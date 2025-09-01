Nemzeti Sportrádió

Új csapatkapitányi felállással kezdi az idényt a Győri Audi ETO

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.09.01. 12:43
Címkék
Fodor Csenge Kari Brattset Győri Audi ETO KC Anna Lagerquist női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I-ben szereplő Győri Audi ETO KC hétfőn hivatalos közösségi oldalán számolt be a 2025–2026-os idény új csapatkapitányi felállásáról.

A következő idényben módosult a Győri Audi ETO KC csapatkapitányi felállása – jelentette be a klub hivatalos Facebook-oldalán.

„Természetesen a folytatásban is számíthatunk Kari Brattset Dale tapasztalatára, aki rangidős kapitányként segíti a csapatot és erősíti az összetartást, mellette azonban Anna Lagerquist viseli a csapatkapitányi karszalagot, akinek a munkáját helyettesként Fodor Csenge segíti majd” – írták.

Az előző idényben Brattset volt a csapatkapitány, és Estelle Nze Minko a helyettese.

 

Fodor Csenge Kari Brattset Győri Audi ETO KC Anna Lagerquist női kézilabda NB I
Legfrissebb hírek

Női kézilabda NB I: a Mosonmagyaróvár visszarendelte kapusát Békéscsabáról – hivatalos

Kézilabda
1 órája

A szoros első félidő után bedarálta a Ferencváros az Esztergomot a női kézi NB I nyitányán

Kézilabda
2025.08.29. 19:32

Továbbra is zöld-fehér uralom várható a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2025.08.29. 08:35

Megsérült a Mosonmagyaróvár csapatkapitánya és kapusa is

Kézilabda
2025.08.28. 18:11

Dragan Adzsics nagyot alkotna Mosonmagyaróváron

Kézilabda
2025.08.27. 18:36

Női kézi NB I: 5+1 igazolás, akikre érdemes figyelni a következő idényben

Kézilabda
2025.08.27. 09:30

KÉZILABDAIDÉNY, 2025–2026

Kézilabda
2025.08.26. 00:46

De Paula bokája kificamodott, Sako lába begörcsölt – megnyugtatta szurkolóit a Győri Audi ETO

Kézilabda
2025.08.25. 19:51
Ezek is érdekelhetik