski Mostar – Bosznia-Hercegovina), Brandon Domingues (francia-portugál, Real Oviedo – Spanyolország), Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia, szabadon igazolhatóként), Gonda Suicsi (japán, szabadon igazolható), Kocsis Gergő (Videoton FC Fehérvár, szabadon igazolható), Krisztijan Malinov (bolgár, szabadon igazolható), Megyeri Balázs (ETO FC, szabadon igazolhatóként), Jorgo Pëllumbi (albán)

Kölcsönbe távozók: Kaye Shedrac Daniel (nigériai, Karcagi SE), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd, ismét kölcsönbe). Kooperációs kölcsön (Karcagi SC): Engedi Márk, Kohut Máté, Sain Balázs Csaba

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Maurides (Maurides Roque Junior, brazil, FC St. Pauli – Németország, onnan Radomiak Radom – Lengyelország, végleg), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Anderson Esiti (nigériai, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Kecskés Ákos (AEL Limassol – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Megyeri Gábor (Bp. Honvéd), Mucsányi Márk (Újpest FC, szabadon igazolhatóként), Ante Roguljic (horvát, Anorthoszisz – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Sajbán Máté (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolható), Ivan Saponjics (szerb, Videoton FC Fehérvár), Tamás Márk (Sepsi OSK – Románia, szabadon igazolhatóként), Tuska Bálint (FTC U19)

Kölcsönbe érkezők: Babos Bence (Videoton FC Fehérvár), Babós Levente (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)

Kölcsönből visszatértek: Bokros Szilárd (FC Kosice – Kassa, Szlovákia), Derényi Nándor (Putnok FC). Kooperációs kölcsön után (Kolorcity Kazincbarcika): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk, Lajcsik Vencel

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Yohan Croizet (francia, Zalaegerszeg)

Távozók: Benkő Péter (szlovák-magyar, Dorog), Csatári Gergő (Mezőkövesd Zsóry, szabadon igazolhatóként), Bozsidar Csorbadzsijszki (bolgár, szabadon igazolható), Braniszlav Danilovics (szerb-magyar, szabadon igazolható), Bright Edomwonyi (nigériai, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Fekete Vince (putnoki kölcsön után Debreceni EAC), Ferencsik Bálint (békéscsabai kölcsön után Kolorcity Kazincbarcika), Kállai Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Kállai Zalán (Szentlőrinc – szabadon igazolhatóként, onnan kölcsönbe Nagykanizsa), Vlagyiszlav Klimovics (fehérorosz, Torpedo Zsodino – Fehéroroszország, szabadon igazolhatóként), Artem Odincov (ukrán, FC Andijon – Üzbegisztán, szabadon igazolhatóként), Sinisa Sanicanin (bosnyák, szabadon igazolható), Szalai Bence (Kolorcity Kazincbarcika), Rudi Pozeg Vancas (szlovén, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Kristóf Márk (Békéscsaba), Lajcsik Vencel (Budafoki MTE), Szamosi Ádám (Bp. Honvéd, ismét kölcsön), Christ Tiéhi (elefántcsontparti-francia, Baník Ostrava – Csehország). Kooperációs kölcsön keretében (Mezőkövesd Zsóry): Dojcsák Bence, Bohdan Furdeckij, Nazar Kovalenko, Sáreczki Szabolcs

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Uros Drezgics (szerb, Rubin Kazany – Oroszország), Huszár Marcell (ETO FC), Marko Rakonjac (montenegrói, Lokomotiv Moszkva – Oroszország, onnan OFI – Görögország, szabadon igazolhatóként), Simon Barnabás (Paksi FC), Skribek Alen (Paksi FC, onnan Zalaegerszegi TE FC, kölcsönbe), Varga Zétény (Ferencvárosi TC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: Alexander Abrahamsson (svéd, Zaglebie Lubin – Lengyelország, szabadon igazolhatóként), Nadir Benbuali (algériai, Charleroi SC – Belgium, kölcsön után végleg), Zseljko Gavrics (szerb-bosnyák, DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Megyeri Balázs (Debreceni VSC, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán, Gyirmót FC Győr, szabadon igazolhatóként), Daniel Stefulj (horvát, Dinamo Zagreb – kölcsön után végleg), Vitális Milán (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Stefan Vladoiu (román, Kolos Kovalivka – Ukrajna), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, Rapid Wien – Ausztria)

Kölcsönbe érkezők: Csinger Márk (DAC – Szlovákia), Schön Szabolcs (Bolton – Anglia)

Kölcsönből visszatértek: Csóka Bálint (szlovákiai, FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia), Farkas Balázs Kesző (Bp. Honvéd), Huszár Marcell (Diósgyőri VTK), Koncz Dávid (FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia), Matija Krivokapics (montenegrói, KFC Komárno – Komáromi FC, Szlovákia), Lacza Alex (Kozármisleny, magyar-szlovák). Kooperációs kölcsön után (Szentlőrinc): Vingler László

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Brecska Dániel, Kocsis Botond, Csala Márkó, Tollár Imre

Kiszemeltek:

Távozók: Ledio Beqja (albán, FC Dinamo City – Albánia), Csáki Armand (Balatonfüred), Csóka Bálint* (szlovákiai, Komáromi FC – Szlovákia) Fábio Vianna (portugál, Sepsi OSK – Románia), Mamady Diarra (mali, Sheriff Tiraspol – Moldova, szabadon igazolhatóként), Gyurákovics Erik (Komáromi FC – Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Heitor dos Santos (brazil, Maccabi Tel-Aviv – Izrael), Filip Kasa (szlovák-cseh, MSK Zilina – Szlovákia), Matija Krivokapics (montenegrói, Bunyodkor – Üzbegisztán), Albion Marku (albán, szabadon igazolható), Ruisz Barnabás (Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Szépe János (szlovákiai, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Tarcsi Róbert (szlovákiai, Nyíregyháza, onnan kölcsönben Karcag), Samsindin Ouro* (togói, DAC – Szlovákia, *miután az ETO befejezi szereplését a Konferencialiga-selejtezőben)

Kölcsönbe távozók: Farkas Balázs Kesző (BVSC-Zugló, legutóbb kölcsönben Budapest Honvéd), Selyem Bálint (Budafoki MTE)

Kölcsönből visszatér klubjához: Eneo Bitri (albán, Valerenga – Norvégia, jelenleg szabadon igazolható), Dino Grozdanic (horvát, Asztereasz Tripolisz – Görögország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Michal Skvarka (szlovák)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne Victory – Ausztrália), Yusuf Bamidele (nigériai, Vojvodina – Szerbia), Cadu (Carlos Eduardo Lopes Cruz, brazil, Viktoria Plzen – Csehország, szabadon igazolhatóként), Gavriel Kanikovszki (izraeli-angol, Maccabi Tel-Aviv – Izrael, szabadon igazolhatóként), Jonathan Levi (svéd, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Nagy Barnabás (Nyíregyháza Spartacus), Callum O’Dowda (ír, Cardiff City – Wales/angol Championship), Ötvös Bence (Paksi FC), Toon Raemaekers (belga, KV Mechelen – Belgium)

Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország)

Kölcsönből visszatérők: Fortune Bassey (nigériai, DAC 1904 – Szlovákia), Botka Endre (Kecskeméti TE), Gruber Zsombor (MTK Budapest), Kenan Kodro (bosnyák, Gaziantep FK – Törökország), Pászka Lóránd (magyar-román, Kecskeméti TE), Edgar Szevikjan (örmény, Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Komáromi Bálint, Daniel Kuznyecov (ukrán-magyar), Ledniczky Zalán, Skotner Zoltán, Tóth Máté

Kiszemeltek: –

Távozók: Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország, kölcsön után végleg), Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom), Eldar Civic (bosnyák, FK Baltyika – Oroszország), Raul Gustavo (Raul Gustavo Pereira Bicalho, brazil, New York City FC – Egyesült Államok), Halmai Ádám (soroksári kölcsön után Szeged-Csanád GA), Katona Bálint (Nyíregyháza Spartacus), Virgil Roy Misidjan (suriname-i-holland, NEC – Hollandia), Owusu Kwabena (ghánai, legutóbb kölcsönben MKE Ankaragücü – Törökország), Pászka Lóránd (magyar-román, FK Csíkszereda – Románia) Cristian Ramírez (ecuadori, Lokomotiv Moszkva – Oroszország, szabadon igazolható), Matheus Saldanha (Matheus Bonifácio Saldanha Marinho, brazil, Al-Vaszl – Egyesült Arab Emírségek), Adama Traoré (mali, Genclerbirligi – Törökország), Tosin Kehinde (angol-nigériai, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Bolgár Botond (FTC II – Kecskeméti TE), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Say Shadirac (ghánai, AC Oulu – Finnország, legutóbb kölcsönben Soroksár SC), Varga Ádám (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Mohammed Abu Fani (izraeli, Maccabi Haifa – Izrael, CSZKA Moszkva – Oroszország), Alekszandar Csirkovics (szerb, KV Mechelen – Belgium), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol), Alekszandar Pesics (szerb, Törökország)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezők: Balázsi Levente (Diósgyőri VTK II, kölcsön után végleg), Berecz Zsombor (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Boros Zsombor (Vasas FC II), Dombó Dávid (klub nélküli, legutóbb Zalaegerszegi TE FC), Ferencsik Bálint (Diósgyőri VTK, legutóbb kölcsönben Békéscsaba), Gyollai Dániel (Glentoran FC – Észak-Írország), Varazdat Harojan (örmény, Pjunik Jereván – Örményország), Kun Olivér (Puskás Akadémia), Könyves Norbert (magyar-szerb, Paksi FC, szabadon igazolhatóként), Mihajlo Meszhi (ukrán, Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Dominik Mulac (horvát, NK Opatija – Horvátország), Prosser Dániel (klub nélküli, legutóbb Szeged-Csanád GA), Rácz László (Pécsi MFC, legutóbb kölcsönben Kozármisleny), Sodiq Rasheed (nigériai, klub nélküli, legutóbb Rabotnicski – Észak-Macedónia), Schuszter Ronald (Kozármisleny), Martin Slogar (horvát, HNK Gorica – Horvátország), Szalai Bence (Diósgyőri VTK), Szőke Gergő (MTK Budapest), Trencsényi Bence (Tiszafüred), Meshack Ubochioma (nigériai, Dundee United – Skócia, szabadon igazolhatóként, legutóbb kölcsönben Livingston FC – Skócia)

Kölcsönbe érkezők: Baranyai Nimród (Újpest FC, ismét kölcsönbe), Bánfalvi Gergő (Vasas FC), Major Marcell (Puskás Akadémia, legutóbb kölcsönben Csákvár), Sós Bence (TSC – Szerbia)

Kölcsönből visszatérhetnek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Bódi Ádám (Tiszakécskei LC), Fadgyas Tamás (MTK Budapest), Herjeczki Kristóf (Ajka, szabadon igazolhatóként), Király Mátyás (FC Ajka), Lucas (Lucas Marcolini Dantas Bertucci, brazil-magyar, Tiszakécskei LC, szabadon igazolhatóként), Myke Bouard Ramos (brazil-magyar, Tiszakécske), Pethő Bence (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Pintér Ádám (Mezőkövesd Zsóry), Ternován Patrik (Mezőkövesd-Zsóry, szabadon igazolhatóként), Varga József (Tiszakécskei LC, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Katona István (FC Ajka), Menyhárt Barnabás (Putnok FC, legutóbb Bp. Honvéd)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Csatári Gergő (Diósgyőri VTK), Debreceni Ákos (Paksi FC). Kooperációs kölcsön után (Diósgyőri VTK): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk (Békéscsaba – kölcsönbe), Lajcsik Vencel

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Toniszlav Jordanov (bolgár, Arda – Bulgária), Marko Matanovics (montenegrói, FK Sarajevo – Bosznia-Hercegovina, kölcsön után végleg), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Bohdan Melnik (ukrán, Videoton FC Fehérvár), Nagy Krisztián (Kecskeméti TE), Novothny Soma (Ruch Chorzów – Lengyelország), Oláh Bálint (Budafoki MTE, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Pintér Filip (Vasas FC)

Kölcsönből visszatérhetnek:

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Czékus Ádám (békéscsabai kölcsön után Kecskeméti TE), Czérna Erik (Szentlőrinc), Pap Zsolt (Karcagi SE, szabadon igazolhatóként), David Puclin (horvát, NK Varazdin – Horvátország, szabadon igazolható), Széles Imre (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Milos Szpaszics (szerb, Radnicski Nis – Szerbia)

Kölcsönbe távozók: Ésik Ákos (Békéscsaba 1912 Előre), Jaroszlav Heles (ukrán-magyar, Pécsi MFC, legutóbb kölcsönben Szentlőrinc)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Szőr Levente

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Átrok István Zalán (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Kozármisleny), Bévárdi Zsombor (Puskás Akadémia, legutóbb kölcsönben Bp. Honvéd), Fadgyas Tamás (Kazincbarcika SC), Jakub Plsek (cseh, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Széles Imre (Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Szépe János (szlovákiai, ETO FC, szabadon igazolhatóként), Vitályos Viktor (Puskás Akadémia)

Kölcsönbe érkezők: Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia)

Kölcsönből visszatérnek: Lehoczky Roland (Vasas FC), Szűcs Patrik (Budafoki MTE), Törőcsik Péter (Iváncsa KSE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC)

Távozók: Nemanja Antonov (szerb, Nyíregyháza Spartacus – szabadon igazolhatóként), Bobál Dávid (szabadon igazolható), Hej Viktor (ukrán-magyar, Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Kosznovszky Márk (Portsmouth – Anglia), Merényi Ádám (budafoki kölcsön után Kecskeméti TE), Nagy Zsombor (Zalaegerszegi TE FC – szabadon igazolhatóként), Stieber Zoltán (szabadon igazolható), Szőke Gergő (Kolorcity Kazincbarcika SC), Végh Bence (FK Csíkszereda – Románia), Zuigeber Ákos (budafoki kölcsön után Bp. Honvéd)

Kölcsönbe távozók: Bakó Sámuel (HR-Rent Kozármisleny), Csenterics Adrián (Mérida AD – Spanyolország), Herczeg Botond (szegedi kölcsön után Budafoki MTE), Kenesei Noel (Oud-Heverlee Leuven – Belgium), Kovács Mátyás (fehérvári kölcsön után FC Kosice – Kassa, Szlovákia), Stumpf Gábor (Budafoki MTE)

Kölcsönből visszatért klubjához: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Kata Mihály, Molnár Rajmund (Cracovia, Pogon – Lengyelország, Bröndby – Dánia)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Nemanja Antonov (szerb, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Dorian Babunszki (észak-macedón, Sepsi – Románia, szabadon igazolhatóként), Bright Edomwonyi (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Katona Bálint (Ferencváros, legutóbb kölcsönben Kecskemét), Katona Levente (Kecskeméti TE), Katona Mátyás (Videoton FC Fehérvár), Kersák Roland (Kecskeméti TE), Kovács Dániel (szabadon igazolható, legutóbb Volosz – Görögország), Manner Balázs (Ferencvárosi TC, legutóbb kölcsönben Soroksár SC), Májer Milán (Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Tarcsi Róbert (szlovákiai, ETO Akadémia), Varga Kevin (Ankaragücü – Törökország, szabadon igazolhatóként), Vukk Zsombor (Nagykanizsa)

Kölcsönbe érkezők: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC, ismét)

Kölcsönből visszatérők: Bese Balázs (Opus Tigáz Tatabánya), Oláh Benjámin (Mezőkövesd Zsóry)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czimer-Nyitrai Ádám

Kiszemeltek: –

Távozók: Ronaldo Deaconu (román, Unirea Slobozia – Románia), Eppel Márton (FK Csíkszereda – Románia), Fejér Béla (román-magyar, Sepsi OSK – Románia), Géresi Krisztián (visszavonult), Horváth Kevin (Soroksár SC, legutóbb kölcsönben Mezőkövesd Zsóry), Nika Kvekveszkiri (grúz, szabadon igazolható), Matheus Leoni (brazil, ASD Calcio Lanusei 1987 - Olaszország), Nagy Barnabás (Ferencvárosi TC), Jaroslav Navrátil (cseh, szabadon igazolható), Németh Barnabás (Vasas FC, kölcsön után végleg), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Bp. Honvéd, kölcsön után végleg), Darko Velkovszki (északmacedón, Zrinjski Mostar – Bosznia-Hercegovina, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Beke Péter (Kecskemét), Csörnyei Zsombor (FC Ajka), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Lamin Marong (gambiai, STK Samorín – Somorja, Szlovákia), Tamás Olivér (BVSC-Zugló), Tarcsi Róbert (szlovák-magyar, Karcag), Vukk Zsombor (Tiszakécskei FC)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Kovács Krisztián (szlovák-magyar, Paksi FC, onnan Videoton FC Fehérvár), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Újpest FC, onnan onnan FK Borac Banja Luka – Bosznia-Hercegovina)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Zan Medved (szlovén)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: Pető Milán (Videoton FC Fehérvár), Rideg Bálint (Vasas II, szabadon igazolható), Szalai József (Mezőkövesd Zsóry), Zeke Márió (Kecskeméti TE)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Debreceni Ákos (Kolorcity Kazincbarcika), Lapu Andor (Opus Tigáz Tatabánya), Simon Barnabás (Diósgyőri VTK), Szekszárdi Milán (Szentlőrinc), Szendrei Ákos (Mezőkövesd Zsóry). Kooperációs kölcsön után (Kozármisleny): Pesti Zoltán

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Hegedűs János (FK Csíkszereda – Románia, kölcsön után végleg), Kocsis Bence (BVSC-s kölcsön után Videoton FC Fehérvár), Kovács Krisztián (nyíregyházi kölcsön után Videoton FC Fehérvár), Könyves Norbert (magyar-szerb, Kolorcity Kazincbarcika, szabadon igazolhatóként), Lépő Kristóf (kozármislenyi kölcsön után MTK II), Mezei Szabolcs (Topolyai SC – Szerbia), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Szabó Bálint (fehérvári kölcsön után FK Csíkszereda – Románia), Varga Roland (Videoton FC Fehérvár, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Debreceni Ákos (Kecskeméti TE), Debreceni Zalán (kozármislenyi kölcsön után FC Ajka), Győrfi Milán (Kecskeméti TE), Lapu Andor (Budafok), Máté Csaba (Kozármisleny), Pesti Zoltán (Kozármisleny), Rideg Bálint (FC Ajka), Skribek Alen (diósgyőri kölcsön után Zalaegerszegi TE FC), Szalai József (Mezőkövesd Zsóry)

Kölcsönből visszatért klubjához: Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia, onnan Puskás Akadémia FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: Dala Martin (Videoton FC Fehérvár), ifjabb Dárdai Pál (Hertha BSC – Németország), Kerezsi Zalán (Budapest Honvéd, kölcsön után végleg), Kern Martin (Sturm Graz – Ausztria), Lukács Dániel (Kecskeméti TE), Nagy Zoárd (Csákvár, szabadon igazolhatóként), Németh András (magyar-dél-afrikai, Hamburger SV – Németország, legutóbb kölcsönben SC Preussen Münster – Németország), Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia, szabadon igazolhatóként), Mose Szemel (izraeli, Hapoel Rison Lecion – Izrael)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérnek: Dusinszki Szabolcs (román-magyar, Csákvár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Bakti Balázs (Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg), Bévárdi Zsombor (kispesti kölcsön után MTK Budapest), Kocsis Dominik (tiszakécskei kölcsön után Videoton FC Fehérvár), Jonathan Levi (svéd, Ferencvárosi TC, szabadon igazolhatóként), Miskolczi Domonkos (Szeged-Csanád Grosics Akadémia), Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Jakub Plsek (cseh, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Posztobányi Patrik (Budafoki MTE, legutóbb kölcsönben Mezőkövesd Zsóry), Jakov Puljic (horvát, HNK Vukovar 1991 – Horvátország), Radics Márton (Csákvár), Vitályos Viktor (MTK Budapest)

Kölcsönbe távozók: Dusinszki Szabolcs (román-magyar, csákvári kölcsön után FK Csíkszereda – Románia), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus, ismét kölcsön), Kerezsi Zalán (MTK Budapest), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Major Marcell (csákvári kölcsön után Kazincbarcika), Ominger Gergő (Videoton FC Fehérvár, ismét kölcsön), Vajda Roland (kozármislenyi kölcsön után Videoton FC Fehérvár)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Arijan Ademi (horvát-északmacedón, Dinamo Zagreb – Horvátország, szabadon igazolható), Tiago Goncalves (Tiago Lisboa da Silva Gonçalves, portugál, FC Hermannstadt – Románia), Juhász Bence (Mezőkövesd Zsóry), Aljosa Matko (szlovén, NK Celje – Szlovénia), Iuri Medeiros (Iuri José Picanco Medeiros, portugál, Hapoel Beer-Seva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Gleofilo Vlijter (suriname-i, OFK Beograd – Szerbia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Baranyai Nimród. Kooperációs kölcsön után (BVSC-Zugló): Babós Levente, Mucsányi Miron, Simon Balázs, Tóth Ákos

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Chukwujekwu Simeon Ajanah-Chinedu (nigériai, szabadon igazolható), Genzler Gellért (szabadon igazolható), Mucsányi Márk (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Vincent Onovo (nigériai, szabadon igazolható), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, nyíregyházi kölcsön után FK Borac Banja Luka – Bosznia-Hercegovina, szabadon igazolhatóként), Simon Krisztián (befejezte a profi játékos-pályafutását)

Kölcsönbe távozók: Babós Levente (Diósgyőri VTK), Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika, ismét kölcsön), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Dénes Adrián (BVSC-Zugló), Kovács Dominik (BVSC-Zugló, ismét kölcsön), Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK), Svékus Olivér (Videoton FC Fehérvár), Tóth Ákos (FC Ajka), Varga Gy. Balázs (szegedi kölcsön után Budafoki MTE)

Kölcsönből visszatért klubjához: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia, onnan Dinamo Bucuresti – Románia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Bakti Balázs (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Bodnár Gergő (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Zan Mauricio Lalovic (szlovén, NK Nafta – Szlovénia), David López (Cedilllo David Jaret López, mexikói, Toluca – Mexikó), Nagy Zsombor (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (Joao Victor Vieira Ferreira Sousa, brazil, Ceará – Brazília)

Kölcsönbe érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes de La Plata – Argentína, legutóbb kölcsönben: Independiente Rivadavia – Argentína), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, ismét kölcsön), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Atlético Goianiense – Brazília), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu – Brazília), Joseth Peraza (Joseth Gael Peraza Serrano, Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica), Skribek Alen (Paksi FC)

Kölcsönből visszatértek: Huszti András (Videoton FC Fehérvár), Klausz Milán (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Szentlőrinc), Senkó Zsombor (NK Nafta – Szlovénia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Wolf Gergő

Kiszemeltek: –

Távozók: Marko Cubrilo (bosnyák, Radnik Bijeljina – Bosznia-Hercegovina), Anderson Esiti (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Jack Ipalibo (nigériai, Torreense – Portugália, szabadon igazolhatóként), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Szafronov (ukrán, Unirea Slobozia – Románia, szabadon igazolhatóként), Szalay Szabolcs (FK Csíkszereda – Románia, legutóbb kölcsönben NK Nafta – Szlovénia), Sajbán Máté (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár), Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia)

Kölcsönből visszatért klubjához: Almási László (szlovákiai, Baník Ostrava – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Yohan Croizet (francia, Diósgyőri VTK), Dénes Vilmos (KV Kortrijk – Belgium), Huszti András

