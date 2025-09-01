Nemzeti Sportrádió

Kolo Muani Londonba tart; kapusok érkeznek Manchesterbe – zárul a transzferpiac az elitligákban

2025.09.01. 14:24
Randal Kolo Muani legutóbb a Juventust erősítette kölcsönben (Fotó: Getty Images)
Szeptember 1-én, azaz ma zárul az átigazolási piac az öt európai elitligában, így mozgalmas napra van kilátás futballhírek terén. A Bundesligában, a Ligue 1-ben, a Serie A-ban és Premier League-ben magyar idő szerint 20 órakor lesz zárás, míg a La Liga klubjai éjfélig igazolhatnak. Élő hírfolyamunkban az utolsó napon is beszámolunk a fejleményekről, ahogyan azt olvasóink egész nyáron megszokhatták.

A DÉLELŐTTI ÉS KORA DÉLUTÁNI LEGFONTOSABB TÖRTÉNÉSEK

Megszületett a megállapodás a Liverpool és a Newcastle United között, Alexander Isak hamarosan csatlakozik a „vörösökhöz” 130 millió fontért, ami Premier League-rekordnak számít.

Gianluigi Donnarumma a Manchester Cityhez igazol, a megállapodás végleges! Az átigazolási díj 30-35 millió euró, a Paris Saint-Germain elfogadta a manchesteriek ajánlatát. Donnarumma hosszú távú szerződést ír alá.

Jadon Sancho az Aston Villához igazol! Megállapodás született a Manchester Uniteddel kölcsönszerződésről. A manchesteriek zöld utat adtak az angol válogatott szélsőnek.

Bár a vasárnapi esti hírek arról szóltak, hogy a Bayern München lemondott Nicolas Jackson érkezéséről, a Chelsea szenegáli válogatott csatára még kiköthet a bajoroknál. A londoniak Marc Guiu visszarendelése után mindenképpen meg szeretnének válni Jacksontól, így újra tárgyalni akarnak a Bundesliga címvédőjével.

A Manchester United megállapodott a Royal Antwerppel Senne Lammens átigazolásáról, 21 millió euró plusz bónuszok ellenében. A belga kapus csatlakozik a „vörös ördögökhöz”, már csak az orvosi vizsgálat van hátra.

A LEGFONTOSABB TÖRTÉNÉSEK, BEJELENTÉSEK ÉS PLETYKÁK, PERCRŐL PERCRE

 

