Ádám Martin: Ebben az évben már aligha játszom

– Megvolt a varratszedés, minden rendben a térdével?

– Szombaton kivették a varratokat, most már nyolcvan fokban tudom hajlítani a lábamat, óvatosan már rá is lehet állni: nagy előrelépés ez az elmúlt napokhoz képest – válaszolta lapunknak Ádám Martin, a paksiak 28-szoros válogatott támadója, akinek augusztus 26-án műtötték meg a térdét. – Az operáció óta térdgéppel a lábamon kellett feküdnöm, mankóval tudtam csak közlekedni, nehezen viseltem azt az időszakot.

– Két és fél év légióskodás után decemberben tért vissza Paksra, úgy emlékszem, már a tavasszal is voltak problémák a térdével.

– A hatodik tavaszi fordulóban a DVTK ellen játszottunk idegenben, akkor szembesültem először azzal, hogy valami nincs rendben. Sajnos a probléma végigkísérte az idényemet, aztán a nyári felkészülés idején is kiderült, a térdem nem az igazi. A Kisvárda elleni bajnokin jó fél órát játszottam, ám a vége felé már éreztem, nem jó a lábam. Ennek a sérülésnek egyébként ugrótérd a neve, a legtöbb esetben gyógytornával is orvosolható, nekem viszont a különböző kezelésekkel együtt sem használt, ezért műteni kellett.

– Mennyi kihagyással jár ez a sérülés?

– Három–öt hónap a felépülési idő, megbeszéltük, az idén már aligha játszom. Van rá esély, hogy decemberre felépülök, de úgy vagyok vele, a januári felkészülésre legyek teljesen rendben, akkor tudjak százszázalékos munkát végezni. Itthon vagyok Forráskúton, a kontrollra és a varratszedésre is a feleségem vitt el, nyújtott lábbal a kocsi hátsó ülésére szerencsére éppen befértem, jó volt hallani, amikor a doktor úr azt mondta, minden rendben a lábammal, még csak be sincs dagadva vagy vizesedve.

Ádám Martin (középen) az idényben egy tétmérkőzésen lépett pályára a Paksban, mielőtt megsérült (Fotó: Kovács Péter)

– Sohasem könnyű sérülten a lelátóról vagy éppen a televízióban nézni a meccseket: meg tudja ezt erősíteni?

– Kicsit megzuhantam, már csak azért is, mert az ember nemigen tudja, mi vár rá. Harmincéves vagyok, szerencsére elkerültek a súlyosabb sérülések, csak egy-két hetes kihagyásaim voltak. Sok kitartásra, türelemre van ilyenkor szükség, a műtétet követő első néhány nap tényleg nehéz volt, de már látom a fényt az alagút végén.

– Tavaly októberben még pályára lépett a válogatottban – milyen lelkiállapotban nézte az Írország elleni szombati világbajnoki selejtezőt?

– Átjött hozzánk néhány barátom, együtt néztük – nagyon jól, sőt álomszerűen indult. Kettő nulla után mondtam is nekik, ezek ma nem szereznek gólt ellenünk, az első félidő minden szempontból rendben volt. Az ír csapat jól jött ki a második fél­időre, sajnos hamar jött a szépítés, a játékosai mindent egy lapre tettek fel. A kiállítást érő megmozdulás egy hirtelen, rossz reakció volt Sallai Rolandtól, ez benne van az ilyen kiélezett, rangos meccsekben. Azért ne menjünk el szó nélkül amellett, hogy az első hazai gól előtt egyértelműen felborították Varga Barnabást a kapunk előtt, nem is értem, a VAR miért nem nézte vissza! Aztán Roland ellen is volt egy szabálytalanság a piros lapja előtt, ha azt lefújja a játékvezető, nem kerülünk emberhátrányba, szóval a bíráskodás finoman szólva is hagyott kívánnivalót maga után.

– Jó eredmény a döntetlen?

– A találkozó előtt elfogadhatónak tűnt, kettő nullás előny után nyilván lehet hiányérzetünk. Egyébként még a kiállítást követően is volt két-három veszélyes kontránk, ha valamelyikből sikerül betalálni, biztosan megváltozik a meccs képe. A végén még azért is szurkolni kellett, nehogy kikapjunk.

– Kedden a csoport favoritja, az Örményország ellen idegenben 5–0-s győzelmet arató Portugália érkezik a Puskás Arénába: nem tart attól, hogy a játékosokon nyomot hagy a dublini selejtező alakulása?

– Egyértelmű, hogy nagyon nehéz lesz a Portugália elleni találkozó, de ezzel eddig is tisztában voltunk. Marco Rossi szövetségi kapitány jól kezeli a csapatot, ebben a párharcban nincs veszítenivalónk, ilyen szintű rivális ellen szerettünk mindig is a legjobban játszani. Ott lesz a stadionban hatvanötezer szurkoló, a televízió előtt is sokan szorítanak velem együtt a srácoknak, ebből még valami jó is kijöhet. A döntetlen már mindenképpen annak számítana…

