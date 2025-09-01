Új csapatkapitányi felállással kezdi az idényt a Győri Audi ETO

A következő idényben módosult a Győri Audi ETO KC csapatkapitányi felállása – jelentette be a klub hivatalos Facebook-oldalán.

„Természetesen a folytatásban is számíthatunk Kari Brattset Dale tapasztalatára, aki rangidős kapitányként segíti a csapatot és erősíti az összetartást, mellette azonban Anna Lagerquist viseli a csapatkapitányi karszalagot, akinek a munkáját helyettesként Fodor Csenge segíti majd” – írták.

Az előző idényben Brattset volt a csapatkapitány, és Estelle Nze Minko a helyettese.