Padel: nevezési csúcs és új bajnokok az országos bajnokságokon

2025.09.01. 15:04
Fotó: MAPASZ
MAPASZ Magyar Padelszövetség padel
Két egymást követő hétvégén rendezték meg a magyar padelélet legfontosabb nyári eseményeit, a IV. Szabadtéri Junior Országos Bajnokságot és a VIII. Szabadtéri Országos Bajnokságot – számolt be közleményében a Magyar Padel Szövetség (MAPASZ).

Mindkét tornán nevezési rekord született, ami azt jelent, soha ennyien nem indultak korábban még magyar versenyen, a mérkőzések pedig egyszerre hoztak papírforma győzelmeket és új bajnokokat.

A BVSC Padel Klubban megrendezett junior bajnokságon 66 játékos vett részt, hét kategóriában. A győztesek kvalifikációt szereztek a szeptemberi Junior Padel Világbajnokságra, amelyet a spanyolországi Reusban rendeznek.

A szentendrei Bravos Padel Club szervezésében zajló felnőtt bajnokságra 135 játékos nevezett, amely új rekord a magyar padel történetében. A szombati heves esőzés miatt a Premier Padel Park és a Top Padel Club is bekapcsolódott a lebonyolításba, a játékosok és a szervezők példás rugalmassággal kezelték a helyzetet.

A győztesek között volt a korábbi profi teniszező, Jani Réka is, aki Fleisch Olivér oldalán nyerte meg a vegyes első osztályt.

A két esemény újabb mérföldkő a sportág hazai fejlődésében – olvasható a MAPASZ közleményében. a juniorok közül a legjobbak világbajnoki részvételi jogot szereztek, a felnőttek között pedig minden eddiginél nagyobb mezőnyben születtek új bajnokok. Külön figyelemre méltó a fiatal Schmidt Eliza, Kerekes Nóra páros, akik a junior bronzérem után a felnőttek között is aranyérmet szereztek a női II. osztályban.

